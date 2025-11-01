Wie kann ich einen bereits bezahlten negativen SCHUFA-Eintrag vorzeitig löschen lassen?

Viele Betroffene machen die gleiche Erfahrung: Eine offene Forderung wurde längst vollständig beglichen, sogar ein Erledigungsschreiben liegt vor – doch der negative Eintrag bleibt in der SCHUFA weiterhin sichtbar. Häufig teilt die SCHUFA dann mit, dass eine Löschung erst drei Jahre nach Erledigung möglich sei, oft also erst weit in der Zukunft. Für viele ist das ein großes Problem, etwa wenn kurzfristig ein Kredit, ein Mietvertrag oder ein Mobilfunkvertrag benötigt wird. Die Folge: Trotz ausgeräumter Forderung bleibt die Bonität künstlich verschlechtert.

Wichtig ist zu wissen: Eine solche Situation ist rechtlich keineswegs immer hinzunehmen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine vorzeitige Löschung möglich – und diese Rechte können Sie durchsetzen.

Worum geht es konkret?

In vielen Fällen stammt der Eintrag aus einer Zahlungsstörung, beispielsweise einer Mahnung oder einem Inkassoverfahren. Nachdem die Forderung bezahlt wurde, wird sie als „erledigt“ vermerkt. Trotzdem bleibt der Negativeintrag sichtbar und wirkt sich weiterhin auf den SCHUFA-Score aus.

Das erschwert es:

Kredite zu erhalten (z. B. für Auto, Wohnungseinrichtung, Umschuldung),

neue Mietverhältnisse einzugehen,

Mobilfunk- oder Internetverträge abzuschließen,

oder generell als „verlässliche Person“ gegenüber Banken und Vermietern aufzutreten.

Viele Betroffene fühlen sich ungerecht behandelt, denn die eingetragene Information entspricht zwar zeitlich der SCHUFA-Speicherpraxis, jedoch nicht zwingend einer fairen Bewertung der aktuellen finanziellen Situation.

Welche Rechte haben Sie?

Nach geltendem Datenschutzrecht (insbesondere nach DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz) dürfen nur solche Daten gespeichert bleiben, die zur Bewertung der Kreditwürdigkeit wirklich erforderlich und aktuell sind. Wenn eine Forderung beglichen wurde, kann die weitere Speicherung unter Umständen unverhältnismäßig sein.

Eine vorzeitige Löschung kommt in Betracht, wenn:

die Forderung von Anfang an unberechtigt war oder Fehler bei der Meldung gemacht wurden,

die Forderung zwar bestand, aber sehr schnell ausgeglichen wurde,

wesentliche Gründe für die Unverhältnismäßigkeit vorliegen (z. B. schwere wirtschaftliche Nachteile durch die Speicherung),

der Eintrag nicht allen Anforderungen der SCHUFA-Meldepflichten entsprach,

keine ordnungsgemäße vorherige Information über die Einmeldung erfolgt ist.

In sehr vielen Fällen lohnt sich eine genaue rechtliche Prüfung. Erfahrungsgemäß führt ein gut begründetes, rechtssicher formuliertes Löschungsverlangen häufig zum Erfolg – entweder direkt bei der SCHUFA oder über die verantwortliche meldende Stelle (z. B. ein Inkassobüro oder Unternehmen). Wichtig ist hier eine klare Argumentationsstrategie und Kenntnis der gesetzlichen Grundlage.

Was wir für Sie tun können

Fragen zum Thema? Senden Sie dem Autor, Guido Lenné, eine Nachricht. Nachricht an Anwalt senden

Unsere Kanzlei unterstützt Betroffene in genau solchen Situationen regelmäßig. Für Sie übernehmen wir unter anderem:

Prüfung des SCHUFA-Eintrages sowie des Erledigungsschreibens

rechtliche Bewertung der weiteren Speicherungsdauer

Formulierung und Durchsetzung eines Löschungsverlangens gegenüber SCHUFA und/oder dem meldenden Unternehmen

Kommunikation mit Banken, Inkassostellen oder Kreditinstituten

Unterstützung bei der Vorbereitung eines Kreditantrags nach Löschung

Unser Ziel ist es stets, Ihre Bonität so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Kostenfreie telefonische Erstberatung

Sie können uns jederzeit anrufen oder online einen Termin vereinbaren. Die telefonische Erstberatung ist für Sie kostenfrei. Dabei besprechen wir unverbindlich Ihre Chancen auf eine vorzeitige Löschung und erklären Ihnen mögliche Schritte.

Wenn Sie möchten, übernehmen wir anschließend die vollständige Durchsetzung Ihrer Rechte – ohne dass Sie selbst mit der SCHUFA oder einem Unternehmen verhandeln müssen.

Kontaktaufnahme

Sie erreichen uns telefonisch oder über unser Online-Terminbuchungssystem. Wir melden uns zuverlässig und zeitnah zurück. Wenn Sie aktuell dringend einen Kredit beantragen möchten, warten Sie nicht zu lange: Zeit kann hier entscheidend sein.

Kostenloser Newsletter

Bleiben Sie zudem gerne rechtlich auf dem Laufenden.

👉 https://www.anwalt-leverkusen.de/newsletter.html

Wir sind für Sie da.