Dürfen Taschen im Supermarkt kontrolliert werden?

Unter der Woche oder am Wochenende schnell mal in den Supermarkt. Egal, ob es der Wochenendeinkauf ist oder nur mal schnell ein paar Zutaten besorgt werden müssen. Immer dann, wenn man eine Handtasche oder ein ähnliches Behältnis mit in den Supermarkt nimmt, kann es vorkommen, dass es wegen einer Taschenkontrolle unangenehm werden kann. Aber ist das überhaupt rechtlich erlaubt? Darf eine Taschenkontrolle durch das Supermarktpersonal durchgeführt werden? All das erfahren Sie hier!

Was darf das Supermarktpersonal?

Um die Antwort zu der Frage vorwegzunehmen. In der Regel darf das Supermarktpersonal nicht die Tasche kontrollieren, da dies zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Kunden gehört, dass dieser frei darüber entscheiden darf, wer Einblick in seine Sachen bekommen soll. Sollte also gegen den Willen des Kunden seine Tasche kontrolliert werden, stellt dies in der Regel einen unzulässigen Eingriff in das besagte Persönlichkeitsrecht dar.