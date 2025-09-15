Benötige ich für mein Gewerbe eine Erlaubnis und welche Voraussetzungen gelten?

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist für viele Menschen ein großer Meilenstein. Eigene Ideen verwirklichen, unabhängig arbeiten und den Traum vom eigenen Unternehmen realisieren – all das klingt verlockend. Doch bevor es losgeht, sind zahlreiche rechtliche und organisatorische Fragen zu klären. Eine davon lautet: Brauche ich für mein Geschäft lediglich eine einfache Gewerbeanmeldung oder ist zusätzlich eine spezielle Gewerbeerlaubnis notwendig?

Gerade Gründerinnen und Gründer, die zum ersten Mal ein Unternehmen aufbauen, unterschätzen die Unterschiede häufig. Wer die Anforderungen übersieht oder auf die leichte Schulter nimmt, riskiert nicht nur Verzögerungen beim Start, sondern auch empfindliche Bußgelder oder gar ein komplettes Tätigkeitsverbot. Dieser Beitrag erläutert, welche Unternehmen eine Gewerbeerlaubnis benötigen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und wie Sie als Betroffener am besten vorgehen.

Gewerbeanmeldung oder Gewerbeerlaubnis – wo liegt der Unterschied?

Viele Existenzgründer glauben, die Gewerbeanmeldung beim zuständigen Ordnungs- oder Gewerbeamt sei die einzige Formalität. Tatsächlich gilt: Jede gewerblich ausgeübte Tätigkeit, die dauerhaft, selbstständig und mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird, muss angemeldet werden. Das betrifft beispielsweise einen Einzelhändler, eine Marketingagentur oder eine Kfz-Werkstatt gleichermaßen.

Die Gewerbeerlaubnis hingegen ist nur für besonders „überwachungsbedürftige“ Gewerbe vorgeschrieben. Hier verlangt der Gesetzgeber einen zusätzlichen Nachweis von Eignung, Zuverlässigkeit und geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen. Die Erlaubnispflicht dient dazu, Verbraucher zu schützen und sicherzustellen, dass nur geeignete Personen bestimmte sensible Tätigkeiten ausüben dürfen.

Welche Gewerbe sind erlaubnispflichtig?

Die Liste erlaubnispflichtiger Gewerbe ist umfangreich. Typische Beispiele sind:

Bewachungsgewerbe (z. B. Sicherheitsdienste, Türsteher, Geld- und Werttransporte)

(z. B. Sicherheitsdienste, Türsteher, Geld- und Werttransporte) Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger oder Baubetreuer

Versicherungsvermittler und Finanzanlagenvermittler

Gaststätten und Schankwirtschaften , sofern alkoholische Getränke ausgeschenkt werden

, sofern alkoholische Getränke ausgeschenkt werden Fahrschulen und Fahrlehrer

Reisegewerbe in bestimmten Konstellationen

in bestimmten Konstellationen Handwerksberufe wie Elektrotechniker, Dachdecker oder Installateure, die eine Eintragung in die Handwerksrolle erfordern

Hinzu kommen zahlreiche Spezialfälle: Auch im Glücksspielbereich, im Transportwesen oder im Gesundheitssektor sind besondere Genehmigungen erforderlich. Wer hier ohne die passende Erlaubnis tätig wird, begeht eine Ordnungswidrigkeit – oder im schlimmsten Fall sogar eine Straftat.

Welche Voraussetzungen prüfen die Behörden?

Bevor eine Gewerbeerlaubnis erteilt wird, schauen die Behörden genau hin. Typische Prüfkriterien sind:

Persönliche Zuverlässigkeit

Bewerber müssen nachweisen, dass sie keine schwerwiegenden Vorstrafen oder einschlägige Verstöße haben. Dazu gehört meist ein aktuelles Führungszeugnis und ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister. Geordnete wirtschaftliche Verhältnisse

Wer sich in einem Insolvenzverfahren befindet oder hohe Schulden hat, gilt als ungeeignet. Häufig wird ein Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis verlangt. Fachliche Eignung

Für viele Gewerbe ist eine Sachkundeprüfung bei der IHK oder eine anerkannte Berufsausbildung erforderlich. Gastwirte müssen z. B. Kenntnisse im Lebensmittelrecht nachweisen, Bewachungsunternehmer eine Sachkundeprüfung nach § 34a GewO bestehen. Weitere Nachweise

Je nach Branche können zusätzliche Unterlagen gefordert sein, etwa Konzepte zum Jugendschutz, Hygienenachweise oder Versicherungsbestätigungen.

