Einbürgerung in Deutschland: Was Sie wissen müssen

Die Einbürgerung ist der letzte Schritt zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit. Doch wie läuft das Verfahren ab und welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen? In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen, was Sie über die Einbürgerung in Deutschland wissen müssen und geben Ihnen konkrete Tipps zum weiteren Vorgehen.

Was ist Einbürgerung?

Die Einbürgerung ist die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit an eine Person, die nicht durch Geburt oder Abstammung Deutsche ist. Mit der Einbürgerung werden Sie gleichberechtigte Bürgerin oder gleichberechtigter Bürger der Bundesrepublik Deutschland mit allen Rechten und Pflichten. Dazu gehören zum Beispiel das Wahlrecht, das Recht auf freie Berufswahl, das Recht auf Schutz durch den deutschen Staat und das Recht auf einen deutschen Pass.

Was sind die Voraussetzungen für eine Einbürgerung?

Um eingebürgert zu werden, müssen Sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die im Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) geregelt sind. Dazu müssen Sie:

seit mindestens acht Jahren rechtmäßig Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Diese Frist kann unter bestimmten Umständen verkürzt werden, zum Beispiel wenn Sie verheiratet sind oder sich besonders gut integriert haben.

über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Dies können Sie durch einen Sprachtest oder ein Schulzeugnis nachweisen.

sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes bekennen und dürfen keine extremistischen oder terroristischen Bestrebungen verfolgen oder unterstützen.

über ausreichende Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland verfügen. Dies können Sie durch einen Einbürgerungstest oder ein Schulzeugnis nachweisen.

über ausreichende Existenzmittel für sich und Ihre Familienangehörigen verfügen. Dabei werden auch Leistungen wie Kindergeld oder Wohngeld berücksichtigt.

Ihren bisherigen ausländischen Pass abgeben, es sei denn, Sie können eine doppelte Staatsbürgerschaft beantragen. Das ist zum Beispiel möglich, wenn Sie aus einem EU-Land kommen oder aus einem Land, das keine Entlassung aus der Staatsbürgerschaft zulässt.

Wie läuft das Einbürgerungsverfahren ab?

Wenn Sie die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen, können Sie bei der zuständigen Behörde einen Antrag auf Einbürgerung stellen. Das ist in der Regel das Einwohnermeldeamt oder die Ausländerbehörde an Ihrem Wohnort. Dort erhalten Sie auch alle notwendigen Formulare und Informationen über die erforderlichen Unterlagen. Dazu gehören zum Beispiel Ihr(e)

gültiger ausländischer Pass

Aufenthaltstitel

Nachweis über die deutsche Sprache

Nachweis über den Einbürgerungstest

Nachweis über Ihr Einkommen

Nachweis über Ihre Krankenversicherung

Führungszeugnis

Geburtsurkunde

Heiratsurkunde (falls zutreffend)

Scheidungsurkunde (falls zutreffend)

Kinderpässe (falls zutreffend)

Die Behörde prüft Ihren Antrag und entscheidet über Ihre Einbürgerung. Das Verfahren dauert je nach Einzelfall unterschiedlich lange, in der Regel jedoch mehrere Monate. Wird Ihrem Antrag stattgegeben, erhalten Sie eine Einbürgerungsurkunde, mit der Sie Ihren deutschen Pass beantragen können.

Was sind die Vorteile einer Einbürgerung?

Die Einbürgerung bringt Ihnen viele Vorteile, sowohl persönlich als auch beruflich. Als deutsche Staatsbürgerin oder deutscher Staatsbürger können Sie zum Beispiel

An allen Wahlen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene teilnehmen und sich selbst wählen lassen.

ohne Visum in alle EU-Länder reisen, arbeiten und studieren.

Schutz und Hilfe durch die deutschen diplomatischen Vertretungen im Ausland erhalten.

Sie können einen deutschen Pass beantragen, der zu den sichersten der Welt gehört und Ihnen den visafreien Zugang zu vielen Ländern ermöglicht.

Ihre Kinder werden automatisch Deutsche, wenn sie in Deutschland geboren werden.

Sie können sicher sein, dass Sie nicht abgeschoben werden können.

Wie kann ich mich in Deutschland einbürgern lassen?

Die Einbürgerung in Deutschland ist ein individueller Prozess, der von vielen Faktoren abhängt. Hier sind einige Beispiele von Menschen, die sich erfolgreich eingebürgert haben:

Anna ist 25 Jahre alt und stammt aus Polen. Sie ist seit fünf Jahren mit einem Deutschen verheiratet und lebt mit ihm in Berlin. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und arbeitet als Buchhalterin. Sie spricht fließend Deutsch und hat den Einbürgerungstest bestanden. Sie kann die doppelte Staatsbürgerschaft beantragen, da Polen ein EU-Land ist. Sie möchte Deutsche werden, um an Wahlen teilnehmen zu können und sich stärker mit der deutschen Kultur zu identifizieren.

Omar ist 30 Jahre alt und stammt aus Syrien. Er ist seit acht Jahren als anerkannter Flüchtling in Deutschland und lebt in Hamburg. Er hat einen Master in Informatik und arbeitet als Softwareentwickler. Er spricht gut Deutsch und hat den Einbürgerungstest bestanden. Seinen syrischen Pass muss er abgeben, da Syrien keine Entlassung aus der Staatsbürgerschaft zulässt. Er möchte Deutscher werden, um seine Integration zu fördern und seine Zukunft in Deutschland zu sichern.

Maria ist 40 Jahre alt und stammt aus Brasilien. Seit zehn Jahren ist sie in Deutschland und lebt in München. Sie ist promovierte Chemikerin und arbeitet als Wissenschaftlerin an einer Universität. Sie spricht sehr gut Deutsch und hat den Einbürgerungstest bestanden. Sie kann die doppelte Staatsbürgerschaft beantragen, da Brasilien keine Entlassung aus der Staatsbürgerschaft verlangt. Sie möchte Deutsche werden, um die Vorteile des deutschen Passes zu nutzen und ihre Zugehörigkeit zu Deutschland zu zeigen.

Wie bereite ich mich auf die Einbürgerung vor?

Die Einbürgerung ist ein wichtiger Schritt, der gut vorbereitet werden sollte. Hier einige Tipps, wie Sie sich auf die Einbürgerung vorbereiten können:

Informieren Sie sich bei der zuständigen Behörde oder im Internet über die Voraussetzungen und den Ablauf der Einbürgerung.

Besorgen Sie rechtzeitig alle erforderlichen Unterlagen und prüfen Sie, ob sie gültig und vollständig sind.

Lernen Sie so gut wie möglich Deutsch, indem Sie Kurse besuchen, Bücher lesen oder Filme anschauen.

Bereiten Sie sich auf den Einbürgerungstest mit den offiziellen Lernmaterialien oder Online-Tests vor.

Engagieren Sie sich ehrenamtlich oder sozial in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Verein.

Lernen Sie mehr über die deutsche Geschichte, Kultur und Politik, indem Sie Museen besuchen, Zeitungen lesen oder Dokumentarfilme anschauen.

