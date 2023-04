Haben ausländische Pflegekräfte Anspruch auf Mindestlohn?

Der Einsatz von ausländischen Pflegekräften in deutschen Haushalten ist mittlerweile gang und gäbe. Meist kommt die tatkräftige Unterstützung aus Osteuropa. Was macht diesen „Personalexport“ so attraktiv? Meist arbeiten die Hilfskräfte nicht nur besser und flexibler, sondern auch deutlich billiger. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nun in einem Grundsatzurteil entschieden: Auch ausländische Pflegekräfte haben Anspruch auf Mindestlohn, wenn sie in Deutschland arbeiten.

Konkret ging es um eine Bulgarin, die eine 90-jährige Frau rund um die Uhr betreute. Ihr Arbeitsvertrag sah eine monatliche Arbeitszeit von 30 Stunden vor. Die Arbeitnehmerin wurde der Familie über eine Agentur vermittelt. Die Vertragsparteien legten außerdem fest, dass keine Überstunden geleistet werden sollten. Die Vergütung richtete sich nach dem damals geltenden Mindestlohn von 8,50 €. Tatsächlich wohnte die Betreuerin in der Wohnung der Bedürftigen und leistete eine Rundumbetreuung. Neben der Unterstützung im Haushalt, der Verpflegung und der Körperpflege musste die Pflegerin auch nachts zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht wurde. Dafür stand ihre Tür offen.

Frau klagt Gehalt für Überstunden ein

Die Frau klagte auf Vergütung nach dem Mindestlohngesetz für 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche. Die Gegenseite argumentierte unter anderem, dass die Arbeitnehmerin alle anfallenden Arbeiten auch in einer 30-Stunden-Woche hätte erledigen können. Das Arbeitsgericht Berlin gab der Klage in erster Instanz statt. Das LAG korrigierte das Urteil jedoch und stellte fest, dass die Klägerin ihre Arbeitskraft 21 Stunden täglich in Anspruch genommen hatte. Der Verweis auf die vertraglich vereinbarten 30 Wochenstunden verstoße zudem gegen Treu und Glauben, § 242 BGB. Beide Parteien legten jedoch Berufung ein.

BAG: Volle Vergütung für Bereitschaftsdienst

Das BAG hat nicht in der Sache selbst entschieden, sondern dem LAG einige Rahmenbedingungen zur Überprüfung seiner Entscheidung vorgegeben. Zum einen entschieden die Arbeitsrichter, dass das Mindestlohngesetz auch für ausländische Pflegekräfte gilt, die in Deutschland arbeiten. Zum anderen stellten sie klar, dass der Mindestlohn nicht nur für die Vollarbeit, sondern auch für den Bereitschaftsdienst zu zahlen ist. Bereitschaftsdienst liegt auch dann vor, wenn die Arbeitnehmerin im Haushalt lebt und sich – wie im vorliegenden Fall – jederzeit zur Hilfeleistung bereithalten muss.

Zusammenbruch häuslicher Pflege?

Die Fachverbände haben hier ihre Bedenken. Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, sagte: „So nachvollziehbar die Entscheidung auch ist. Das Urteil löst einen Tsunami für alle aus, die zu Hause auf die Hilfe ausländischer Pflegekräfte angewiesen sind. Hätten wir die ausländischen Pflegekräfte nicht, wäre die häusliche Pflege längst zusammengebrochen.”

Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler kommentierte das Urteil: „Es ist beschämend, dass in unserem Land viele pflegebedürftige Menschen und ihre Familien auf die sogenannte 24-Stunden-Pflege zurückgreifen müssen, weil das offizielle System keine ausreichende Unterstützung bietet”, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. “Das Modell, Frauen, meist aus osteuropäischen Ländern, im Haushalt des Pflegebedürftigen leben und arbeiten zu lassen, damit immer jemand da ist, basiert auf systematischem Rechtsbruch.”

Bezeichnung als “Ming-Vase” führt zu Kündigung

Die (außer)ordentliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses

