Die Behinderung von Rettungswagen oder die Bildung von Rettungsgassen wird in der heutigen Zeit immer frustrierender. Die Gesellschaft zeigt in vielen schrecklichen Situationen, beispielsweise bei einem schweren Verkehrsunfall, wie rücksichtslos diese geworden ist. Bei einem vorausgehenden Unfall besteht für alle Autofahrer die Pflicht eine Rettungsgasse zu bilden, gerade auch auf Autobahnen, wenn mehrere Fahrzeuge betroffen sind. Im vorliegenden Fall hatte das Gericht die Frage zu klären, ob das Behindern von einem Rettungswagen den Straftatbestand des §115 Abs. 3 StGB (Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte) erfüllt. Die Antwort erfahren Sie hier!

Behinderung eines Rettungswagens

Welcher Sachverhalt lag dem Fall zugrunde? Am 24.09.2019 kam es nach Urteilsfeststellungen des Amtsgerichts zu einem Unfall einer älteren Radfahrerin, welche sich dadurch eine stark blutende Kopfverletzung zuzog. Kurz darauf fanden sich am Unfallort mehrere Ersthelfer, zudem die Polizei, der Angeklagte und sodann der Rettungsdienst ein. Auf der Fahrbahn hatte ein Autofahrer sein Fahrzeug jedoch so abgestellt, dass es die halbe Straße versperrte. Zudem stellte sich die Polizei noch schräg neben dieses Auto. Es entstand dabei eine kleine Lücke, durch die der Verkehr mit leichten Rückstaus einspurig in beide Fahrtrichtungen hindurchfließen konnte. Kurz darauf kam der Angeklagte und näherte sich mit seinem Wagen der Unfallstelle kurz vor dem ihm mit Blaulicht und Signalhorn entgegenkommenden Rettungswagen. Der Angeklagte sah dabei die Frau mit ihrer blutenden Kopfverletzung am Boden und nahm wahr, dass der Rettungswagen sich der Unfallstelle annäherte. Trotz alle dem hielt der Angeklagte neben dem auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeug des Ersthelfers an und beschwerte sich über die Art und Weise, wie das Fahrzeug geparkt wurde. Durch diese Situation wurde der Weg zur Rettungsstelle für den Rettungswagen versperrt und gab erst nach mehrmaliger Aufforderungen durch die Polizeibeamten frei und fuhr ein Stück weiter. Der Rettungswagen schaltete daraufhin das Signalhorn aus, der Angeklagte hielt aber wieder mit seinem Wagen an, sodass der Krankenwagen erneut stoppen musste. Daraufhin schaltete der Rettungswagen sein Martinshorn nochmals an und erst dann schloss der Autofahrer wieder die Tür auf. Danach konnte der Rettungswagen bis zur Verletzten durchdringen und sie ärztlich behandeln. Der Angeklagte hatte damit die Ankunft des Rettungswagen um insgesamt mindestens eine Minute verzögert.