Bewerbungsgespräch: Was darf der Arbeitgeber?

Ein Bewerbungsgespräch ist eine hervorragende Gelegenheit für beide Seiten, sich gegenseitig besser kennenzulernen. Doch was ist dem Arbeitgeber in einem solchen Gespräch erlaubt und was nicht? Kann er zum Beispiel den handgeschriebenen Lebenslauf grafologisch untersuchen lassen? Zudem besprechen wir, welche Fragen Sie als Bewerber im Vorstellungsgespräch klären sollten und wie Sie sich verhalten sollten, einschließlich Dresscode und Verhaltenstipps.

Was ist dem Arbeitgeber im Bewerbungsgespräch erlaubt?

Es gibt klare gesetzliche Regelungen, was ein Arbeitgeber im Bewerbungsgespräch fragen darf und was nicht. Zum Beispiel darf er Fragen zu Ihren beruflichen Qualifikationen, Ihrer Berufserfahrung und Ihren Fähigkeiten stellen. Fragen nach Ihrer persönlichen Lebensgestaltung, wie Religion, Sexualität oder Familienplanung, sind in der Regel unzulässig.

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Bewerbungsgespräch: Was darf der Arbeitgeber? erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. „* (Pflichtfeld)“ zeigt erforderliche Felder an Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 32 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Name Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Grafologische Untersuchung des handgeschriebenen Lebenslaufs?

Ein Arbeitgeber darf Ihren handgeschriebenen Lebenslauf nicht ohne Ihre Zustimmung grafologisch untersuchen lassen. Dies würde einen unverhältnismäßigen Eingriff in Ihre persönliche Privatsphäre darstellen. Falls solche Untersuchungen gewünscht sind, müssen Sie vorher Ihre ausdrückliche Einwilligung geben.

Wichtige Fragen, die Sie im Bewerbungsgespräch klären sollten

Ein Bewerbungsgespräch bietet Ihnen auch die Möglichkeit, wichtige Details zur Stelle und zum Unternehmen zu klären. Hier sind einige Fragen, die Sie stellen sollten:

Probezeit: Wie lange dauert die Probezeit?

Wie lange dauert die Probezeit? Gehalt: Wie ist das Gehalt strukturiert? Gibt es Boni oder andere Leistungsprämien?

Wie ist das Gehalt strukturiert? Gibt es Boni oder andere Leistungsprämien? Urlaub: Wie viele Urlaubstage stehen Ihnen zu?

Wie viele Urlaubstage stehen Ihnen zu? Firmenwagen: Gibt es die Möglichkeit, einen Firmenwagen zu nutzen?

Gibt es die Möglichkeit, einen Firmenwagen zu nutzen? Vermögenswirksame Leistungen: Werden vermögenswirksame Leistungen angeboten?

Werden vermögenswirksame Leistungen angeboten? onstiges: Gibt es weitere Benefits wie Fortbildungen, Homeoffice-Möglichkeiten oder betriebliche Altersvorsorge?</“`html

Fragen zum Arbeitsvertrag im Bewerbungsgespräch klären Ein Bewerbungsgespräch ist nicht nur eine Gelegenheit für den Arbeitgeber, Sie kennenzulernen, sondern auch für Sie, wichtige Details zum zukünftigen Arbeitsvertrag zu klären. Hier erfahren Sie, welche Fragen Sie unbedingt stellen sollten und ob es sinnvoll ist, nach einem Bescheid zum Zeitpunkt der Entscheidung zu fragen. Welche Fragen sollten Sie zum Arbeitsvertrag stellen? Es gibt einige zentrale Fragen, die Sie im Bewerbungsgespräch stellen sollten, um Sicherheit über die Bedingungen Ihres zukünftigen Arbeitsvertrags zu erhalten: Probezeit: Wie lange dauert die Probezeit? Gehalt: Wie ist das Gehalt strukturiert? Gibt es regelmäßige Gehaltserhöhungen oder Boni? Arbeitszeiten: Wie sind die regulären Arbeitszeiten? Gibt es flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice-Möglichkeiten? Urlaub: Wie viele Urlaubstage stehen Ihnen zu? Gibt es zusätzliche freie Tage, z.B. an Weihnachten oder Silvester? Kündigungsfrist: Wie lang ist die Kündigungsfrist beidseitig? Fortbildungen: Werden Ihnen Fort- oder Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten? Zusatzleistungen: Gibt es zusätzliche Leistungen wie Firmenwagen, vermögenswirksame Leistungen oder betriebliche Altersvorsorge? Nach dem Zeitpunkt der Entscheidung fragen Ja, es ist durchaus sinnvoll, nachzufragen, bis wann Sie mit einem Bescheid rechnen können. Dies zeigt Ihr Interesse an der Stelle und hilft Ihnen, besser zu planen. Eine höfliche Formulierung könnte sein: “Könnten Sie mir bitte mitteilen, bis wann ich mit einer Entscheidung rechnen darf? Ich freue mich sehr auf eine Rückmeldung.” Beispiele und konkrete Handlungsanweisungen Beispiel 1: Sie haben ein Bewerbungsgespräch und möchten mehr über die Gehaltsstruktur wissen. Fragen Sie: “Können Sie mir bitte mehr über die Gehaltsstruktur und eventuelle Boni oder Gehaltserhöhungen erläutern?” Beispiel 2: Ihnen ist die Work-Life-Balance wichtig. Fragen Sie nach flexiblem Arbeiten oder Homeoffice-Möglichkeiten: “Gibt es in Ihrem Unternehmen flexible Arbeitszeiten oder die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten?” Beispiel 3: Sie möchten sicher sein, dass Ihnen genug Urlaub zusteht. Fragen Sie: “Wie viele Urlaubstage stehen mir pro Jahr zu und gibt es zusätzliche freie Tage über die gesetzlichen Feiertage hinaus?” Mögliche Hindernisse und Klärungsbedarf Hindernisse Mögliche Lösung Unklare Antworten zu Zusatzleistungen Bitten Sie um schriftliche Bestätigung der besprochenen Leistungen Flexible Arbeitszeiten nicht eindeutig geregelt Klären Sie die genauen Bedingungen und lassen Sie diese im Arbeitsvertrag festhalten Unklare Probezeitregelungen Fragen Sie nach der genauen Länge und Bedingungen der Probezeit Mit diesen Fragen und Tipps sind Sie bestens vorbereitet, um im Bewerbungsgespräch alle wichtigen Details zu Ihrem zukünftigen Arbeitsvertrag zu klären. Sollten Sie rechtliche Unterstützung benötigen, steht Ihnen ein Arbeitsrecht-Anwalt zur Verfügung.

