Notarsdienstleistungen in der Ukraine im Kriegsrecht. Änderungen im Ausnahmezustand.

Notariat im Kriegsrecht, Änderungen

Die umfassende Invasion des Territoriums der Ukraine durch die Truppen der Russischen Föderation, die am 24. Februar 2022 begann, zeigt ihre Auswirkungen in allen Bereichen des Lebens. Obwohl in vielen Gebieten heftige Kämpfe stattfinden und Zivilisten unter feindlichem Beschuss leiden, gibt es Prozesse, die selbst der Krieg nicht aufhalten kann. Hierzu zählen insbesondere notarielle Tätigkeiten. Ukrainische Notare setzen ihre Arbeit fort, um den Bedürfnissen der Bürger bei der Durchführung notarieller Handlungen gerecht zu werden.

Nach offiziellen Angaben des Justizministeriums der Ukraine arbeiten öffentliche und private Notare der Ukraine im Kriegsrecht weiterhin und führen notarielle Handlungen durch (Beglaubigung von Vollmachten, Testamenten, Beglaubigung der Echtheit von Unterschriften auf Anträgen, Erbfälle). Ausgenommen sind Städte / Bezirke im Zusammenhang mit der Durchführung akuter Kampfhandlungen.

Es liegt auf der Hand, dass Notare unter Kriegsbedingungen die in Friedenszeiten geltenden formalen Anforderungen des Gesetzes zur Durchführung notarieller Akte nicht vollständig erfüllen können. Der Ministerrat der Ukraine hat zügig auf die neuen Gegebenheiten reagiert und am 28. Februar 2022 die Resolution Nr. 164 „Einige Notarfragen im Kriegsrecht“ (im Folgenden – Resolution Nr. 164) angenommen. Am 6. März 2022 trat der Regierungsbeschluss Nr. 209 in Kraft, der den vorherigen Beschluss ändert (im Folgenden – Beschluss Nr. 209). Es waren diese beiden Resolutionen, die das Verfahren für Notare in Kriegszeiten festlegten.

Im folgenden werden wir die wichtigsten Änderungen in der Gesetzgebung betrachten, die die Tätigkeit des Notars regeln.

Vereinfachung der Anforderungen

Der Hauptzweck der Änderung des Verfahrens der notariellen Tätigkeit besteht darin, den Zugang natürlicher und juristischer Personen zu notariellen Dienstleistungen zu erleichtern. Zu diesem Zweck wurden die Anforderungen an notarielle Akte bewusst reduziert, jedoch nur in dem Umfang, der die Wahrung der Rechtmäßigkeit erlaubt und nicht gegen die Grundprinzipien der notariellen Tätigkeit verstößt.

Die Gesetzgebung der Ukraine bestimmt zwingende Anforderungen an die Form notariell beglaubigter Dokumente. Es sind zwingend Sonderformulare (Formvordrucke)zu verwenden. Aufgrund der russischen Militäraggression wurde dem staatlichen Unternehmen National Information Systems (NAIS), das für die Lieferung von Sonderformularen zuständig ist, jedoch die Möglichkeit genommen, Notare mit den entsprechenden Formularen zu beliefern.

In Anbetracht dessen dürfen Notare während des Kriegsrechts Vollmachten und Testamente beglaubigen, oder die Echtheit der Unterschrift auf Dokumenten beglaubigen ohne diese Formulare zu verwenden. Es kann auf Normalpapier beglaubigt werden. Notardaten müssen mit Hilfe von Computerausrüstung auf das weiße Formular gedruckt werden: Bild des Staatswappens der Ukraine, Nachname, Vorname, Patronym (falls vorhanden), Name des staatlichen Notariats (für den staatlichen Notar), Büroadresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.

Gemäß dem Schreiben des Justizministeriums der Ukraine vom 9. März 2022 „Über die Verwendung besonderer Formen notarieller Urkunden“ wird Notaren empfohlen, besondere Formen in Reserve aufzubewahren, um sie insbesondere für wichtigere notarielle Akte ausgeben zu können und Verträge zu bestätigen.

