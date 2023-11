Schneeräumen 2023: Wer muss Schnee räumen?

Der Winter ist da und mit ihm auch der Schnee. Das Schneechaos ist mancherorts bereits eingetreten. Doch wer ist eigentlich dafür verantwortlich, die Gehwege und Zufahrten von Schnee und Eis zu befreien? Diese Frage beschäftigt jedes Jahr viele Bürgerinnen und Bürger, die sich vor Unfällen und Haftungsansprüchen schützen wollen. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, was das deutsche Recht dazu sagt und wie Sie sich richtig verhalten.

Wer ist für die Schneeräumung zuständig?

Grundsätzlich gilt, dass die Gemeinden für die Sicherheit der öffentlichen Straßen und Wege verantwortlich sind. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass diese von Schnee und Eis geräumt werden. Allerdings können die Gemeinden diese Pflicht auf die Anlieger übertragen, also auf die Eigentümer oder Mieter der anliegenden Grundstücke. Das geschieht meist durch eine Satzung oder eine Verordnung, die je nach Gemeinde unterschiedlich ausfallen kann. Daher sollten Sie sich immer über die örtlichen Regelungen informieren, bevor Sie den Schneeschieber in die Hand nehmen.

Wie oft und wann muss geräumt werden?

Die genauen Zeiten und Häufigkeiten für die Schneeräumung können ebenfalls von Gemeinde zu Gemeinde variieren. In der Regel gilt aber, dass die Gehwege werktags zwischen 7 und 20 Uhr und sonn- und feiertags zwischen 9 und 20 Uhr geräumt und gestreut sein müssen. Dabei muss nicht ständig geräumt werden, sondern nur so oft, wie es zur Vermeidung von Gefahren erforderlich ist. Das hängt vom Wetter, vom Verkehrsaufkommen und von der Beschaffenheit des Weges ab. Wenn es zum Beispiel stark schneit oder glatt ist, muss häufiger geräumt werden als bei leichtem Schneefall oder trockenen Bedingungen.

Wie breit muss der Weg geräumt werden?

Die Breite des zu räumenden Weges richtet sich nach der Verkehrsbedeutung des Weges und der Anzahl der Fußgänger, die ihn benutzen. In der Regel muss ein Streifen von mindestens einem Meter Breite geräumt werden, damit zwei Personen aneinander vorbeigehen können. Bei besonders breiten oder stark frequentierten Wegen kann aber auch eine größere Breite erforderlich sein. Das gilt zum Beispiel für Bushaltestellen, Schulwege oder Einkaufsstraßen.

Wo darf der Schnee abgelagert werden?

Der geräumte Schnee darf nicht einfach auf die Fahrbahn oder auf andere Gehwege geschoben werden, da er dort eine neue Gefahr darstellen würde. Er muss so abgelagert werden, dass er den Verkehr nicht behindert oder gefährdet. Das bedeutet zum Beispiel, dass er nicht in Einfahrten, Parkbuchten, Hydranten oder Kanaldeckel geschoben werden darf. Auch Fußgängerüberwege, Ampeln oder Verkehrsschilder müssen frei bleiben. Wenn möglich, sollte der Schnee auf dem eigenen Grundstück oder am Rand des Gehwegs gelagert werden.

Was passiert bei einem Verstoß gegen die Räumpflicht?

Wer seiner Räumpflicht nicht nachkommt, kann sich schadensersatzpflichtig machen, wenn jemand auf dem nicht geräumten Weg stürzt und sich verletzt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Passanten oder einen Besucher handelt. Der Geschädigte kann dann vom Verantwortlichen Ersatz für seine materiellen und immateriellen Schäden verlangen, zum Beispiel für Arztkosten, Verdienstausfall oder Schmerzensgeld. Außerdem kann ein Verstoß gegen die Räumpflicht eine Ordnungswidrigkeit darstellen, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.

Wie kann man sich absichern?

Um sich vor Haftungsansprüchen zu schützen, sollte man immer seiner Räumpflicht nachkommen und sich an die örtlichen Vorschriften halten. Dabei sollte man auch darauf achten, dass man geeignetes Streumaterial verwendet, das nicht umweltschädlich ist. Salz ist zum Beispiel in vielen Gemeinden verboten oder nur in Ausnahmefällen erlaubt. Stattdessen sollte man Sand, Splitt oder Asche verwenden. Zudem sollte man ein Räumprotokoll führen, in dem man Datum, Uhrzeit und Umfang der Räumung festhält. Das kann als Beweis dienen, falls es zu einem Unfall kommt. Schließlich sollte man eine Haftpflichtversicherung abschließen, die für Schäden aufkommt, die durch die Schneeräumung verursacht werden.