Gibt es weitere Benefits wie Fortbildungen, Homeoffice-Möglichkeiten oder betriebliche Altersvorsorge?</“`html

Wie sollte sich der Bewerber verhalten?

Ihr Verhalten im Bewerbungsgespräch kann entscheidend sein. Seien Sie höflich, zuvorkommend und zeigen Sie Interesse an der Stelle und dem Unternehmen. Bereiten Sie sich gut vor, um auf Fragen souverän antworten zu können und um relevante Fragen zu stellen. Eine positive Körpersprache und ein selbstbewusstes Auftreten sind ebenfalls wichtig.

Dresscode im Bewerbungsgespräch

Der Dresscode kann je nach Branche und Unternehmen variieren. In konservativeren Branchen wie der Finanzbranche oder im Rechtswesen sollten Sie sich formell kleiden. In kreativeren Branchen kann der Dresscode lockerer sein, aber professionelles Auftreten ist stets empfehlenswert. Informieren Sie sich im Vorfeld über das Unternehmen, um den richtigen Dresscode zu wählen.

Beispiele und konkrete Handlungsanweisungen

Beispiel 1: Sie haben ein Bewerbungsgespräch bei einer Bank. Wählen Sie ein formelles Outfit, wie einen Anzug oder ein Kostüm, und bereiten Sie sich darauf vor, Fragen zur Probezeit und Gehalt zu stellen.

Sie haben ein Bewerbungsgespräch bei einer Bank. Wählen Sie ein formelles Outfit, wie einen Anzug oder ein Kostüm, und bereiten Sie sich darauf vor, Fragen zur Probezeit und Gehalt zu stellen. Beispiel 2: Bei einem Bewerbungsgespräch in einem Start-up-Unternehmen kann der Dresscode weniger formell sein. Wählen Sie dennoch ein professionelles Outfit und fragen Sie nach Homeoffice-Möglichkeiten und sonstigen Benefits.

Bei einem Bewerbungsgespräch in einem Start-up-Unternehmen kann der Dresscode weniger formell sein. Wählen Sie dennoch ein professionelles Outfit und fragen Sie nach Homeoffice-Möglichkeiten und sonstigen Benefits. Beispiel 3: Sie möchten wissen, ob es die Möglichkeit gibt, auch unerlaubte Fragen im Bewerbungsgespräch korrekt zu parieren. Bereiten Sie sich auf solche Situationen vor und bleiben Sie höflich, aber bestimmt.

Mögliche Hindernisse und Klärungsbedarf Hindernisse Mögliche Lösung Unklare Fragen zu Zusatzleistungen Stellen Sie gezielte Fragen und bitten Sie um schriftliche Bestätigungen Unpassender Dresscode Informieren Sie sich im Vorfeld über die Kleidungsgepflogenheiten des Unternehmens Unangemessene Fragen des Arbeitgebers Weisen Sie höflich darauf hin, dass solche Fragen nicht zulässig sind

Nutzen Sie diese Informationen, um sich optimal auf Ihr nächstes Bewerbungsgespräch vorzubereiten. Stellen Sie sicher, dass Sie gut informiert und selbstbewusst ins Gespräch gehen, um Ihre Chancen auf den Job zu maximieren.Für weitergehende rechtliche Fragen können Sie sich an einen Arbeitsrecht-Anwalt wenden.

Dieser Beitrag soll Ihnen helfen, Ihr nächstes Bewerbungsgespräch erfolgreich zu meistern, indem Sie über Ihre Rechte informiert sind und wissen, wie Sie sich optimal präsentieren können. Nutzen Sie die geprüften Informationen und Tipps, um selbstbewusst und gut vorbereitet ins Gespräch zu gehen.