BGH mieterfreundlich bei Schönheitsreparaturklauseln

Regelmäßig sind Mietverträge Thema bei den Gerichten. Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern über die Instandhaltung der Mietsache stehen dabei an der Tagesordnung. Grundsätzlich obliegt diese dem Vermieter nach § 535 BGB. Er kann einzelne Angelegenheiten auf den Mieter mithilfe von Klauseln im Mietvertrag abwälzen. Hierüber bestehen oft Uneinigkeiten, die die Richter klären müssen. Dabei ist erkennbar, dass der BGH mieterfreundlich bei Schönheitsreparaturklauseln ist. Im folgenden wird ein kleiner Überblick über die mieterfreundliche Rechtsprechung gegeben:

Neutrale Farben

Der BGH urteilte in einer Angelegenheit darüber, dass die Pflicht Wände mit neutralen Farben beim Auszug zu hinterlassen, eine unangemessene Benachteiligung darstellt. Denn es verpflichte den Mieter schon während der Mietzeit seine persönliche Farbwahl und damit die Gestaltung seines persönlichen Lebensbereichs einzuschränken. Aber Vorsicht: Das Amtsgericht Paderborn entschied kürzlich, dass der Mieter schadensersatzpflichtig ist, wenn er die Wohnung in neutraler Dekoration übernimmt. Sie aber in einem Zustand zurückgibt, der von vielen Mietinteressenten nicht akzeptiert wird.

Quotenklauseln

Eine Klausel im Mietvertrag, die besagt, dass ein Auszug vor Renovierungsbedarf dazu führt, dass eine prozentuale Beteiligung für anzufallende Kosten von künftigen Renovierungen erforderlich ist, ist ebenfalls unwirksam. Eine sichere Kostenabschätzung der tatsächlich auftretenden Kosten sei nicht möglich. Dies gilt unabhängig davon, ob die Wohnung letztlich in einem renovierten Zustand übernommen wurde.

Fachgerechte Ausführung nicht nötig

Außerdem sind Klauseln, die die Ausführung von Schönheitsreparaturen durch Fachleute vorschreiben ebenfalls unangemessen. Dem Mieter wird dadurch die Möglichkeit zur „kostensparenden Eigenleistung“ genommen. Jeder Mieter hat das Recht, die Reparaturen selbst vorzunehmen. Diese müssen aber auch einem fachgerechten Standard entsprechen.

Isolierte Endrenovierungsklauseln

Auch isolierte Endrenovierungsklauseln in Mietverträgen sind unwirksam. Mieter können also nicht mehr pauschal dazu verpflichtet werden, bei Auszug eine „Endrenovierung“ vorzunehmen. Der VIII. Zivilsenat erklärte, es handle sich dabei um eine unangemessene Benachteiligung des Mieters, da diese Klausel pauschal ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Zustand der Wohnung den Mieter zur Renovierung verpflichte. Dies gelte auch, wenn der Mieter nicht zu laufenden Schönheitsreperaturen verpflichtet ist. Damit erhielt ein Mieter aus Bremen in letzter Instanz Recht. In seinem Mietvertrag wurde festgelegt, dass die Wohnung bei Auszug fachgerecht renoviert zurückgeben werden müsse.

„Der Bundesgerichtshof hat bereits wiederholt entschieden, dass eine Regelung in einem vom Vermieter verwandten Formularmietvertrag über Wohnraum unwirksam ist, wenn sie den Mieter verpflichtet, die Mieträume bei Beendigung des Mietverhältnisses unabhängig vom Zeitpunkt der Vornahme der letzten Schönheitsreparaturen renoviert zu übergeben. (…) sie verpflichtet den Mieter, die Wohnung bei Beendigung des Mietverhältnisses auch dann zu renovieren, wenn er dort nur kurze Zeit gewohnt hat oder erst kurz zuvor (freiwillig) Schönheitsreparaturen vorgenommen hat, so dass bei einer Fortdauer des Mietverhältnisses für eine (erneute) Renovierung kein Bedarf bestünde.“

