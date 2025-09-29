Wann liegt eine Trunkenheitsfahrt vor?

Wann ist das Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss strafbar oder zumindest ordnungswidrig? Die Antworten sind in der deutschen Rechtsordnung gestaffelt: es gibt strafrechtliche Regeln (§ 316 StGB), verwaltungsrechtliche/ordnungswidrige Regelungen (§ 24a StVG) und zusätzlich verkehrsrechtliche Sanktionen (Bußgeld, Punkte, Fahrverbot). Ich erkläre Ihnen die Begriffe, die praktischen Schwellenwerte, was bei Kontrollen passiert, welche Beweise wichtig sind, und gebe konkrete Handlungsschritte — klar, Schritt für Schritt, und auch aus der skeptischen Perspektive eines advocatus diaboli.

1) Was regelt § 316 StGB — wann droht Strafbarkeit?

Die strafrechtliche Norm für die sogenannte Trunkenheitsfahrt findet sich in § 316 StGB. Kurz gesagt: strafbar ist, wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge von Alkohol oder anderer berauschender Mittel nicht mehr in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Strafrahmen: Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Diese Norm ist die zentrale strafrechtliche Grundlage.

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

2) Welche unterschiedlichen Arten von Fahruntüchtigkeit gibt es (absolute vs. relative)?

Absolute Fahruntüchtigkeit : Vereinfacht gesagt gilt bei einem Blutalkoholwert ab ca. 1,1 ‰ die absolute Fahruntüchtigkeit . Ab diesem Wert wird die Unfähigkeit, das Fahrzeug sicher zu führen, regelmäßig angenommen — eine Verurteilung nach § 316 StGB ist dann ohne weitere Ausfallerscheinungen möglich.

: Vereinfacht gesagt gilt bei einem Blutalkoholwert ab ca. die . Ab diesem Wert wird die Unfähigkeit, das Fahrzeug sicher zu führen, regelmäßig angenommen — eine Verurteilung nach § 316 StGB ist dann ohne weitere Ausfallerscheinungen möglich. Relative Fahruntüchtigkeit: Bereits ab rund 0,3 ‰ kann relative Fahruntüchtigkeit vorliegen — jedoch nur dann, wenn zusätzlich alkoholtypische Ausfallerscheinungen (z. B. Schlangenlinien, Fahrfehler, Auffälligkeiten beim Verhalten) oder ein Unfall auftreten. Ein Wert allein von 0,3 ‰ reicht nicht automatisch für eine Verurteilung; es braucht zusätzliche Tatsachen zur Begründung der verminderten Leistungsfähigkeit.

3) Welche Ordnungswidrigkeitsschwelle gilt — was regelt § 24a StVG?

Für Ordnungswidrigkeiten (Bußgeldverfahren) ist § 24a StVG maßgeblich. Grundsätzlich liegt die Grenze für eine Ordnungswidrigkeit bei 0,5 ‰ (bzw. 0,25 mg/l Atemalkohol). Werte von 0,5 ‰ bis 1,09 ‰ führen in aller Regel zu Bußgeldern, Punkten und Fahrverboten nach dem Bußgeldkatalog; ab 1,1 ‰ ist hingegen regelmäßig strafrechtlich (§ 316 StGB) relevant. Für bestimmte Gruppen (z. B. Fahranfänger in der Probezeit, Berufskraftfahrer) gilt eine 0,0-Promille- oder 0,1-Promille-Regelung bzw. strengere Regeln.

4) Was passiert bei einer Polizeikontrolle — Atemtest, Blutprobe, richterliche Anordnung?

Typischer Ablauf bei Verdacht auf Alkoholeinfluss:

Polizei macht eine Verkehrskontrolle oder stoppt auffälliges Fahrverhalten. Atemalkoholtest (Vortest) mit tragbarem Gerät. Ergebnis ist ein erster Hinweis, kein vollwertiger Beweis. Bei positivem Vortest oder bei Verdacht — Anordnung einer Blutentnahme (bei Strafverfahren) oder eines qualifizierten Atemalkohol-Tests; die Blutprobe ist für Strafverfahren belastbarer. Bei Verweigerung kann das Folgen haben (z. B. Zwangsblutentnahme nach richterlicher Anordnung in bestimmten Fällen; Verfahrensnachteile).

5) Welche Sanktionen drohen konkret (Strafe, Bußgeld, Punkte, Fahrverbot, Führerscheinentzug)?

0,0–0,49 ‰ : Für Normalfälle keine Ordnungswidrigkeit; Ausnahmen: Fahranfänger/Berufskraftfahrer (Null-Promille-Regeln können gelten).

: Für Normalfälle keine Ordnungswidrigkeit; Ausnahmen: Fahranfänger/Berufskraftfahrer (Null-Promille-Regeln können gelten). 0,3 ‰ + Ausfallerscheinungen / Unfall : Kann strafrechtlich relevant werden (relative Fahruntüchtigkeit, § 316 StGB).

: Kann strafrechtlich relevant werden (relative Fahruntüchtigkeit, § 316 StGB). 0,5–1,09 ‰ : Ordnungswidrigkeit nach § 24a StVG — Bußgeld, Punkte, Fahrverbot möglich.

: Ordnungswidrigkeit nach § 24a StVG — Bußgeld, Punkte, Fahrverbot möglich. ≥ 1,1 ‰: In der Regel strafbar nach § 316 StGB (absolute Fahruntüchtigkeit). Freiheitsstrafe oder Geldstrafe möglich; zusätzlich Führerscheinmaßnahmen.

6) Welche Beweise sind im Verfahren entscheidend — was sollten Sie dokumentieren?

Wichtigste Beweise und Dokumente:

Protokolle der Polizei (Dienstnotizen, Messprotokolle).

Ergebnis der Atemtests (Vortest) und des qualifizierten Atemalkoholtests (Gerätezertifikate), Messergebnisse der Blutproben inklusive Laborbefund.

Fotos / Videos des Ereignisses (falls vorhanden) — z. B. von Unfallstelle, Fahrverhalten, Wegbeschreibung.

Zeugenangaben — Namen und Kontaktdaten notieren.

Ärztliche Befunde (z. B. wenn gesundheitliche Zustände Einfluss auf Messwerte haben können).

7) Was sind valide Verteidigungsstrategien?

Unabhängig davon, ob Sie unschuldig sind oder Fehler gemacht wurden: eine professionelle Verteidigung konzentriert sich auf Details — Messgeräte, Messfehler, Umstände der Blutentnahme, Verwertbarkeit von Atemtest-Ergebnissen, Kausalität zwischen Alkoholspiegel und Fahrfehlern sowie mögliche Verfahrensfehler. Typische Ansatzpunkte sind:

Anfechtung der Messgenauigkeit (Kalibrierungs- und Bedienfehler, Protokollmängel).

Anfechtung der Rechtmäßigkeit der Blutentnahme (Formfehler, fehlende richterliche Anordnung bei Zwangsmaßnahmen, Dokumentationsfehler).

Beweis, dass Ausfallerscheinungen andere Ursachen hatten (z. B. medizinische Notlage, Medikamente).

Argumentation, dass ein gemessener Wert nicht die Fahrleistung beeinträchtigt hat (bei Werten um 0,3–0,5 ‰ oft relevant).

8) Konkrete Handlungsanweisungen — was sollten Sie sofort tun, wenn Sie kontrolliert werden?

Bleiben Sie ruhig. Kooperieren Sie, aber sagen Sie keine unnötigen Dinge, die sich später negativ auswirken könnten. Geben Sie keine umfassenden Geständnisse am Kontrollort ab — äußern Sie nur Fakten (Name, Dokumente), fragen Sie nach dem rechtlichen Grund der Maßnahmen. Notieren Sie sich Namen der Beamten, Uhrzeit und Ablauf (z. B. „Vortest um 22:12, Blutentnahme um 23:05“). Wenn eine Blutentnahme angeordnet wird: Bestehen Sie auf eine ordnungsgemäße Dokumentation; sofern möglich, lassen Sie eine zweite Blutprobe (Reserveprobe) sichern — diese kann später gerichtlich im Zweifel untersucht werden. Kontaktieren Sie so schnell wie möglich einen Fachanwalt für Verkehrsrecht oder Strafrecht (ggf. über die Anwaltssuche: https://www.rechtsanwalt.com/anwaltssuche/?rechtsgebiete=Verkehrsrecht). Sichern Sie Beweismaterial (Zeugen, Fotos, Unfallprotokoll) und bewahren Sie Ruhe bei Kommunikation mit Behörden.