Hinsichtlich der Verpflichtung des Notars zur Eintragung von Vollmachten und Testamenten in das Einheitliche Vollmachtsregister und das Erbschaftsregister gilt bis heute die entsprechende gesetzliche Vorgabe. Unter Bedingungen des Kriegsrechts und des Ausnahmezustands kann die Beglaubigung von Testamenten und Vollmachten jedoch ohne ungehinderten Zugang zu staatlichen Registern ohne Registrierung erfolgen, mit anschließender Eintragung relevanter Informationen in die Register innerhalb von 5 Werktagen ab dem Datum der Wiederherstellung des Zugangs. Nach Angaben des zuständigen Ministeriums in dem oben genannten Schreiben werden die entsprechenden Änderungen des Verfahrens für notarielle Urkunden bereits zur Unterzeichnung vorbereitet.

Es ist daran zu erinnern, dass Ukrainer, Ausländer und Staatenlose, die sich während des Kriegsrechts legal auf dem Territorium der Ukraine aufhalten, keine Angst haben müssen, dass das Dokumente zum Nachweis ihrer Identität ablaufen oder dass Fristen ablaufen um neue Fotos in ukrainische Pässe einzufügen. Nach Angaben des Justizministeriums können Personen, um notarielle Handlungen vorzunehmen, Notaren ein abgelaufenes Dokument oder einen Pass, auf dem kein Lichtbild angebracht wurde, zur Feststellung der Personalien vorlegen. Eine solche Lockerung der Regeln gilt bis zum Inkrafttreten der einschlägigen Vorschriften oder bis zur vollständigen Wiederaufnahme der Arbeit des staatlichen Migrationsdienstes, wodurch jeder seine Dokumente aktualisieren kann.

Erbsachen

Die Resolution Nr. 209 setzte die Frist für die Annahme des Erbes während des Kriegsrechts aus. Dies bedeutet, dass die Erben innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum der Erberöffnung (Tod des Erblassers) keinen Notarantrag stellen müssen. Nach Ende des Kriegsrechts wird es möglich sein, das Erbe anzutreten und andere formelle Fragen zu regeln.

Sollten jedoch am Ort der Erböffnung derzeit keine aktiven Kampfhandlungen stattfinden und Notare arbeiten, empfehlen wir den Erben, sich Zeit zu nehmen und trotzdem einen Notar zur Annahme der Erbschaft zu beauftragen und ein Erbverfahren einzuleiten. Nach Angaben des Justizministeriums ist das Erbregister derzeit in den meisten administrativ-territorialen Einheiten in Betrieb, was es Notaren ermöglicht, Erbfälle ohne große Schwierigkeiten einzureichen.

Aufgrund des eingeschränkten Funktionierens des staatlichen Registers für Immobilienrechte und -lasten werden Erbscheine sowie Eigentumsnachweise für unbewegliches und bewegliches Vermögen vorübergehend nicht ausgestellt. Die Aussetzung des Zugangs zu diesem Register macht es unmöglich, andere notarielle Handlungen im Zusammenhang mit Immobilien durchzuführen, einschließlich der Beurkundung von Verträgen über die Veräußerung von Immobilien.

Wer kann einen Notar ersetzen?

Es ist klar, dass es im Krieg nicht immer möglich ist, eine Gelegenheit zu finden, einen Notar zu konsultieren. Für solche Fälle legt das Gesetz den Kreis der Personen fest, die den Notar ersetzen und einen bestimmte notarielle Handlungen vornehmen können.

Daher bietet der Beschluss Nr. 209 die Möglichkeit und Befugnis, Vollmachten (mit Ausnahme von Vollmachten für das Recht auf Veräußerung von Immobilien, Verwaltung und Veräußerung von Unternehmensrechten) zu beglaubigen und an Soldaten der Streitkräfte der Ukraine und andere Militärs zu vererben Formationen, Strafverfolgungs- und Zivilstandskommandeure. ) oder andere befehlsberechtigte Personen, mit zwingender nachträglicher Eintragung von Vollmachten und Testamenten in die entsprechenden Register.

