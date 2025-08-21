ADAC-Kreditkartenbetrug: Klage gegen Solaris erfolgreich – Bank ersetzt Schaden

In den vergangenen Monaten meldeten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer der neuen ADAC-Kreditkarte unberechtigte Abbuchungen, nachdem die Kartenverwaltung von LBB auf die Solaris Bank übergegangen war. Auffällig: Auch Karten, die nie aktiviert oder seit Jahren nicht genutzt wurden, waren betroffen.

Viele Geschädigte stießen bei ihren Rückforderungsversuchen auf massiven Widerstand. Statt einer Erstattung erhielten sie meist pauschale Vorwürfe wie „grobe Fahrlässigkeit“ im Umgang mit ihren Daten – ohne Beweise, die diese Behauptung stützen könnten.

Erster Erfolg vor Gericht

Unsere Kanzlei hat bereits Anfang 2025 für Betroffene Klage eingereicht. Nun gibt es ein klares Ergebnis: Vor dem Amtsgericht hat Solaris den vollständigen Schaden reguliert – inklusive Zinsen und Anwaltskosten.

Das Verfahren zeigt deutlich: Wer sich nicht mit einer Ablehnung zufriedengibt, kann sein Recht erfolgreich durchsetzen.

Was Sie jetzt als Karteninhaber tun sollten

Sofortige Sperre der Kreditkarte , wenn unklare Abbuchungen auftauchen.

Schriftlichen Widerspruch einlegen und Rückerstattung verlangen.

Polizeiliche Anzeige erstatten , um die eigene Rechtsposition zu stärken.

Nachweise sammeln (Screenshots, Kontoauszüge, Schriftverkehr).

Juristische Hilfe suchen, falls die Bank die Erstattung verweigert oder nur teilweise zahlt.

Unsere Unterstützung für Sie

Wir vertreten bereits erfolgreich ADAC-Kreditkartenkunden und wissen, wie wir Ansprüche konsequent durchsetzen. Wir übernehmen:

Prüfung Ihres individuellen Falls

Schriftliche Durchsetzung gegenüber der Bank

Vertretung in außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren

Unterstützung bei Beweissicherung und Behördenkontakt

Direkte Abwicklung mit Ihrer Rechtsschutzversicherung

In einem unverbindlichen Telefonat prüfen wir, ob auch Ihr Fall Aussicht auf Erfolg hat. Vereinbaren Sie jetzt unkompliziert online Ihren Termin – wir kämpfen engagiert für Ihre Rückerstattung.