Praxis: Drei Beispiele, wie Gesetze angewandt werden

Beispiel A — Absolute Fahruntüchtigkeit, klarer Fall (≥ 1,1 ‰)

Situation: Ein Fahrer wird angehalten; Blutprobe ergibt 1,4 ‰. Keine medizinischen Befunde, keine Hinweise auf Messfehler.

Rechtsfolge: Die Strafbarkeit nach § 316 StGB ist wahrscheinlich; die Staatsanwaltschaft wird in der Regel Anklage prüfen. Zusätzlich droht Führerscheinentzug und weitere verkehrsverwaltungsrechtliche Maßnahmen. (Absolute Fahruntüchtigkeit wird typischerweise ab etwa 1,1 ‰ angenommen).

Beispiel B — Relative Fahruntüchtigkeit (≈ 0,3 ‰) mit Fahrfehlern

Situation: Fahrer hat 0,32 ‰, aber die Polizei notiert Schlangenlinien, mehrere Fahrfehler und einen leichten Zusammenstoß mit einem Bordstein.

Rechtsfolge: Hier kann relative Fahruntüchtigkeit nach § 316 StGB in Betracht kommen — weil die Messung (0,3 ‰) plus die Ausfallerscheinungen zusammen die Unfähigkeit plausibel machen. Der genaue Verlauf hängt von der Beweislage ab; eine Verteidigung kann angreifen, ob die Fahrfehler tatsächlich alkoholbedingt oder durch andere Faktoren (z. B. gesundheitliche Probleme, Straßenzustand) verursacht wurden.

Beispiel C — Ordnungswidrigkeit (0,5–0,9 ‰)

Situation: Fahrer wird bei einer Kontrolle mit 0,78 ‰ gemessen; es liegen keine Ausfallerscheinungen vor.

Rechtsfolge: In der Regel ordnungswidrigkeitsrechtliche Sanktionen nach § 24a StVG (Bußgeld, Punkte, Fahrverbot) — eine strafrechtliche Verfolgung nach § 316 StGB ist normalerweise nicht zu erwarten, weil die absolute Grenze von ~1,1 ‰ nicht erreicht ist. Dennoch ergeben sich erhebliche administrative Konsequenzen.

Prüftabelle: Mögliche Hindernisse / offene Fragen, die Sie klären sollten

Frage / Hindernis Warum wichtig? Was zu tun ist War die Blutentnahme ordnungsgemäß dokumentiert? Fehler in der Dokumentation können zur Unverwertbarkeit führen. Anwalt schriftlich die Blutprobenunterlagen / Laborbefunde anfordern; Kalibrierungsnachweise verlangen. Gibt es Messprotokolle des Atemalkoholgeräts? Vortests sind Anhaltspunkte; nicht jeder Vortest ist gerichtsfest. Geräte-Seriennummern, Kalibrierungsnachweise und Bediener nennen lassen; anwaltlich prüfen lassen. Wurden Ausfallerscheinungen korrekt dokumentiert? Für relative Fahruntüchtigkeit entscheidend. Zeugen benennen, Fotos oder Unfallprotokolle sichern, ggf. Dashcam-/Handyvideos suchen. Gab es gesundheitliche oder medikamentöse Ursachen? Manche Medikamente oder medizinische Zustände beeinflussen Leistung und Messwerte. Ärztliche Unterlagen sammeln; Medikationsliste vorlegen; ärztliche Gutachten erwägen. Ist die zweite (Reserve-)Blutprobe vorhanden und gesichert? Sie ist wichtig für unabhängige Untersuchung durch Sachverständige. Anwalt beauftragen, um Herausgabe bzw. Untersuchung der Reserveprobe zu veranlassen. Wurde der Fahrer über seine Rechte informiert? Formfehler bei Belehrungen können Verfahrensfolgen haben. Polizeiprotokoll prüfen lassen; Belehrung im Protokoll suchen.

