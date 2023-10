Der Straßenverkehr ist ein Bereich, in dem es häufig zu Konflikten, Unfällen und Verstößen kommt. Doch nicht jede Ordnungswidrigkeit ist gleich eine Straftat. Wann liegt eine Straftat im Verkehr vor? Welche Folgen hat das für die Beteiligten? Und wie können Sie sich dagegen wehren oder schützen? In diesem Blogbeitrag erfahren Sie alles, was Sie zum Thema Straftaten auf den Straßen wissen müssen.

Was sind Straftaten im Verkehr?

Straftaten im Verkehr sind Handlungen, die gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO), das Strafgesetzbuch (StGB) oder andere Gesetze verstoßen und mit einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe geahndet werden können. Dabei muss es sich um eine vorsätzliche oder fahrlässige Handlung handeln, die den Straßenverkehr gefährdet oder schädigt. Nicht jede Verkehrsregelverletzung ist eine Straftat.

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Straßenverkehr: Straftaten im Verkehr erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. „* (Pflichtfeld)“ zeigt erforderliche Felder an Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 32 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Phone Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Zum Beispiel sind Geschwindigkeitsüberschreitungen, Parkverstöße oder Rotlichtverstöße in der Regel nur Ordnungswidrigkeiten, die mit einem Bußgeld oder einem Fahrverbot belegt werden können. Allerdings können diese Verstöße unter bestimmten Umständen auch zu einer Straftat werden, wenn sie zum Beispiel eine Gefährdung oder einen Schaden verursachen.

Welche Straftaten gibt es im Verkehr?

Die häufigsten Straftaten im Straßenverkehr sind:

Trunkenheit im Verkehr: Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln ein Fahrzeug führt, begeht eine Straftat nach § 316 StGB. Die Grenze liegt bei 1,1 Promille Blutalkoholkonzentration (BAK) oder 0,55 mg/l Atemalkoholkonzentration (AAK). Bei Fahranfängern oder Inhabern einer Fahrerlaubnis auf Probe gilt bereits ab 0,5 Promille BAK oder 0,25 mg/l AAK ein absolutes Fahrverbot. Die Strafe für Trunkenheit auf den Straßen kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe sein. Außerdem droht der Entzug der Fahrerlaubnis und die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU). Gefährdung des Straßenverkehrs: Wer durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten die Straßen gefährdet, begeht eine Straftat nach § 315c StGB. Dazu gehören zum Beispiel riskante Überholmanöver, Nötigungen, Abstandsunterschreitungen oder das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Gefährdung muss konkret sein, das heißt, es muss eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben eines anderen Menschen oder für fremde Sachen von bedeutendem Wert bestehen. Die Strafe kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe nach sich ziehen. Außerdem droht der Entzug der Fahrerlaubnis und die Anordnung einer MPU. Unfallflucht: Wer sich nach einem Unfall im Straßenverkehr vom Unfallort entfernt, ohne seinen Namen und seine Anschrift anzugeben oder die Feststellung seiner Person zu ermöglichen, begeht eine Straftat nach § 142 StGB. Dabei muss es sich um einen Unfall handeln, bei dem ein anderer Mensch verletzt wurde oder ein fremder Sachschaden entstanden ist. Die Höhe des Schadens ist dabei unerheblich. Die Strafe für Unfallflucht kann eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe sein. Außerdem droht der Entzug der Fahrerlaubnis und die Anordnung einer MPU. Fahren ohne Fahrerlaubnis: Wer ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis hat oder ihm diese entzogen wurde, begeht eine Straftat nach § 21 StVG. Dabei ist es unerheblich, ob er das Fahrzeug selbst besitzt oder nur ausleiht. Die Strafe für Fahren ohne Fahrerlaubnis kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe sein. Außerdem droht die Beschlagnahme des Fahrzeugs und die Anordnung einer MPU.

Wie werden Straftaten im Straßenverkehr nachgewiesen?

Straftaten im Verkehr werden in der Regel durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft ermittelt. Dabei können verschiedene Beweismittel zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel:

Zeugenaussagen : Die Aussagen von anderen Verkehrsteilnehmern, Passanten oder Unfallbeteiligten können wichtige Hinweise auf den Tathergang, den Täter oder das Tatfahrzeug liefern. Allerdings sind Zeugenaussagen nicht immer zuverlässig, da sie von der Wahrnehmung, dem Erinnerungsvermögen oder der Glaubwürdigkeit der Zeugen abhängen.

