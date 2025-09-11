PayPal-Käuferschutz greift nicht – welche Rechte haben Betrugsopfer wirklich?

Viele Käuferinnen und Käufer verlassen sich beim Onlinehandel auf den PayPal-Käuferschutz. Doch die Praxis zeigt: Auch hier gibt es Lücken, die Betrüger gezielt ausnutzen. In den letzten Monaten häufen sich Fälle, in denen hochwertige Waren über Kleinanzeigen-Plattformen angeboten und bezahlt wurden – doch die bestellte Ware nie oder nur in Form von billigen Fälschungen ankommt.

Typisch ist der Ablauf: Nach Zahlungseingang behaupten Verkäufer, die Ware versendet zu haben, allerdings ohne belegbare Sendungsnummer. Statt des vereinbarten Produkts erhalten Geschädigte allenfalls minderwertige Ersatzstücke, die sich bei näherer Prüfung als Plagiate entpuppen. Screenshots von Anzeigen, Chatverläufe oder Zahlungsbelege helfen den Opfern zwar bei der Beweissicherung, verhindern den Schaden aber zunächst nicht. Gerade dann, wenn PayPal den Käuferschutzantrag ablehnt, fühlen sich viele Betroffene allein gelassen.

Rechtlich bestehen dennoch mehrere Möglichkeiten. Zunächst ist eine Strafanzeige wegen Betrugs angezeigt – so wird die Staatsanwaltschaft aktiv und nimmt Ermittlungen gegen die Täter auf. Parallel können zivilrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden, um den gezahlten Betrag zurückzufordern. Je nach Situation kann dies direkt gegen die Verkäuferperson oder – wenn die Zahlungsabwicklung über Banken erfolgte – über Rückforderungsansprüche bei den beteiligten Kreditinstituten versucht werden. Auch wenn PayPal den Käuferschutz verweigert hat, können Schadensersatz- und Rückzahlungsansprüche erfolgreich durchgesetzt werden.

Unsere Kanzlei steht Betroffenen in solchen Fällen mit Erfahrung und Durchsetzungskraft zur Seite. Wir prüfen für Sie, ob zivilrechtliche Schritte Aussicht auf Erfolg haben, unterstützen bei der Kommunikation mit PayPal oder Banken und übernehmen die konsequente rechtliche Vertretung, wenn es darauf ankommt. So stellen wir sicher, dass Ihre Ansprüche nicht ins Leere laufen.

Zögern Sie nicht, wenn Sie betroffen sind. Je eher Sie rechtlich aktiv werden, desto größer ist die Chance, Ihr Geld zurückzuerhalten und Betrüger in die Schranken zu weisen.

