Was tun, wenn PayPal wegen einer technischen Störung Zahlungen nicht richtig abbucht?

In den vergangenen Tagen hat es bei PayPal eine massive Störung im Bereich der Sicherheitssysteme gegeben. Die Folge: Zahlreiche Lastschriftzahlungen konnten nicht wie gewohnt ausgeführt werden. Banken meldeten Unregelmäßigkeiten und legten Transaktionen im Milliardenbereich vorsorglich auf Eis. Für viele Händlerinnen und Händler bedeutet das, dass sie trotz ausgelieferter Ware oder bereits erbrachter Leistung noch auf ihr Geld warten müssen. Hinzu kommt, dass einige Nutzerinnen und Nutzer von PayPal Nachrichten über angeblich fehlende Kontodeckung oder zusätzliche Gebühren erhalten haben. Inzwischen arbeitet das Unternehmen daran, die ausgefallenen Buchungen nachträglich korrekt zu verbuchen – doch die Unsicherheit bei Betroffenen ist groß.

Rechtliche Möglichkeiten für Betroffene:

Kontoauszüge genau prüfen:

Sehen Sie sich sowohl Ihr PayPal-Konto als auch Ihr Bankkonto sorgfältig an. Achten Sie auf Abbuchungen, die Sie nicht zuordnen können. Sollten Ihnen fehlerhafte oder doppelte Zahlungen auffallen, sollten Sie umgehend reagieren. Lastschriften zurückholen:

Im Rahmen des SEPA-Verfahrens können Sie eine nicht gewollte Abbuchung bis zu acht Wochen nach Belastung zurückgeben. Handelte es sich um eine Abbuchung ohne gültige Autorisierung, verlängert sich die Frist sogar auf 13 Monate. Keine unrechtmäßigen Kosten akzeptieren:

Werden Ihnen wegen der Panne Bearbeitungsgebühren in Rechnung gestellt, ist das in vielen Fällen nicht zulässig. Solche Forderungen können rechtlich überprüft und gegebenenfalls zurückgewiesen werden. Achtung vor gefälschten E-Mails:

Kriminelle nutzen die aktuelle Unsicherheit und verschicken täuschend echt aussehende Phishing-Nachrichten im Namen von PayPal. Öffnen Sie keine verdächtigen Links und melden Sie sich immer nur direkt über die offizielle PayPal-Seite an.

Handeln Sie jetzt:

Lassen Sie offene Fragen zu den PayPal-Problemen nicht unbeantwortet. Je schneller Sie reagieren, desto besser lassen sich Ansprüche sichern. Rufen Sie uns an oder buchen Sie gleich online eine kostenlose telefonische Erstberatung.