Welche Fehler machen Gründer besonders häufig?

In der Praxis erleben wir immer wieder, dass Gründerinnen und Gründer folgende Punkte übersehen:

Start ohne Genehmigung : Aus Unkenntnis wird das Geschäft eröffnet, bevor die Erlaubnis vorliegt. Das kann Bußgelder und einen sofortigen Stopp der Tätigkeit nach sich ziehen.

: Aus Unkenntnis wird das Geschäft eröffnet, bevor die Erlaubnis vorliegt. Das kann Bußgelder und einen sofortigen Stopp der Tätigkeit nach sich ziehen. Unvollständige Unterlagen : Wer die Antragsformulare nur teilweise ausfüllt oder Nachweise vergisst, riskiert lange Bearbeitungszeiten.

: Wer die Antragsformulare nur teilweise ausfüllt oder Nachweise vergisst, riskiert lange Bearbeitungszeiten. Fehleinschätzung der Tätigkeit : Manche Selbstständige sind überzeugt, ihr Geschäft sei nicht erlaubnispflichtig – bis die Behörde das Gegenteil feststellt.

: Manche Selbstständige sind überzeugt, ihr Geschäft sei nicht erlaubnispflichtig – bis die Behörde das Gegenteil feststellt. Verwechslung mit freien Berufen: Tätigkeiten wie Ärzte, Rechtsanwälte oder Journalisten gelten als freie Berufe und benötigen keine Gewerbeerlaubnis. Doch manche Mischformen sind schwer einzuordnen und bergen rechtliche Fallstricke.

Welche Konsequenzen drohen ohne Erlaubnis?

Wer ein erlaubnispflichtiges Gewerbe ohne Genehmigung betreibt, muss mit empfindlichen Sanktionen rechnen:

Bußgelder , die sich je nach Branche auf mehrere tausend Euro belaufen können

, die sich je nach Branche auf mehrere tausend Euro belaufen können Untersagung des Gewerbes durch die Aufsichtsbehörde

durch die Aufsichtsbehörde Strafrechtliche Folgen , etwa bei wiederholten oder besonders schweren Verstößen

, etwa bei wiederholten oder besonders schweren Verstößen Verlust von Vertrauen bei Kunden, Geschäftspartnern und Banken

Oft erfahren Gründer erst durch eine Kontrolle oder eine Anzeige, dass sie ohne Genehmigung arbeiten – dann ist der Schaden bereits groß.

Was sollten Gründer konkret tun?

Wer eine Geschäftsidee hat, sollte so früh wie möglich prüfen, ob eine Erlaubnis erforderlich ist. Hilfreich sind:

Informationsgespräche bei IHK oder Handwerkskammer

Checklisten und Merkblätter der zuständigen Ämter

der zuständigen Ämter Rechtsberatung, um die individuelle Situation zu klären und Fehler zu vermeiden

Wichtig ist außerdem, alle Unterlagen rechtzeitig einzuholen. Manche Nachweise wie Führungszeugnisse dauern mehrere Wochen. Wer zu spät startet, verschiebt den gesamten Unternehmensbeginn.

Wie unterstützt unsere Kanzlei?

Unsere Kanzlei begleitet Gründerinnen und Gründer bei allen rechtlichen Fragen rund um Gewerbeanmeldung und Gewerbeerlaubnis. Wir bieten Ihnen:

Prüfung, ob Ihre Tätigkeit erlaubnispflichtig ist

Unterstützung bei der Zusammenstellung aller notwendigen Unterlagen

Beratung zur Vorbereitung auf Sachkundeprüfungen

Vertretung gegenüber Behörden, falls es zu Problemen oder Verzögerungen kommt

Rechtliche Absicherung, um Bußgelder und Tätigkeitsverbote zu vermeiden

Sie erhalten von uns klare Antworten, konkrete Handlungsempfehlungen und eine persönliche Betreuung, damit Sie rechtssicher und zügig starten können.

