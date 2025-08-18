Was tun, wenn trotz beglichener Forderung ein negativer SCHUFA-Eintrag bleibt?

Ein negativer Eintrag bei der SCHUFA kann für Verbraucherinnen und Verbraucher weitreichende Konsequenzen haben. Plötzlich wird ein Kredit verweigert, die Wohnungssuche gestaltet sich schwierig, selbst der Kauf auf Rechnung oder der Abschluss eines Handyvertrags kann scheitern. Für viele Betroffene ist der Eintrag wie ein Stempel, der das gesamte wirtschaftliche Leben einschränkt. Besonders belastend ist es, wenn dieser Eintrag gar nicht hätte erfolgen dürfen, weil die zugrunde liegende Forderung bereits beglichen ist.

Gerade im Umfeld von Online-Zahlungsdiensten wie PayPal und den von diesen Unternehmen eingeschalteten Inkassodienstleistern kommt es immer wieder zu Problemen. So werden Forderungen als offen gemeldet, obwohl längst eine vollständige Zahlung erfolgt ist. Teilweise handelt es sich nur um kleinere Restbeträge, die angeblich noch bestehen sollen, obwohl Belege das Gegenteil beweisen. Dennoch bleibt der SCHUFA-Eintrag bestehen – mit allen negativen Folgen für die Betroffenen.

Wie entstehen solche fehlerhaften Einträge?

Die SCHUFA erhält ihre Informationen von Vertragspartnern, also Banken, Telekommunikationsunternehmen, Versandhändlern, Zahlungsdienstleistern oder Inkassobüros. Melden diese eine offene Forderung, wird ein entsprechender Eintrag in der Datenbank erzeugt. Sobald eine Forderung erledigt ist, muss der Vertragspartner auch die Erledigung mitteilen, damit die Daten aktualisiert oder gelöscht werden.

In der Praxis funktioniert dieser Informationsfluss nicht immer zuverlässig. Häufig liegt es daran, dass mehrere Stellen beteiligt sind: Ein Händler meldet die Forderung an PayPal, PayPal schaltet ein Inkassobüro ein, dieses informiert die SCHUFA. Wird die Zahlung geleistet, bestätigen zwar Händler oder Inkasso die Begleichung, aber die Daten werden nicht oder nur verspätet weitergeleitet. Am Ende bleibt ein Eintrag bestehen, der längst gegenstandslos ist.

Für die betroffene Person bedeutet das, dass sie trotz vollständiger Zahlung als unzuverlässiger Zahler geführt wird. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern rechtswidrig.

Welche Rechte haben Sie als Betroffene?

Das Datenschutzrecht schützt Sie ausdrücklich davor, dass falsche oder veraltete Daten über Sie gespeichert werden. Rechtsgrundlage ist insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie das Bundesdatenschutzgesetz. Danach gilt:

Unrichtige Daten müssen gelöscht oder berichtigt werden.

Wenn eine Forderung nicht mehr offensteht, darf es keinen negativen Eintrag mehr geben.

Sie haben einen Anspruch auf Auskunft.

Sie können von der SCHUFA verlangen, dass Ihnen sämtliche über Sie gespeicherten Daten mitgeteilt werden.

Sie haben einen Anspruch auf Löschung.

Besteht kein berechtigtes Interesse mehr an der Speicherung, ist der Eintrag zu entfernen.

Unternehmen sind zur Aktualisierung verpflichtet.

Sowohl PayPal als auch Inkassounternehmen und die SCHUFA selbst müssen für korrekte Daten sorgen.

Kommt eine Stelle diesen Pflichten nicht nach, kann der Löschungsanspruch notfalls gerichtlich durchgesetzt werden.

Was sollten Sie konkret unternehmen?

Wenn Sie feststellen, dass ein Eintrag falsch oder überholt ist, sollten Sie systematisch vorgehen:

Wenn Sie feststellen, dass ein Eintrag falsch oder überholt ist, sollten Sie systematisch vorgehen:

Unterlagen prüfen: Stellen Sie sicher, dass Sie über Zahlungsbelege, Überweisungsnachweise oder Bestätigungen des Inkassos verfügen. Je vollständiger Ihre Unterlagen sind, desto besser. SCHUFA kontaktieren: Wenden Sie sich schriftlich an die SCHUFA und schildern Sie, warum der Eintrag fehlerhaft ist. Legen Sie Nachweise bei. PayPal und Inkasso anschreiben: Fordern Sie die Stelle, die den Eintrag veranlasst hat, ausdrücklich zur Korrektur und Meldung an die SCHUFA auf. Frist setzen: Geben Sie den Unternehmen eine klare Frist, innerhalb der sie reagieren sollen. Rechtliche Schritte einleiten: Bleibt eine Reaktion aus oder wird die Löschung verweigert, empfiehlt es sich, anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Gerade wenn Sie bereits Nachteile erlitten haben – etwa weil Ihnen ein Kredit verwehrt wurde – können zusätzlich Schadensersatzansprüche bestehen.

Welche Unterstützung bieten wir Ihnen?

Unsere Kanzlei ist seit vielen Jahren im Verbraucherrecht tätig und hat umfangreiche Erfahrung mit fehlerhaften SCHUFA-Einträgen, insbesondere im Zusammenhang mit PayPal und Inkassoforderungen. Wir übernehmen für Sie unter anderem:

Prüfung der Sach- und Rechtslage

Korrespondenz mit PayPal, Inkassounternehmen und der SCHUFA

Durchsetzung Ihres Anspruchs auf Löschung unberechtigter Daten

Vorbereitung und Einreichung einer Klage, falls nötig

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen

Unser Ziel ist es, für Sie eine schnelle und endgültige Bereinigung Ihrer SCHUFA-Datei zu erreichen, damit Sie wieder ungehindert am wirtschaftlichen Leben teilnehmen können.

Warum anwaltliche Unterstützung sinnvoll ist

Viele Betroffene versuchen zunächst, das Problem selbst zu lösen. Das ist verständlich, führt aber oft zu langen Wartezeiten und wenig konkreten Ergebnissen. Unternehmen reagieren häufig verzögert oder verweisen auf andere Stellen. Ein anwaltliches Schreiben mit klarer rechtlicher Begründung erhöht den Druck erheblich und sorgt in den meisten Fällen dafür, dass eine zügige Klärung erfolgt.

Zudem verfügen wir über die Erfahrung, typische Ausreden und Verzögerungstaktiken zu entkräften. Wir wissen, welche Argumente rechtlich tragen und welche nicht. Damit sparen Sie Zeit, Nerven und im Ergebnis häufig auch Kosten.