: Die Aussagen von anderen Verkehrsteilnehmern, Passanten oder Unfallbeteiligten können wichtige Hinweise auf den Tathergang, den Täter oder das Tatfahrzeug liefern. Allerdings sind Zeugenaussagen nicht immer zuverlässig, da sie von der Wahrnehmung, dem Erinnerungsvermögen oder der Glaubwürdigkeit der Zeugen abhängen. Blut- oder Atemalkoholtests : Die Messung des Alkoholgehalts im Blut oder in der Atemluft kann den Nachweis einer Trunkenheitsfahrt erbringen. Dabei müssen die Messgeräte geeicht und die Messverfahren ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die Polizei kann einen Atemalkoholtest anordnen, wenn sie einen begründeten Verdacht auf eine Trunkenheitsfahrt hat. Ein Blutalkoholtest kann nur von einem Arzt durchgeführt werden und bedarf in der Regel einer richterlichen Anordnung oder einer Einwilligung des Betroffenen.

: Die Messung des Alkoholgehalts im Blut oder in der Atemluft kann den Nachweis einer Trunkenheitsfahrt erbringen. Dabei müssen die Messgeräte geeicht und die Messverfahren ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die Polizei kann einen Atemalkoholtest anordnen, wenn sie einen begründeten Verdacht auf eine Trunkenheitsfahrt hat. Ein Blutalkoholtest kann nur von einem Arzt durchgeführt werden und bedarf in der Regel einer richterlichen Anordnung oder einer Einwilligung des Betroffenen. Videoaufnahmen : Die Aufzeichnungen von Verkehrsüberwachungsanlagen, Dashcams oder Smartphones können den Tathergang, den Täter oder das Tatfahrzeug dokumentieren. Allerdings müssen die Videoaufnahmen datenschutzrechtlich zulässig sein und dürfen nicht gegen das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen verstoßen.

: Die Aufzeichnungen von Verkehrsüberwachungsanlagen, Dashcams oder Smartphones können den Tathergang, den Täter oder das Tatfahrzeug dokumentieren. Allerdings müssen die Videoaufnahmen datenschutzrechtlich zulässig sein und dürfen nicht gegen das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen verstoßen. Sachverständigengutachten: Die Beurteilung von Unfallspuren, Fahrzeugteilen oder Verletzungen durch einen Sachverständigen kann den Hergang, die Ursache oder die Folgen eines Unfalls klären. Dabei muss der Sachverständige unabhängig und qualifiziert sein und seine Gutachten nachvollziehbar und verständlich erstellen.

Wie können Sie sich gegen Straftaten auf den Straßen wehren oder schützen?

Wenn Sie Opfer oder Zeuge einer Straftat auf den Straßen werden, sollten Sie folgende Schritte unternehmen:

Notieren Sie sich das Kennzeichen, die Marke, die Farbe und andere Merkmale des Tatfahrzeugs sowie das Aussehen, die Kleidung und andere Besonderheiten des Täters.

Informieren Sie die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Geben Sie dabei alle relevanten Informationen an und halten Sie sich an die Wahrheit. Bewahren Sie alle Beweismittel auf, wie zum Beispiel Fotos, Videos, Quittungen oder ärztliche Atteste.

Kontaktieren Sie einen Rechtsanwalt für Verkehrsrecht. Er kann Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche auf Schadensersatz, Schmerzensgeld oder Strafverfolgung beraten und vertreten. Er kann auch Ihre Rechte gegenüber der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht wahren und Ihnen bei der Verteidigung gegen unberechtigte Vorwürfe helfen.

Wie können Sie Straftaten im Straßenverkehr vermeiden?

Wenn Sie selbst ein Fahrzeug führen, sollten Sie folgende Regeln beachten, um Straftaten im Verkehr zu vermeiden:

Halten Sie sich an die Verkehrsregeln und passen Sie Ihre Fahrweise den Verkehrsbedingungen an. Fahren Sie nicht zu schnell, zu dicht oder zu aggressiv.

Fahren Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln. Informieren Sie sich über die gesetzlichen Grenzwerte und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem nüchternen Fahrer abholen oder nehmen Sie ein Taxi.

Halten Sie an, wenn Sie einen Unfall verursachen oder bemerken. Sichern Sie die Unfallstelle ab und leisten Sie Erste Hilfe. Geben Sie Ihre Personalien an und warten Sie auf die Polizei.

Fahren Sie nur mit einer gültigen Fahrerlaubnis. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Fahrtauglichkeit und nehmen Sie an Weiterbildungsmaßnahmen teil.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Ist Supermarktparkplatz öffentlicher Verkehrsraum?

Welche Rechte stehen Ihnen beim Verkehrsunfall zu?