Die Bestimmungen der Gesetzgebung der Ukraine, nach denen notarielle Urkunden in diplomatischen Vertretungen und konsularischen Vertretungen der Ukraine durchgeführt werden können, bleiben in Kraft. In ländlichen Siedlungen, in denen es keinen Notar gibt, können notarielle Urkunden von bevollmächtigten Beamten der Organe der örtlichen Selbstverwaltung vorgenommen werden. Gesetz der Ukraine “Über Notare” in der Kunst. 40 legt den Kreis der Personen fest, die den Notar ersetzen und notariell gleichgestellte Testaments- und Vollmachtsbeglaubigungen vornehmen können. Zu diesen Personen zählen insbesondere Chefärzte, deren Stellvertreter aus dem ärztlichen Bereich, diensthabende Ärzte von Krankenhäusern, Krankenhäusern, sonstigen stationären Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie Krankenhausleiter, Direktoren oder Chefärzte von Alten- und Behindertenheimen, Kapitäne von See- und Flussschiffen unter der Flagge der Ukraine, Leiter von Strafanstalten.

Einschränkungen für Bürger und Einwohner des Aggressorlandes

Zu den wichtigsten Bestimmungen der Resolution Nr. 164 gehören strenge Beschränkungen für Bürger der Russischen Föderation und juristische Personen, die direkt mit dem Aggressorland verbunden sind. Der Beschluss sieht vor, dass im Falle eines Antrags auf notarielle Urkunden ein Bürger der Russischen Föderation, eine juristische Person, die gemäß den Rechtsvorschriften der Russischen Föderation gegründet und registriert ist, oder eine juristische Person gegründet und registriert in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Ukraine, der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer, Mitglied oder Teilnehmer (Aktionär) mit einem Anteil am genehmigten Kapital von 10 Prozent oder mehr, dessen Staatsbürger oder eine juristische Person ist, die gemäß den Gesetzen der Ukraine gegründet und registriert wurde nach russischem Recht, notarielle Urkunden. Bei noch nicht abgeschlossenen Notariatsakten, die vor dem 24. Februar 2022 für die angegebene Personenzahl eingeleitet wurden, ruht die Durchführung solcher Notariatshandlungen.

Es ist wichtig anzumerken, dass diese Beschränkungen bis zur Verabschiedung und Inkraftsetzung des Gesetzes der Ukraine über die Regelung der Beziehungen unter Beteiligung von mit dem Aggressorstaat verbundenen Personen gelten.

Derzeit ist der einzige Fall, in dem ein ukrainischer Notar auf Antrag eines Bürgers der Russischen Föderation eine notarielle Handlung vornehmen kann, die Echtheit der Unterschrift auf dem Antrag auf Verzicht auf die russische Staatsbürgerschaft zu beglaubigen.

Organisatorische Probleme

Der Beschluss Nr. 164 legt das Verfahren für öffentliche und private Notare im Falle der Gefahr einer rechtswidrigen Beschlagnahme oder des Verlusts besonderer Formen notarieller Urkunden und des Siegels eines privaten oder öffentlichen Notars fest.

So hat der Notar im Falle einer solchen Androhung unbenutzte Formulare und Siegel unverzüglich zu vernichten. Der Notar erstellt einen Akt über die entsprechende Vernichtung, deren elektronische Kopie mit der qualifizierten elektronischen Signatur des Notars innerhalb von 5 (fünf) Werktagen an die NAIS (im Falle der Vernichtung von Formularen) oder an die zuständige Gebietskörperschaft gesendet wird an das Justizministerium (bei Siegelvernichtung).

Derselbe Beschluss erlaubt die Übertragung besonderer Formen notarieller Urkunden zwischen Notaren, auch außerhalb des Notarbezirks, mit einer Annahmeerklärung in zweifacher Ausfertigung, von der eine elektronische Kopie mit überlagerten qualifizierten elektronischen Signaturen der Notare an SE „NAIS“ oder übermittelt wird seiner Zweigniederlassung innerhalb von Werktagen nach Erstellung des Gesetzes.

Stand 08.01.2024