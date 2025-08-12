Was versteht man unter arglistiger Täuschung?

Gesetzliche Grundlagen der arglistigen Täuschung

Wo ist die arglistige Täuschung gesetzlich geregelt?

Die arglistige Täuschung ist in Deutschland vor allem im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert. Die zentrale Vorschrift ist § 123 BGB , der das Recht zur Anfechtung einer Willenserklärung wegen arglistiger Täuschung oder widerrechtlicher Drohung vorsieht.

§ 123 BGB – Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung

(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten.

(2) Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist die Anfechtung nur zulässig, wenn der Erklärungsempfänger die Täuschung kannte oder kennen musste.

Wie hängt das Strafrecht mit der arglistigen Täuschung zusammen?

Im Strafrecht taucht die arglistige Täuschung als Bestandteil des Betrugs gemäß § 263 StGB auf. Dort wird die Täuschung über Tatsachen als Mittel genannt, um sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen.

Das bedeutet: Eine Handlung kann sowohl zivilrechtlich (Anfechtung des Vertrags) als auch strafrechtlich (Verurteilung wegen Betrugs) relevant sein.

Fristen und Formalitäten

Welche Fristen gelten für die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung?

Die Frist ist in § 124 BGB geregelt. Sie beträgt grundsätzlich ein Jahr ab dem Zeitpunkt, in dem der Anfechtungsberechtigte die Täuschung entdeckt hat.

Wichtige Details:

Die Frist beginnt nicht mit der Täuschung selbst, sondern erst mit ihrer Entdeckung .

. Nach Ablauf von zehn Jahren ab Abgabe der Willenserklärung ist eine Anfechtung ausgeschlossen – selbst wenn die Täuschung erst später entdeckt wird.

ab Abgabe der Willenserklärung ist eine Anfechtung ausgeschlossen – selbst wenn die Täuschung erst später entdeckt wird. Die Anfechtung muss unverzüglich erklärt werden, wenn man die Täuschung erkannt hat, auch wenn das Gesetz ein Jahr gewährt.

Wie muss eine Anfechtungserklärung aussehen?

Das Gesetz schreibt keine bestimmte Form vor, aber aus Beweisgründen ist Schriftform dringend zu empfehlen. Die Erklärung muss eindeutig sein, etwa:

Sehr geehrte(r) …,

hiermit fechte ich den zwischen uns am [Datum] geschlossenen Vertrag wegen arglistiger Täuschung gemäß § 123 BGB an.

Mit freundlichen Grüßen

[Name, Anschrift, Unterschrift]

Sonderfälle und komplizierte Konstellationen

Gilt arglistige Täuschung auch beim Verschweigen von Tatsachen?

Ja, das bewusste Verschweigen aufklärungspflichtiger Tatsachen kann eine Täuschung darstellen. Die Pflicht zur Aufklärung hängt aber vom Einzelfall ab. Beispiel: Bei einem Immobilienverkauf muss ein Verkäufer bekannte gravierende Mängel offenlegen.

Was passiert, wenn die Täuschung durch einen Dritten erfolgte?

§ 123 Abs. 2 BGB sieht vor, dass die Anfechtung nur dann möglich ist, wenn der Empfänger der Willenserklärung die Täuschung kannte oder hätte kennen müssen. Beispiel: Ein Makler täuscht über die Wohnfläche, der Käufer kann auch den Kaufvertrag mit dem Verkäufer anfechten, wenn der Verkäufer vom Fehlverhalten wusste.

Welche Rolle spielt die Beweislast?

Im Zivilprozess muss grundsätzlich derjenige, der sich auf die arglistige Täuschung beruft, diese auch beweisen. Das kann schwierig sein, da es um die innere Einstellung des Täuschenden geht. Indizien, Zeugenaussagen und Dokumente sind daher entscheidend.

Argumente der Gegenseite zur Frage „Was versteht man unter arglistiger Täuschung?“

Wie könnte der Beschuldigte argumentieren?

Aus Sicht eines Verteidigers oder der Gegenseite gibt es typische Argumentationsmuster, um den Vorwurf der arglistigen Täuschung abzuwehren:

Kein Vorsatz – Der Beschuldigte gibt an, die falsche Information selbst für richtig gehalten zu haben.

– Der Beschuldigte gibt an, die falsche Information selbst für richtig gehalten zu haben. Keine Pflicht zur Aufklärung – Behauptung, dass die verschwiegene Tatsache nicht mitgeteilt werden musste.

– Behauptung, dass die verschwiegene Tatsache nicht mitgeteilt werden musste. Ursachenzweifel – Behauptung, die Entscheidung des Getäuschten wäre auch ohne die strittige Information gleich gewesen.

– Behauptung, die Entscheidung des Getäuschten wäre auch ohne die strittige Information gleich gewesen. Formfehler bei der Anfechtung – Einwand, dass die Anfechtung nicht fristgerecht oder formwirksam erfolgt ist.

Welche strategischen Schritte könnte die Gegenseite unternehmen?

In der Praxis versuchen Anwälte auf der Gegenseite oft:

Die Beweislage zu zerpflücken (z. B. Zeugen in Zweifel ziehen). Alternative Erklärungen für falsche Aussagen zu liefern. Die Fristversäumnis nach § 124 BGB geltend zu machen. Die Täuschung als rechtlich unerheblich darzustellen.

Erweiterte Beispiele aus komplexen Fällen zur Frage „Was versteht man unter arglistiger Täuschung? „

Beispiel 4 – Unternehmensbeteiligung

Ein Investor beteiligt sich an einem Start-up, weil der Gründer behauptet, es gäbe bereits verbindliche Großaufträge. Später stellt sich heraus, dass diese nur in Aussicht gestellt waren. Der Investor kann die Beteiligung anfechten und Schadenersatz fordern.

Beispiel 5 – Versicherungsantrag

Ein Versicherungsnehmer verschweigt bei Antragstellung eine schwere Vorerkrankung, um einen günstigen Tarif zu erhalten. Wird dies aufgedeckt, kann der Versicherer den Vertrag anfechten und muss nicht leisten.

Beispiel 6 – Immobilienkauf

Ein Verkäufer verschweigt, dass die Immobilie auf einer Altlastenfläche steht. Der Käufer kann nicht nur den Kaufvertrag anfechten, sondern auch Ansprüche auf Rückabwicklung und Schadenersatz geltend machen.

Zusammenfassung:

Hindernis Beschreibung Auswirkung auf den Fall Mangelnde Beweise Zeugen oder Dokumente fehlen oder sind unzuverlässig. Schwächt die Erfolgsaussichten erheblich. Fristversäumnis Anfechtung erfolgt nach Ablauf der Jahresfrist oder der 10-Jahres-Höchstfrist. Verlust des Anfechtungsrechts. Uneindeutige Täuschung Die Aussage war vage oder auslegungsbedürftig. Schwieriger Nachweis von Vorsatz. Drittbeteiligung ohne Kenntnis Der Vertragspartner wusste nicht von der Täuschung eines Dritten. Anfechtung evtl. unzulässig (§ 123 Abs. 2 BGB).

