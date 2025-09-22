Achtung PayPal-Betrug über TikTok: Gefälschte Spielzeug-Shops im Umlauf

In den letzten Monaten häufen sich Berichte über eine neue Form von Online-Betrug, die vor allem über Social-Media-Kanäle wie TikTok verbreitet wird. Ziel dieser Masche sind Nutzerinnen und Nutzer, die beim Online-Shopping vermeintlich günstige Schnäppchen machen möchten. Besonders beliebt ist dabei die Werbung für Spielzeug und Alltagsartikel, die gezielt junge Familien ansprechen soll. Doch statt eines echten Angebots wartet eine professionell aufgebaute Falle, die mit gefälschten PayPal-Seiten arbeitet und nicht selten erhebliche finanzielle Verluste verursacht.

Wie die Täter vorgehen

Der Ablauf ist immer ähnlich:

Über auffällig günstige TikTok-Werbeanzeigen wird ein Online-Shop beworben, der auf den ersten Blick seriös und vertrauenswürdig aussieht.

aussieht. Interessierte Käufer werden beim Klick auf die Anzeige auf eine hochwertig gestaltete Shop-Seite weitergeleitet, die sich kaum von bekannten E-Commerce-Plattformen unterscheidet.

weitergeleitet, die sich kaum von bekannten E-Commerce-Plattformen unterscheidet. Als Zahlungsmöglichkeit wird fast immer PayPal angeboten, weil dieser Dienst bei Verbrauchern als sicher und unkompliziert gilt.

angeboten, weil dieser Dienst bei Verbrauchern als sicher und unkompliziert gilt. Doch statt auf die echte PayPal-Seite gelangt man auf eine täuschend echt gestaltete Phishing-Seite .

. Dort werden Login-Daten wie E-Mail-Adresse und Passwort abgefragt. Wer diese Informationen eingibt, übergibt den Kriminellen im Hintergrund den Schlüssel zum gesamten PayPal-Konto.

abgefragt. Wer diese Informationen eingibt, übergibt den Kriminellen im Hintergrund den Schlüssel zum gesamten PayPal-Konto. In vielen Fällen erfolgen umgehend Abbuchungen, die direkt vom hinterlegten Bankkonto eingezogen werden.

Warum der Betrug so schwer erkennbar ist

Die Täter investieren viel Zeit und Geld in die Gestaltung ihrer Fake-Seiten. Logos, Farbschemata und sogar Sicherheitsmerkmale werden imitiert. Viele Opfer berichten, dass sie keinen Unterschied zur echten PayPal-Seite bemerkt haben. Besonders gefährlich ist, dass die Abbuchungen in der Regel über bestehende Bankverbindungen abgewickelt werden. Oft erfolgt dabei keine zusätzliche Sicherheitsprüfung, sodass die Täter sofort über das Geld verfügen können.

Welche Schutzmöglichkeiten haben Verbraucher?

Um nicht selbst Opfer dieser Masche zu werden, ist ein hohes Maß an Vorsicht erforderlich. Diese Maßnahmen sind besonders empfehlenswert:

PayPal immer manuell im Browser aufrufen. Links aus Anzeigen oder E-Mails sind ein häufiges Einfallstor für Betrugsversuche.

Links aus Anzeigen oder E-Mails sind ein häufiges Einfallstor für Betrugsversuche. Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktivieren. So reicht ein Passwort allein nicht mehr aus, um auf das Konto zuzugreifen.

aktivieren. So reicht ein Passwort allein nicht mehr aus, um auf das Konto zuzugreifen. Kontobewegungen regelmäßig kontrollieren. Auffällige Abbuchungen lassen sich so schneller entdecken.

Auffällige Abbuchungen lassen sich so schneller entdecken. Angebote kritisch hinterfragen. Wenn der Preis deutlich niedriger ist als üblich, sollten die Alarmglocken schrillen.

Wenn der Preis deutlich niedriger ist als üblich, sollten die Alarmglocken schrillen. Impressum und Anbieterangaben prüfen. Ein unvollständiges oder fehlendes Impressum ist ein klassisches Warnsignal für unseriöse Shops.

Ein unvollständiges oder fehlendes Impressum ist ein klassisches Warnsignal für unseriöse Shops. Geräte und Browser aktuell halten. Sicherheitsupdates helfen, bekannte Schwachstellen zu schließen.

Soforthilfe im Schadensfall

Wer bereits betroffen ist, sollte keine Zeit verlieren und folgende Schritte sofort umsetzen:

Passwort ändern und falls möglich die hinterlegte Telefonnummer oder Sicherheitsfragen überprüfen. PayPal-Support kontaktieren, den unbefugten Zugriff melden und eine Rückbuchung anfordern. Bank informieren und über die Möglichkeit einer Rücklastschrift sprechen. Anzeige bei der Polizei erstatten – auch wenn die Täter oft im Ausland sitzen, ist eine Anzeige wichtig für die Dokumentation. Juristischen Beistand suchen, um Ansprüche konsequent geltend zu machen und mögliche Forderungen abzuwehren.

Unser Fazit

Die aktuelle Betrugswelle zeigt, dass Kriminelle zunehmend Social-Media-Plattformen nutzen, um Verbraucher in die Falle zu locken. Da die gefälschten Seiten optisch kaum von echten Angeboten unterscheidbar sind, ist Wachsamkeit der wichtigste Schutz. Wer PayPal konsequent über die offizielle Seite aufruft und seine Kontoaktivitäten im Blick behält, kann das Risiko erheblich senken. Kommt es dennoch zu einem Missbrauch, zählt vor allem eines: schnelles Handeln.

