Wurde Ihr PayPal-Konto nach einem Kleinanzeigen-Verkauf missbraucht?

Immer wieder wenden sich Betroffene an uns, die beim Verkauf über Kleinanzeigen auf dreiste Betrugsmaschen hereingefallen sind. Die Vorgehensweise ist meist raffiniert und auf den ersten Blick kaum zu durchschauen: Ein vermeintlich seriöser Käufer meldet sich, bekundet Interesse an dem eingestellten Artikel und schlägt vor, die Bezahlung „sicher“ über einen speziellen Link oder ein angebliches System von Kleinanzeigen oder PayPal abzuwickeln. Die Nachricht wirkt professionell, die Maske täuschend echt. Viele Verkäuferinnen und Verkäufer klicken deshalb gutgläubig auf den zugesandten Link und bestätigen dort ihre Daten.

Doch statt Geld auf das eigene Konto überwiesen zu bekommen, passiert das Gegenteil:

Plötzlich werden Abbuchungen vom PayPal-Konto ausgelöst. Besonders häufig geschieht dies über die Funktion „Geld an Freunde senden“. Hier besteht kein Käuferschutz – und damit auch kein direkter Anspruch auf Erstattung. Die Geschädigten bemerken oft erst im Nachhinein, dass sie auf eine täuschend echt gestaltete Phishing-Seite hereingefallen sind. Der Schock sitzt tief, vor allem dann, wenn PayPal nach einer ersten Beschwerde mitteilt, dass keine Rückzahlung erfolgen könne.

Wichtig zu wissen: Auch wenn PayPal sich zunächst ablehnend verhält, bedeutet dies nicht, dass Betroffene ohne Möglichkeiten dastehen. Im Gegenteil – juristisch lassen sich mehrere Wege prüfen. Zum einen ist eine Rückbuchung über die hinterlegte Bankverbindung oder das Kreditkartenunternehmen denkbar. Zum anderen muss genau hinterfragt werden, ob PayPal ausreichende Sicherheitsmaßnahmen implementiert hat. Unter bestimmten Umständen kann PayPal verpflichtet sein, unautorisierte Zahlungen zurückzuerstatten. Parallel dazu sollte unbedingt eine Anzeige bei der Polizei erfolgen, um den Täterstrukturen nachzugehen und weitere Opfer zu verhindern.

Wir als Kanzlei vertreten regelmäßig Mandantinnen und Mandanten, die durch genau diese Betrugsform finanzielle Einbußen erlitten haben. Wir übernehmen für Sie die vollständige rechtliche Prüfung des Einzelfalls, setzen Ihre Ansprüche gegen PayPal, Banken oder Kreditkartenunternehmen durch und übernehmen die Kommunikation mit allen Beteiligten. Damit stellen wir sicher, dass Ihre Rechte umfassend gewahrt bleiben. Sie müssen sich nicht alleine mit pauschalen Ablehnungsschreiben zufriedengeben.

