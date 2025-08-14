Bankwechsel bei Kreditkarten: Warum gerade jetzt erhöhte Vorsicht geboten ist

In den kommenden Monaten steht für viele Lufthansa- und Miles & More-Karteninhaber eine wesentliche Veränderung an: Die Kreditkarte wird künftig von einer anderen Bank ausgegeben. Solche Umstellungen wirken für Kunden meist wie eine reine Formalität – doch die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, dass genau in dieser Übergangsphase besondere Risiken bestehen.

Gerade wenn ein Kartenanbieter den Bankpartner wechselt, entstehen viele parallele Änderungen: Neue AGB, neue Kundenportale, geänderte Servicekontakte und teilweise auch neue Karten oder Zugangsdaten. Diese Fülle an Neuerungen öffnet Tür und Tor für Betrugsversuche. Kriminelle nutzen den Informationsfluss, um täuschend echte Mitteilungen zu versenden. Häufig fordern sie angeblich notwendige „Aktivierungen“ oder „Sicherheitsbestätigungen“, bei denen vertrauliche Daten preisgegeben werden sollen – ein klassischer Fall von Phishing.

Neben solchen direkten Betrugsversuchen treten bei Bankwechseln auch organisatorische Probleme auf. Dazu gehören fehlerhafte oder doppelte Belastungen, abgelehnte Zahlungen trotz ausreichendem Kartenlimit oder Schwierigkeiten bei der Übertragung von Bonuspunkten und Prämienmeilen. Auch geänderte Vertragsbedingungen, die nur unzureichend erläutert werden, können für Kunden überraschende Kostenfolgen haben.

Aus rechtlicher Sicht gilt: Unautorisierte Abbuchungen muss die kartenausgebende Bank in aller Regel zurückerstatten, solange Sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben. Fehlerhafte oder verspätete Buchungen sind ebenfalls zu beanstanden. Werden Ihnen wichtige Vertragsänderungen nicht rechtzeitig oder nicht klar genug mitgeteilt, kann dies zur Unwirksamkeit der Änderung oder zu Schadensersatzansprüchen führen.

Praktische Tipps für Karteninhaber in der Wechselphase

Offizielle Schreiben stets sorgfältig prüfen und bei Unklarheiten die bekannte Banknummer anrufen.

Niemals vertrauliche Daten per E-Mail oder SMS weitergeben.

Konto- und Kartenumsätze regelmäßig online kontrollieren. Fragen zum Thema? Senden Sie dem Autor, Guido Lenné, eine Nachricht. Nachricht an Anwalt senden

Ungewöhnliche Belastungen sofort der Bank melden und Karte gegebenenfalls sperren lassen.

Alle relevanten Unterlagen und Mitteilungen archivieren.

