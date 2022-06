Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob für einen betrunkenen Fahrradfahrer eine MPU-Pflicht besteht. Weiterhin wird geklärt, ob man auch zur MPU muss, wenn man gar kein Auto fährt. Im Rahmen des Verkehrsrecht ist die medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) ein Dauerbrenner. Das Verwaltungsgericht Augsburg setzte sich mit der Frage auseinander, ob die Weigerung eines Radfahrers, sich einer MPU zu unterziehen, wirksam sein kann. Grundlage dafür kann sein, das Führen von Fahrzeugen zu untersagen (Urt. v. 09.09.2019, Az. 17 K 18.1240). In diesem Fall ist die Besonderheit, dass es sich bei der Betroffenen um eine Radfahrerin handelt, welcher untersagt wurde, künftig weiter Fahrrad zu fahren.

Gilt §316 StGB auch für Radfahrer?

Führt jemand im Straßenverkehr ein Fahrzeug, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, ist das Fahrzeug sicher zu führen, macht sich nach §316 StGB wegen Trunkenheit im Verkehr strafbar. Dabei gilt §316 StGB für Kraftfahrzeuge als auch für erlaubnisfreie Fahrzeuge, wie beispielsweise Fahrräder.

Kostenlose Erst­einschätzung zu

MPU-Pflicht auch für Radfahrer? erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 32 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Name Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Gilt eine MPU-Pflicht auch für Fahrradfahrer?

Gibt es jedoch auch eine MPU-Pflicht für Fahrradfahrer? Im oben genannten Fall hatte die Radfahrerin eine BAK (Blutalkoholkonzentration) von 1,77 Promille und wurde deshalb wegen Trunkenheit im Verkehr rechtskräftig verurteilt. Sie kam allerdings der Aufforderung der Fahrerlaubnisbehörde nicht nach, sich einer MPU zu unterziehen. Daraufhin wurde ihr per Bescheid versagt, weiterhin mit ihrem Fahrrad zu fahren.

Dabei ergab sich die Rechtsgrundlage für ein Fahrverbot aus §3 Abs. 1 S. 1 der Fahrerlaubnis-Verordnung. Zur Vorbereitung dieser Entscheidung ist gemäß § 13 Abs. S. 1 Nr. 2 Buchst. c FeV eine MPU beizubringen, wenn ein Fahrzeug im Straßenverkehr bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille oder mehr geführt wurde.

Kann einem Radfahrer auch der Autoführerschein entzogen werden?

Grundsätzlich ist es nicht problematisch, wenn der Radfahrer auch im Besitz einer KFZ-Fahrerlaubnis ist. Schließlich kann auch seine Eignung zur KFZ-Führung wegen einer Trunkenheitsfahrt auf dem Rad auf dem Prüfstand stehen. Dadurch, dass die Frau keine Fahrerlaubnis hatte und sich die Prüfung der Eignung für den Straßenverkehr ausschließlich auf erlaubnisfreie Fahrzeuge bezog, bekam der Fall eine neue Dimension. Es kam somit darauf an, ob auch Fahrradfahrer zu einer MPU verpflichtet werden können und nachträglich bei fehlender MPU zu einem Fahrverbot.

Verbot gilt dann auch für Autofahrer

Im Straßenverkehr ist das Fahrradfahren grundsätzlich allen Menschen gestatten und eben nicht an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Das OVG Rheinland-Pfalz hat sich bzgl. der Einschränkung dieses Rechts nach alkoholbedingten Verstößen klar positioniert. Danach wurde entschieden, dass eine MPU nach einer Trunkenheitsfahrt auf dem Fahrrad täglich ist und dass eine Weigerung ein Grund für ein Verbot gem. §3 Abs. 1 FeV sein kann.

MPU schon ab 1,1 Promille?

Ab wann kann eine MPU angeordnet werden? Die Behörden handhabten die Grenze für eine zwingende Anordnung einer MPU unterschiedlich. Nach § 13 Nr. 2 c Fahrerlaubnisverordnung (FEV) ist die Anordnung einer MPU zwingend, wenn ein Fahrzeug mit einer Blutalkoholkonzentration (BAK) von 1,6 Promille oder mehr geführt wurde. Dennoch ordneten die Behörden einiger Bundesländer eine Zeitlang bereits ab einer BAK von 1,1 Promille eine MPU an. Beispielsweise in Baden-Württemberg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Wann droht eine MPU?

1,1 Promille gilt auch beim E-Scooter