Stablecoins und Genius Act – was das neue US-Gesetz auch für deutsche Bürger bedeutet

In den USA hat der Kongress mit dem sogenannten „Genius Act“ ein weitreichendes Gesetz verabschiedet, das Stablecoins – also Kryptowährungen, die an den US-Dollar gekoppelt sind – regulieren soll. Während die US-Regierung die Finanzstabilität sichern möchte, warnen Kritiker vor neuen Risiken und einer Machtkonzentration bei wenigen Großkonzernen. Doch welche Folgen hat diese Entwicklung für uns in Deutschland?

Rechtlicher Hintergrund des US-Gesetzes zu Stablecoins

Stablecoins unterscheiden sich von klassischen Kryptowährungen wie Bitcoin: Sie sind wertgebunden , meist an den US-Dollar. Damit gelten sie als besonders stabil und werden bereits heute häufig für Zahlungen, Überweisungen und Finanztransaktionen genutzt. Große Marktakteure wie Tether (USDT) oder USD Coin (USDC) dominieren diesen Bereich.

Das neue US-Gesetz sieht vor, dass Anbieter von Stablecoins nur noch mit staatlicher Genehmigung und unter strenger Aufsicht arbeiten dürfen. Banken, Handelsriesen und Tech-Unternehmen, die eigene Stablecoins herausgeben wollten, müssen künftig hohe Anforderungen erfüllen. Die Aufsicht übernimmt die US-Zentralbank Federal Reserve.

Was bewirkt der Genius Act für deutsche Halter von Stablecoins?

Der „Genius Act“ soll in erster Linie verhindern, dass Stablecoins unkontrolliert den US-Dollar verdrängen oder parallel ein „Schattenbankensystem“ entsteht. Denn: Schon heute werden Stablecoins in einem Volumen von hunderten Milliarden US-Dollar genutzt – überwiegend im internationalen Zahlungsverkehr.

Doch die Regulierung hat auch internationale Auswirkungen. Da Stablecoins global im Umlauf sind, betreffen neue Regeln auch Nutzer in Deutschland, die diese Coins halten oder damit handeln. Besonders Börsen und Wallet-Anbieter mit Sitz in den USA werden ihre Angebote anpassen müssen. Deutsche Nutzer könnten dadurch mit strengeren KYC-Prüfungen („Know Your Customer“), höheren Gebühren oder eingeschränkter Verfügbarkeit konfrontiert werden.

Hinzu kommt: Die EU arbeitet mit dem MiCA-Regelwerk (Markets in Crypto Assets) bereits an einer eigenen Regulierung. Die US-Entscheidung erhöht den Druck, weltweit harmonisierte Standards zu schaffen. Für deutsche Anleger könnte das mittelfristig mehr Rechtssicherheit, aber auch mehr Bürokratie bedeuten.

Praktische Tipps für Stablecoin-Anleger

Überprüfen Sie Ihre Wallets: Achten Sie darauf, ob Ihr Anbieter in den USA sitzt und welche Änderungen dort umgesetzt werden.

Achten Sie darauf, ob Ihr Anbieter in den USA sitzt und welche Änderungen dort umgesetzt werden. Diversifizieren Sie: Setzen Sie nicht ausschließlich auf US-Stablecoins wie USDT oder USDC, sondern prüfen Sie Alternativen (z. B. Euro-gebundene Stablecoins).

Setzen Sie nicht ausschließlich auf US-Stablecoins wie USDT oder USDC, sondern prüfen Sie Alternativen (z. B. Euro-gebundene Stablecoins). Behalten Sie rechtliche Entwicklungen in der EU im Blick: Die MiCA-Regulierung wird bald verbindlich und könnte Ihre Nutzungsmöglichkeiten deutlich verändern.

Die MiCA-Regulierung wird bald verbindlich und könnte Ihre Nutzungsmöglichkeiten deutlich verändern. Steuern nicht vergessen: Gewinne aus dem Handel mit Stablecoins sind auch in Deutschland einkommensteuerpflichtig.

Gewinne aus dem Handel mit Stablecoins sind auch in Deutschland einkommensteuerpflichtig. Sicherheit geht vor: Nutzen Sie nur regulierte Anbieter mit Sitz in der EU, um sich vor Betrug und Geldwäsche-Risiken zu schützen.

Übersicht: Stablecoins im internationalen Vergleich

Land/Region Regelung Folgen für Nutzer USA „Genius Act“ – staatliche Lizenzpflicht, Kontrolle durch Federal Reserve Strengere Prüfungen, evtl. Einschränkungen für ausländische Nutzer EU MiCA-Regulierung ab 2024/2025 Mehr Rechtssicherheit, aber auch mehr Bürokratie Deutschland BaFin-Aufsicht bei Kryptodienstleistern Bestehende strenge KYC/AML-Prüfungen

Fazit

Mit dem „Genius Act“ übernehmen die USA die Vorreiterrolle bei der Regulierung von Stablecoins. Für deutsche Anleger bedeutet dies, dass sich der Zugang zu US-Dollar-gebundenen Kryptowährungen in Zukunft ändern könnte. Wer Stablecoins nutzt, sollte die Entwicklungen aufmerksam verfolgen, um rechtzeitig reagieren zu können. Gleichzeitig stärkt die Regulierung das Vertrauen in Kryptowährungen als ernstzunehmendes Finanzinstrument – wenn auch um den Preis geringerer Freiheit.

Haftungsausschluss: Dieser Beitrag stellt keine Rechtsberatung dar. Für eine verbindliche Einschätzung wenden Sie sich bitte an einen Anwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Oder buchen Sie direkt ein Gespräch bei der Deutschen Rechtsanwaltshotline – 15 Minuten für 29 €.

