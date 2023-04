Cannabis-Legalisierung in Deutschland kommt

Wer wird nicht von der Cannabis-Legalisierung profitieren?

Özdemir betonte auf der Pressekonferenz, dass sich die illegalen und kriminellen Dealer nicht freuen werden. Der Schwarzmarkt wird blühen. Die Freigabe von Cannabis soll nur für Erwachsene gelten.

Wann soll der Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung kommen?

Das überarbeitete Eckpunktepapier war nach Konsultationen mit der EU-Kommission notwendig geworden. Dabei sei man zu dem Schluss gekommen, dass das bisherige, im Oktober vorgelegte Eckpunktepapier überarbeitet werden müsse, so Lauterbach.

Die erste, teilweise Legalisierung soll nach Angaben der Minister noch in diesem Jahr erfolgen. Der entsprechende Gesetzentwurf soll laut Özdemir im April vorgelegt werden. Ein Gesetzentwurf zur »zweiten Säule«, in der »Modellprojekte mit gewerblichen Lieferketten« ermöglicht werden sollen, soll laut Laudterbach »nach der Sommerpause« kommen.

Die Bundesregierung hatte ursprünglich eine noch weitergehende Legalisierung angestrebt und im vergangenen Oktober ein entsprechendes Eckpunktepapier vorgelegt. Einer umfassenden deutschen Reform steht jedoch das EU-Recht entgegen, das die Mitgliedsstaaten verpflichtet, den illegalen Handel mit Drogen wie Cannabis unter Strafe zu stellen.

Niederlande Vorbild für deutsche Pläne?

Die Frage, ob der teilweise legale Cannabiskonsum in den benachbarten Niederlanden als Vorbild für die Reform gedient habe, verneinte Lauterbach. Vielmehr habe man sich am niederländischen Modell orientiert, wie man es nicht machen solle. In den Niederlanden gebe es Konsumräume, außerdem werde die Droge nach wie vor über den Schwarzmarkt bezogen. Beides dürfe es in Deutschland nicht geben.

