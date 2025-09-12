Wie wehre ich mich, wenn PayPal nach einem Betrug keine Rückzahlung leistet?

In den vergangenen Monaten häufen sich Fälle, in denen Verbraucher bei alltäglichen Online-Einkäufen in eine perfide Betrugsfalle geraten. Besonders dramatisch wird es, wenn die Zahlung über PayPal abgewickelt wird, denn viele Betroffene wiegen sich zunächst in Sicherheit. In Wahrheit zeigt sich jedoch, dass PayPal im Streitfall nicht immer bereit ist, unautorisierte Zahlungen zu erstatten. Ein besonders anschaulicher Fall: Ein Käufer wollte über eine scheinbar vertrauenswürdige Internetseite Schuhe erwerben. Während er die Zahlung über die PayPal-App freigab, erschien eine fremde Transaktion in hoher ausländischer Währung. Obwohl er den Vorgang sofort stoppte und umgehend widersprach, belastete PayPal das Konto mit einer Summe im vierstelligen Bereich. Nachträgliche Einwendungen und selbst ein schriftlicher Einschreibebrief wurden schlicht ignoriert. Stattdessen buchte PayPal lediglich eine minimale Teilrückzahlung, die angeblich vom Verkäufer stammte, und erklärte die Angelegenheit damit für erledigt. Der Betroffene sollte nun selbst für den Schaden aufkommen.

Dieses Vorgehen sorgt bei vielen Geschädigten für Fassungslosigkeit: Während der eigentliche Betrug offensichtlich ist, verweist PayPal auf interne Regelungen, verschließt sich einer sachlichen Prüfung und setzt die Opfer zusätzlich unter Druck, indem ein negatives Kontoguthaben geltend gemacht wird. Damit stehen Verbraucher nicht nur ohne ihr Geld da, sondern geraten unter Umständen sogar in weitere rechtliche Schwierigkeiten.

Dabei gilt: Das Zahlungsdiensterecht in Deutschland und Europa verpflichtet Zahlungsdienstleister, unautorisierte Zahlungen zu erstatten. Wenn eine Abbuchung nicht vom Kontoinhaber veranlasst oder genehmigt wurde, darf dieser nicht auf dem Schaden sitzen bleiben. Hinzu kommen zivilrechtliche Ansprüche, die sich aus den allgemeinen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs ergeben können, beispielsweise wegen Pflichtverletzung oder fehlerhafter Vertragsabwicklung. Parallel dazu kann auch eine Anzeige wegen Betrugs sinnvoll sein, um die Täter strafrechtlich verfolgen zu lassen und die eigenen Rechte zu wahren. Wichtig ist, dass Betroffene ihre Ansprüche aktiv einfordern, denn aus Erfahrung zeigt sich: Ohne deutlichen Druck bleiben Einwendungen bei PayPal häufig ohne Erfolg.

Unsere Kanzlei bietet Ihnen in solchen Konstellationen gezielte Unterstützung. Wir übernehmen für Sie die rechtliche Prüfung, setzen wirksame Widersprüche auf, führen die Korrespondenz mit PayPal und vertreten Ihre Interessen nötigenfalls auch vor Gericht. Wir wissen, wie frustrierend es sein kann, mit den automatisierten Abläufen eines Großkonzerns konfrontiert zu sein, und sorgen dafür, dass Ihre Argumente Gehör finden. Viele Mandanten berichten, dass sie erst durch anwaltliches Eingreifen eine faire Behandlung erhalten haben.