Geprüfte Links (Primärquellen und verlässliche Übersichten)

§ 316 StGB — Gesetzestext (gesetze-im-internet.de).

§ 24a StVG — Gesetzestext (gesetze-im-internet.de / gesetze-im-internet).

BGH-Rechtsprechung und Erläuterungen zur absoluten Fahruntüchtigkeit (u. a. historische Entscheidungen).

ADAC — Praxisinfo zu Alkohol am Steuer (aktuelle, gut aufbereitete Übersicht).

Bussgeldkatalog / Bußgeldinfo — Praxisübersichten zu Promillegrenzen und Folgen.

Anwaltssuche / Kanzleien (zur schnellen Suche nach einem Fachanwalt für Verkehrsrecht): https://www.rechtsanwalt.com/anwaltssuche/?rechtsgebiete=Verkehrsrecht.

Glossar — wichtige Stichworte

Trunkenheitsfahrt: Umgangssprachlicher Ausdruck für das strafbare oder ordnungswidrige Führen eines Fahrzeugs unter Alkohol- oder Drogeneinfluss (rechtlich: § 316 StGB, § 24a StVG).

Umgangssprachlicher Ausdruck für das strafbare oder ordnungswidrige Führen eines Fahrzeugs unter Alkohol- oder Drogeneinfluss (rechtlich: § 316 StGB, § 24a StVG). Fahruntüchtigkeit: Zustand, in dem eine Person nicht mehr in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen; unterscheidet sich in relativ (unterer Bereich plus Ausfallerscheinungen) und absolut (ab circa 1,1 ‰ BAK).

Zustand, in dem eine Person nicht mehr in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen; unterscheidet sich in (unterer Bereich plus Ausfallerscheinungen) und (ab circa 1,1 ‰ BAK). BAK (Blutalkoholkonzentration): Promille-Angabe des Alkohols im Blut; zentraler Messwert.

Promille-Angabe des Alkohols im Blut; zentraler Messwert. Ordnungswidrigkeit: Verwaltungsrechtliche Sanktion (z. B. Bußgeld, Punkte, Fahrverbot) bei bestimmten Alkoholgrenzen (typ. ≥ 0,5 ‰).

Verwaltungsrechtliche Sanktion (z. B. Bußgeld, Punkte, Fahrverbot) bei bestimmten Alkoholgrenzen (typ. ≥ 0,5 ‰). Strafbarkeit (§ 316 StGB): Strafrechtliche Verfolgung bei Fahruntüchtigkeit durch Alkohol/Drogen; möglich bei relativer oder absoluter Fahruntüchtigkeit.

Weitere praktische Tipps und Verhaltensempfehlungen

Wenn möglich: Führen Sie nach dem Alkoholkonsum kein Fahrzeug. Das ist die einfachste Vermeidung von Problemen. Bei Fahrverboten und Verfahren: frühzeitig einen Fachanwalt beauftragen — diesen Schritt sollten Sie nicht aufschieben. Anwaltliche Beratung kann Verfahren abkürzen, strategisch sinnvoll agieren und Fristen wahren. Bewahren Sie alle Unterlagen auf: Polizeiprotokolle, Messunterlagen, Laborausdrucke, ärztliche Unterlagen — Sie werden sie brauchen. Wenn Sie unsicher sind, ob ein gemessener Wert korrekt ist: Reserveprobe prüfen lassen (eine zweite Blutprobe ist ein wichtiges Beweismittel). Beachten Sie Sonderregeln: Probezeit, Fahrer von LKW/Bus, Berufskraftfahrer haben strengere Grenzen — informieren Sie den Anwalt darüber.

Zusammenfassend: Ob eine Trunkenheitsfahrt vorliegt, hängt von Promillewerten, objektiv festgestellten Ausfallerscheinungen und dem genauen Verfahrensablauf ab. Für ≥ 1,1 ‰ droht in der Regel Strafbarkeit (§ 316 StGB), bei 0,5–1,09 ‰ handelt es sich meist um eine Ordnungswidrigkeit (§ 24a StVG) und ab etwa 0,3 ‰ kann in Verbindung mit Ausfallerscheinungen bereits relative Fahruntüchtigkeit angenommen werden. Die wichtigsten Rechtsquellen habe ich geprüft und oben verlinkt.

