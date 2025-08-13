Wie schnell muss ich Kartenmissbrauch melden, um mein Geld von der Bank zurückzubekommen?

Werden mit Ihrer Debit- oder Kreditkarte Abbuchungen oder Abhebungen durchgeführt, die Sie nicht autorisiert haben, gilt: Sie müssen Ihre Bank unverzüglich informieren. Die gesetzliche Höchstfrist von 13 Monaten ist zwar weiterhin gültig, doch laut einer aktuellen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs reicht es nicht, sich erst kurz vor Ablauf dieser Frist zu melden. Wer zu lange wartet, riskiert, dass der Erstattungsanspruch vollständig entfällt.

Der Fall, der dem Urteil zugrunde lag, zeigt deutlich, wie streng die Gerichte dies auslegen. Ein Bankkunde erhielt angeblich eine neue Karte nicht. Dennoch wurden über Wochen hinweg Geldbeträge abgehoben. Er meldete dies seiner Bank erst nach etwa zwei Monaten. Obwohl er noch innerhalb der 13-Monatsfrist lag, verweigerte die Bank die Rückerstattung – und bekam vor Gericht Recht. Entscheidend war, dass die Anzeige nicht „ohne schuldhaftes Zögern“ erfolgt war.

Was bedeutet das für Sie in der Praxis?

Sobald Ihnen verdächtige Kontobewegungen auffallen oder Sie den Verlust Ihrer Karte bemerken, sollten Sie sofort handeln. Eine telefonische Sperrung ist der erste Schritt, idealerweise gefolgt von einer schriftlichen Bestätigung an die Bank. Wichtig ist, dass Sie alle Details dokumentieren – Datum, Uhrzeit, Name des Gesprächspartners, Inhalt des Gesprächs. So können Sie später nachweisen, dass Sie rechtzeitig reagiert haben.

Eine verspätete Meldung kann Ihren Anspruch vollständig zunichtemachen, wenn sie auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruht. Die Beweislast, dass eine Transaktion ordnungsgemäß autorisiert wurde, liegt grundsätzlich bei der Bank. Dennoch ist Ihr eigenes schnelles Handeln entscheidend, um Ihre Rechte zu sichern.

Wie wir Ihnen helfen können

Unsere Kanzlei unterstützt Sie dabei, gegenüber Ihrer Bank klare Ansprüche geltend zu machen – sei es in der außergerichtlichen Korrespondenz oder in einem gerichtlichen Verfahren. Wir prüfen Ihre Unterlagen, beraten Sie zu den Erfolgsaussichten und übernehmen die gesamte Kommunikation für Sie.

Fazit:

Handeln Sie bei Kartenmissbrauch sofort und dokumentieren Sie Ihre Meldung lückenlos. So erhöhen Sie die Chancen, Ihr Geld zurückzubekommen, und vermeiden rechtliche Fallstricke.

