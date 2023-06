Offen in Bearbeitung Abgeschlossen

Der Reiseveranstalter muss die Reise so erbringen, wie er sie im Reiseprospekt oder in der Buchungsbestätigung beschrieben hat. Er ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Reise und haftet für eventuelle Mängel oder Schäden, die dem Reisenden entstehen. Der Reiseveranstalter muss dem Reisenden vor der Buchung alle wesentlichen Informationen über die Reise mitteilen, wie zum Beispiel:

Der Reiseveranstalter muss dem Reisenden nach der Buchung eine schriftliche oder elektronische Bestätigung des Reisevertrags übermitteln, in der alle vereinbarten Leistungen und Bedingungen aufgeführt sind.

In schwerwiegenden Fällen kann der Reisende den Reisevertrag kündigen und eine Rückbeförderung verlangen. Das ist zum Beispiel möglich, wenn die Reise durch den Mangel erheblich beeinträchtigt ist oder eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Der Reisende muss dem Reiseveranstalter aber zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfe setzen, es sei denn, diese ist unmöglich oder wird vom Veranstalter verweigert.

Der Reiseveranstalter kann auch während der Reise Änderungen an wesentlichen Reiseleistungen vornehmen, wenn dies aufgrund unvorhersehbarer und außergewöhnlicher Umstände erforderlich ist. Er muss den Reisenden aber unverzüglich und klar über die Änderungen informieren und ihm eine angemessene Entschädigung anbieten, wenn die Änderungen zu einer Minderung des Wertes der Reise führen.

Der Reiseveranstalter kann vor Reisebeginn Änderungen an wesentlichen Reiseleistungen vornehmen, wenn er sich diese Möglichkeit im Reisevertrag ausdrücklich vorbehalten hat. Er muss den Reisenden aber unverzüglich und klar über die Änderungen informieren und ihm eine kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten, wenn die Änderungen erheblich sind. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn sich der Reisetermin, das Reiseziel, die Unterkunft oder der Transport erheblich verschlechtern.

Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. Er muss dem Reiseveranstalter aber eine angemessene Stornogebühr zahlen, die sich nach dem Zeitpunkt des Rücktritts und den ersparten Aufwendungen des Veranstalters richtet. Der Veranstalter muss dem Reisenden die Höhe der Stornogebühr im Reisevertrag oder in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen mitteilen. Der Reisende kann dem Veranstalter aber nachweisen, dass ihm ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.

Der Reisende kann auch ohne Stornogebühr vom Reisevertrag zurücktreten, wenn am Reiseziel oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Reise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn es zu Krieg, Terroranschlägen, Naturkatastrophen oder schweren Gesundheitsrisiken kommt. Der Reisende hat dann Anspruch auf eine vollständige Erstattung des Reisepreises, aber nicht auf Schadensersatz.

Der Reiseveranstalter kann auch vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten, wenn er die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht oder wenn er die Reise aufgrund unvermeidbarer und außergewöhnlicher Umstände nicht durchführen kann. Er muss den Reisenden aber spätestens 20 Tage vor dem geplanten Abreisedatum darüber informieren und ihm den gesamten Reisepreis zurückerstatten. Der Veranstalter kann dem Reisenden aber eine gleichwertige oder bessere Ersatzreise anbieten, wenn er dazu in der Lage ist.