Was tun, wenn PayPal eine falsche Abbuchung verlangt und Inkasso droht?

Immer mehr Verbraucher schildern uns massive Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Zahlungen über PayPal. Was als unkomplizierte Online-Zahlung beginnen sollte, endet nicht selten mit unberechtigten Forderungen, komplizierten Käuferschutzverfahren und sogar Inkassoschreiben. Ein besonders drastischer Fall zeigt, wie schnell aus einem überschaubaren Einkauf ein finanzielles Risiko werden kann.

Ein Kunde wollte lediglich einen Artikel für rund 100 Euro erwerben. Während des Bezahlvorgangs kam es jedoch zu einer fehlerhaften Umrechnung in eine Fremdwährung. Statt der beabsichtigten Summe wurde ein vierstelliger Euro-Betrag vom Konto eingezogen. Vom Händler gab es keine Bestätigung, die Ware wurde nie verschickt. Nachdem die Bank den Betrag zurückgebucht hatte, ging die Auseinandersetzung mit PayPal erst richtig los: Zunächst entschied PayPal zugunsten des Käufers, später änderte sich das Ergebnis jedoch plötzlich zugunsten des Verkäufers. Schließlich wurde die Angelegenheit sogar an ein Inkassounternehmen weitergeleitet.

Solche Abläufe sind leider keine Seltenheit. Wir sehen regelmäßig, dass PayPal-Fälle durch folgende Punkte für Betroffene besonders problematisch werden:

unverständliche oder falsche Umrechnungen von Beträgen in Fremdwährungen,

widersprüchliche Entscheidungen im Käuferschutz, teilweise ohne nachvollziehbare Begründung,

technische Fehler bei der Zahlungsabwicklung, die zu überhöhten Abbuchungen führen,

die vorschnelle Einschaltung von Inkassobüros, obwohl der Sachverhalt ungeklärt ist.

Für Verbraucher entsteht dadurch eine erhebliche Unsicherheit: Soll man zahlen, obwohl weder Ware noch Dienstleistung erhalten wurden? Drohen rechtliche Konsequenzen, wenn man sich gegen das Inkasso wehrt? Genau hier setzen wir an.

Unsere Kanzlei unterstützt Sie dabei, unberechtigte Forderungen effektiv abzuwehren. Wir prüfen, ob die Belastung durch PayPal rechtmäßig war, und setzen uns dafür ein, dass Sie nicht für Systemfehler oder falsche Entscheidungen einstehen müssen. Darüber hinaus übernehmen wir für Sie die gesamte Kommunikation mit PayPal und mit Inkassodienstleistern. So verhindern wir, dass Sie weiter unter Druck geraten oder Fristen versäumen.

Falls Sie selbst von einer ähnlichen Problematik betroffen sind, empfehlen wir Ihnen, nicht abzuwarten, sondern frühzeitig rechtliche Hilfe einzuschalten. Nur so können Sie vermeiden, dass aus einem Missverständnis oder technischen Fehler ernsthafte finanzielle Folgen entstehen.

Unsere telefonische Erstberatung ist für Sie kostenlos, und einen Termin können Sie bequem online buchen. Gemeinsam klären wir Ihre Situation und besprechen die nächsten Schritte, die in Ihrem konkreten Fall sinnvoll sind.

