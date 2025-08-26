rechtsanwalt.com gewinnt erneut: „Deutschlands Bestes Online-Portal 2025“

Rechtsanwalt.com wurde zum zweiten Mal in Folge vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und ntv als „Deutschlands Bestes Online-Portal 2025“ in der Kategorie Online-Rechtsberatung ausgezeichnet. Damit zählt unser Portal auch 2025 zu den beliebtesten Anlaufstellen für Menschen, die schnell und zuverlässig rechtliche Hilfe im Internet suchen.

Warum dieser Preis so wertvoll ist

Der Award basiert auf einer repräsentativen Kundenbefragung mit über 52.000 Verbrauchermeinungen. Bewertet wurden:

Angebot und Leistung

Kundenservice

Internetauftritt & App

Weiterempfehlungsrate

Unter mehr als 640 untersuchten Online-Portalen aus 71 Branchen konnte sich rechtsanwalt.com im Bereich Online-Rechtsberatung durchsetzen. Dieses Ergebnis zeigt: Unsere Nutzer schätzen die einfache Möglichkeit, Rechtsauskunft online in Anspruch zu nehmen – ob per Telefonberatung, schriftlicher Anfrage oder über unsere innovative KI-Rechtsberatung LexBot.

Online-Rechtsberatung: Ihre Optionen auf rechtsanwalt.com

Wir möchten, dass Sie jederzeit die passende Form der Rechtsberatung finden – schnell, unkompliziert und rechtssicher:

📞 Rechtsberatung per Telefon

Über unsere Anwaltshotline erhalten Sie bereits ab 49,99 € eine telefonische Rechtsberatung durch erfahrene Fachanwälte. Ideal, wenn Sie eine schnelle, persönliche Einschätzung brauchen.

✍️ Schriftliche Online-Rechtsberatung

Stellen Sie Ihre Frage online und erhalten Sie ab 99 € eine schriftliche Rechtsauskunft von einem spezialisierten Rechtsanwalt – verbindlich, klar und nachvollziehbar.

🤖 LexBot – KI-gestützte Rechtsberatung

Mit dem LexBot erhalten Sie bereits ab 29,99 € eine strukturierte Ersteinschätzung Ihrer Rechtsfrage in Form eines übersichtlichen PDF-Dokuments. In der erweiterten Version können Sie auch Dokumente hochladen – der LexBot analysiert diese und bezieht sie in die rechtliche Bewertung ein.

Rechtsberatung online – sicher, verständlich, direkt

Immer mehr Menschen suchen nach Anwalt online oder möchten unkompliziert eine Rechtsauskunft im Internet einholen. Genau hier setzt rechtsanwalt.com an:

Schneller Zugang zu Rechtsrat ohne lange Wartezeiten

zu Rechtsrat ohne lange Wartezeiten Transparente Preise ab 29,99 €

ab 29,99 € Flexibilität: Sie entscheiden selbst, ob Sie mit einem Anwalt sprechen, eine schriftliche Antwort möchten oder die KI-Rechtsberatung des LexBot nutzen

Dank an unsere Nutzer – und Blick in die Zukunft

Die erneute Auszeichnung als „Deutschlands Bestes Online-Portal“ verdanken wir vor allem Ihnen – unseren Nutzerinnen und Nutzern. Ihr Vertrauen und Feedback sind der Antrieb, unser Angebot stetig weiterzuentwickeln.

Für die Zukunft setzen wir auf:

Mehr digitale Services für noch einfachere Rechtsberatung online

für noch einfachere Rechtsberatung online Verbesserte KI-Unterstützung durch den LexBot

durch den LexBot Direkte Verknüpfung mit Fachanwälten für verbindliche Beratung

Testen Sie selbst, warum rechtsanwalt.com ausgezeichnet wurde:

