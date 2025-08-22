BGH kippt 2025 viele Online-Coaching-Verträge

Online-Coaching-Verträge – so holen Sie Ihr Geld zurück

Der Bundesgerichtshof hat am 12. Juni 2025 (Az. III ZR 109/24) entschieden: Erfüllt ein Online-Coaching die Merkmale des Fernunterrichts und fehlt die ZFU-Zulassung, ist der Vertrag nichtig (§ 7 FernUSG) – auch, wenn Kunden Unternehmer sind. Grundlage ist die Zulassungspflicht (§ 12 FernUSG) . Betroffene können gezahlte Beträge zurückverlangen.

Der Streitfall betraf ein neunmonatiges Business-Mentoring zu rund 47.600 € mit Lehrvideos, Live-Calls, Workshops und Aufgaben – ohne ZFU-Zulassung. Der BGH bestätigte die Nichtigkeit.

Rechtlicher Hintergrund: Wann ist ein Coaching Fernunterricht?

Entgeltliche Wissensvermittlung auf vertraglicher Grundlage,

auf vertraglicher Grundlage, überwiegend räumliche Trennung von Lehrenden und Lernenden,

von Lehrenden und Lernenden, Überwachung des Lernerfolgs (z. B. Aufgaben, Feedback, Q&A).

Rechtsgrundlage: § 1 FernUSG .

Der BGH ordnet typische Online-Formate (Lehrvideos, Gruppen-Calls, Aufgaben) dem Fernunterricht zu und betont: Das Gesetz schützt nicht nur Verbraucher, sondern ebenso Unternehmer.

Fehlt die ZFU-Zulassung , ist der Fernunterrichtsvertrag nichtig ; die Zulassungspflicht ergibt sich aus § 12 FernUSG .

Vertiefende Analyse: Folgen der Nichtigkeit & Abgrenzungen

Rechtsfolge: Der Vertrag gilt von Anfang an als unwirksam. Bereits Gezahltes kann regelmäßig nach Bereicherungsrecht zurückverlangt werden; Wertersatz schuldet der Teilnehmer nur ausnahmsweise, wenn der Anbieter konkrete Vorteile des Teilnehmers belegt – was im BGH-Fall scheiterte.

Abgrenzung: Individuelle Beratungsmandate ohne strukturierten Lernplan und ohne Kontrolle des Lernerfolgs können außerhalb des FernUSG liegen. Entscheidend ist die Gesamtschau der Merkmale; Namensetiketten wie „Mentoring“ oder „Consulting“ helfen nicht, wenn tatsächlich Fernunterricht angeboten wird. Praktische Tipps: So gehen Sie jetzt vor

Unterlagen sammeln: Vertrag, AGB, Rechnungen, Leistungsbeschreibung, E-Mails/Chats, Onboarding-Dokumente, etwaige Widerrufsbelehrung. Ablauf dokumentieren: Welche Formate gab es (Videos, Live-Calls, Hausaufgaben)? Gab es Feedback oder Kontrollen? Wurden Inhalte so geliefert wie beworben? ZFU-Status prüfen: Liegt eine Zulassungsnummer vor? Fehlt sie, ist das ein starkes Indiz. (Behörde: Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht. Ansprüche anmelden: Schriftlich Rückzahlung verlangen unter Verweis auf § 7 FernUSG und die BGH-Entscheidung (12.06.2025, III ZR 109/24). Rechtsbeistand einschalten: Außergerichtliche Geltendmachung; falls nötig Klage. Rechtsschutzversicherung prüfen. Fristen im Blick: Regelverjährung in der Praxis häufig drei Jahre ab Jahresende der Kenntnis (§§ 195, 199 BGB) – frühzeitig prüfen lassen.

Checkliste für Online-Coaching-Verträge

Kriterium Typische Anzeichen Rechtsfolge / Hinweis Entgeltliche Wissensvermittlung Standardisierte Lerninhalte, Module, Lehrvideos Indiz für Fernunterricht (§ 1 FernUSG ) Räumliche Trennung Online-Kurs, Live-Calls, asynchron abrufbare Inhalte Erfüllt das Trennungsmerkmal; Bezeichnung „Coaching“ ist egal. Lernerfolgskontrolle Aufgaben, Feedback, Q&A, Prüfungen Spricht klar für Fernunterricht (§ 1 FernUSG ) ZFU-Zulassung Zulassungsnummer oder Bescheid vorhanden? Fehlt sie, ist der Vertrag nichtig ; Rückforderung möglich. Teilnehmerkreis Verbraucher oder Unternehmer FernUSG gilt für beide Gruppen; keine Beschränkung auf Verbraucher.

Warnsignale für dubiose Coachings (5 Red Flags)

Druck zur Sofortentscheidung („nur heute“, „letzte Plätze“). Unrealistische Erfolgsversprechen („finanziell frei“, „6- bis 7-stellig in Monaten“). Nebulöse Leistungsbeschreibung statt klarer Lernziele. Unklare oder lückenhafte Verträge ohne konkrete Inhalte. Fehlende prüfbare Referenzen (nur anonyme Testimonials).

Fazit: Große Rückhol-Chance – aber sauber prüfen!

Nach dem BGH-Urteil sind zahlreiche hochpreisige Online-Coaching-Verträge ohne ZFU-Zulassung unwirksam. Wer Zahlungen geleistet hat, sollte zügig prüfen lassen, ob Fernunterrichtsmerkmale vorlagen und damit die Zulassungspflicht – und folglich die Nichtigkeit .

Haftungsausschluss & schnelle Hilfe

