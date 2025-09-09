PayPal-Betrug über „Freunde“-Zahlungen – welche Rechte haben Geschädigte?

Immer häufiger berichten Verbraucher, dass sie durch manipulierte Links oder gefälschte Nachrichten ungewollt Geld über PayPal verloren haben. Die Masche ist oft dieselbe: Man erhält eine scheinbar seriöse Mitteilung, klickt auf den enthaltenen Link und bestätigt in der Annahme, eine Sicherheitsabfrage zu erledigen, mehrere Zahlungen. Diese werden von PayPal als sogenannte „Freunde- und Familienüberweisungen“ verbucht.

Genau hier liegt das Problem: Diese Option ist eigentlich nur für private Geldgeschenke oder Ausgleichszahlungen zwischen Bekannten gedacht. Sie ist gebührenfrei, schließt aber zugleich den Käuferschutz aus. Für Betrüger ist das ein ideales Einfallstor.

In einem dokumentierten Fall wurden gleich vier Überweisungen ausgelöst. Der Betroffene reagierte sofort, änderte sein Passwort und meldete den Vorfall über das PayPal-System. Allerdings wurde lediglich eine der Zahlungen zurückerstattet – weil jede Transaktion einzeln hätte reklamiert werden müssen. Das Ergebnis: rund 2.500 Euro Verlust trotz schnellem Handeln. Anzeige bei der Polizei ist gestellt, die Rechtsschutzversicherung trägt die Kosten eines anwaltlichen Vorgehens.

Rechte und Ansprüche im Überblick

Erstattungspflicht nach dem BGB

Rechtlich ist entscheidend, ob eine Zahlung „autorisiert“ war. Nach § 675u BGB muss ein Zahlungsdienstleister jede nicht autorisierte Transaktion sofort erstatten. PayPal beruft sich in solchen Fällen allerdings häufig darauf, dass die Nutzer die Zahlung selbst ausgelöst haben. Juristisch ist aber fraglich, ob eine Täuschungshandlung wirklich zu einer wirksamen Autorisierung führt.

Grenzen des Käuferschutzes

Der PayPal-Käuferschutz greift bei Freundezahlungen nicht. Viele Verbraucher gehen irrtümlich davon aus, dass jede PayPal-Zahlung automatisch abgesichert sei. Das ist falsch. Dennoch können zivilrechtliche Ansprüche bestehen, wenn PayPal die Reklamation fehlerhaft behandelt oder Sicherheitsmechanismen unzureichend waren.

Strafanzeige gegen Betrüger

Die Täter selbst lassen sich nur selten greifen. Trotzdem ist eine Anzeige bei der Polizei dringend zu empfehlen. Sie sichern Beweise, dokumentieren den Betrug und erhöhen die Chancen, dass Ermittlungsbehörden den Fall weiterverfolgen.

Bedeutung der Rechtsschutzversicherung

Liegt eine Deckungszusage vor, können Betroffene ohne Kostenrisiko anwaltliche Schritte einleiten. Das ist besonders wertvoll, wenn es um hohe Summen geht und PayPal eine Rückerstattung ablehnt.

Praktische Schritte für Geschädigte

Zugangsdaten sofort ändern und Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren

Jede einzelne Abbuchung über das PayPal-Portal reklamieren

Kontoauszüge und Kommunikationsverläufe sichern

Strafanzeige bei der Polizei erstatten

Fachkundige anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen

Unterstützung durch unsere Kanzlei

Wir vertreten seit Jahren Mandanten, die durch unberechtigte PayPal-Zahlungen geschädigt wurden. Unsere Tätigkeit umfasst:

Prüfung, ob PayPal zur Rückzahlung verpflichtet ist

rechtliche Bewertung der Reklamationsbearbeitung

Durchsetzung von Erstattungsansprüchen außergerichtlich und vor Gericht

Abstimmung mit Ihrer Rechtsschutzversicherung

Sie müssen sich nicht selbst mit komplizierten AGB und unklaren Systemabläufen auseinandersetzen – wir übernehmen das für Sie. In vielen Fällen konnten wir schon außergerichtlich eine Rückzahlung erreichen.

Unsere telefonische Erstberatung ist für Sie kostenlos. Sie können bequem online einen Termin buchen, um Ihren Fall mit uns zu besprechen. So erhalten Sie schnell Klarheit, welche Schritte sinnvoll sind und wie Ihre Chancen stehen.

Fragen zum Thema? Senden Sie dem Autor, Guido Lenné, eine Nachricht. Nachricht an Anwalt senden

📞 Kontaktieren Sie uns telefonisch oder über unser Formular – wir stehen Ihnen zur Seite. Nützliche Informationen finden Sie auch auf unserer Themenseite: https://anwalt-gegen-paypal.de/ .

👉 Abonnieren Sie zusätzlich unseren kostenlosen Newsletter mit wichtigen Verbraucher- und Rechtstipps:

https://www.anwalt-leverkusen.de/newsletter.html

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu PayPal-Betrug und „Freunde“-Zahlungen

Kann ich eine PayPal-Freunde-Zahlung zurückholen?

Grundsätzlich ist das schwierig, da bei dieser Zahlungsart kein Käuferschutz vorgesehen ist. Dennoch bestehen Möglichkeiten: Wenn die Zahlung unautorisiert war oder PayPal den Vorgang fehlerhaft bearbeitet hat, können Rückerstattungsansprüche bestehen. Eine rechtliche Prüfung lohnt sich in vielen Fällen.

Wie lange habe ich Zeit, um eine betrügerische Zahlung bei PayPal zu melden?

Sie sollten unverzüglich handeln. Zwar schreibt das Gesetz (§ 675v BGB) eine Anzeigefrist von 13 Monaten vor, doch PayPal selbst setzt oft sehr viel kürzere Fristen. Je schneller Sie reagieren, desto höher sind die Erfolgsaussichten.

Warum erstattet PayPal nur manchmal betrügerische Zahlungen?

Das hängt mit der Art der Transaktion zusammen. Bei „Waren- und Dienstleistungszahlungen“ greift der Käuferschutz. Bei „Freunde“-Zahlungen nicht. PayPal prüft außerdem, ob die Zahlung durch den Nutzer selbst ausgelöst wurde. Genau hier können aber rechtliche Fehler passieren, die wir für Sie angreifen können.

Sollte ich immer Anzeige bei der Polizei erstatten?

Ja. Auch wenn die Täter oft schwer zu fassen sind, ist eine Strafanzeige wichtig. Sie dient als Nachweis gegenüber PayPal, Versicherungen und Gerichten. Außerdem werden Betrugsserien so besser erfasst.

Übernimmt meine Rechtsschutzversicherung die Kosten?

In vielen Fällen ja. Liegt eine Deckungszusage vor, können Sie ohne eigenes Kostenrisiko anwaltlich vorgehen. Wir klären das gerne für Sie ab.

Muss ich jede Zahlung einzeln reklamieren?

Ja. PayPal behandelt jede Transaktion separat. Wenn Sie mehrere Zahlungen haben, müssen diese auch jeweils gesondert beanstandet werden. Genau daran scheitern viele Betroffene – und verlieren unnötig Geld.