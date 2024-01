Beantragung und Gültigkeit von ukrainischen Reisepässen, während des Ausnahmezustandes in der Ukraine.

Die Gültigkeit von Reisepässen der Bürger der Ukraine für Auslandsreisen ab dem 1. März 2022 kann um fünf Jahre verlängert werden.

Im Rahmen des Ausnahmezustandes kann die Gültigkeit von Reisepässen ukrainischer Staatsbürger für Auslandsreisen, ab dem 01.März, 2022 um 5 Jahre verlängert werden. Die entsprechende Resolution wurde vom Ministerrat der Ukraine am 28. Februar 2022 im Zusammenhang mit der militärischen Aggression der Russischen Föderation und der Verhängung des Kriegsrechts in der gesamten Ukraine angenommen.

Darüber hinaus werden Fotos von Kindern mit ihren persönlichen Daten in die Pässe von Eltern oder gesetzlichen Vertretern eingeklebt. Diese Informationen stellen die Personalien fest und bestätigen die Staatsbürgerschaft der Ukraine. Die Verlängerung von Pässen, das Einfügen von Kinderfotos in die Pässe der Eltern oder gesetzlichen Vertreter wird von den Gebietskörperschaften / Gebietsuntergliederungen des Staatlichen Migrationsdienstes sowie den Botschaften und Konsulaten der Ukraine durchgeführt.

Wir sind jetzt wieder in der Lage die Beantragung, Verlängerung von ukr. Reisepässen für ukrainische Bürger beschleunigt zu begleiten. Die persönliche Anwesenheit der Antragsteller ist bei Beantragung und Abholung erforderlich. Wo sich der Wohnsitz und die Meldeadresse befinden spielt keine Rolle.

Hierzu sind folgende Unterlagen erforderlich:

neuer Inlandspass / Identifikationskarte

neuer Identifikationscode

alter Reisepass

Ggf. Heiratsurkunde

Ggf. alter Reisepass

in Einzelfällen kann hiervon auch abgewichen werden.

Pässe können auch in den Botschaften und Konsulaten im Ausland beantragt, verlängert, oder wegen Namensänderung bei Eheschließung verändert werden. Es muss dazu also nicht zwingend in die Ukraine gereist werden.

Gerne helfen wir Ihnen hier weiter, oder beantragen Ihnen hierfür zeitnahe Termine.

Stand: 08.01.2024