Auswandern nach Südamerika 2025 – Rechtssichere Wege für Unternehmer, Investoren und Selbstständige 

I. Rechtssichere Wege für Unternehmer, Investoren und Selbstständige

Wenn unternehmerische Freiheit, steuerliche Optimierung und internationale Perspektiven aufeinandertreffen, rücken die Länder Südamerikas zunehmend ins Blickfeld. Juristisch betrachtet bietet der Kontinent derzeit einige der interessantesten Voraussetzungen für Personen, die ihre wirtschaftliche Tätigkeit oder ihren Lebensmittelpunkt neu ausrichten möchten. Mit wachsenden Märkten, günstigen Lebenshaltungskosten und flexiblen Einwanderungsprogrammen stellt sich für viele die Frage: Wie lässt sich ein solcher Schritt rechtssicher gestalten – und welches Land bietet die besten Rahmenbedingungen für Ihr Vorhaben?

Dieser Artikel beleuchtet aus anwaltlicher Perspektive die wichtigsten Faktoren, die bei einer geplanten Auswanderung und Unternehmensgründung in Südamerika zu beachten sind.

1. Wirtschaftliche Chancen und rechtliche Stabilität

Südamerika hat sich in den letzten Jahren zunehmend als Investitionsregion etabliert. Staaten wie Paraguay, Uruguay, Chile und Brasilien setzen auf internationale Kooperationen, Rechtssicherheit für Investoren und wirtschaftliche Liberalisierung. Für Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem deutschsprachigen Raum ergeben sich daraus erhebliche Vorteile, etwa vereinfachte Aufenthaltsverfahren und steuerfreundliche Rahmenbedingungen.

Vor allem Uruguay gilt als verlässlicher Rechtsstaat mit solide funktionierendem Justizsystem, während Paraguay durch niedrige Steuerquoten und unkomplizierte Verwaltungsprozesse hervorsticht. Juristisch betrachtet kann gerade diese Kombination aus steuerlicher Attraktivität und klaren Eigentumsrechten eine stabile Grundlage für den Geschäftseinstieg schaffen.

2. Steuerliche Standortvorteile und rechtliche Bewertung

Die steuerliche Belastung unterscheidet sich erheblich zwischen den südamerikanischen Staaten. Paraguay gewährt eine faktische Steuerfreiheit auf Einkünfte, die außerhalb des Landes erzielt werden, während in Uruguay und Chile transparente Doppelbesteuerungsabkommen und gut nachvollziehbare Besteuerungsmodelle gelten.

Aus anwaltlicher Sicht ist es hierbei entscheidend, die Schnittstellen zum deutschen Steuerrecht zu prüfen. Da das deutsche Außensteuerrecht weiterhin Anwendung findet, ist die Einbindung eines steuerlich erfahrenen Rechtsbeistands ratsam, um Nachversteuerungen oder meldepflichtige Tatbestände zu vermeiden.

3. Aufenthaltsrecht und Visa-Optionen für Unternehmerinnen und Unternehmer

Viele südamerikanische Staaten verfolgen offene Einwanderungsstrategien für Investoren und Selbstständige. Das paraguayische Daueraufenthaltsprogramm („Residencia Permanente“)

ermöglicht beispielsweise eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung bereits nach Kapitalnachweis – häufig mit geringem Verwaltungsaufwand.

Uruguay bietet ebenfalls eine dauerhafte Aufenthaltsoption auf Grundlage stabiler Einkünfte oder Investitionen und ist für Rechtsanwälte und Unternehmer besonders attraktiv, da die Verfahren klar gesetzlich geregelt und zuverlässig umsetzbar sind.

Rechtlich bedeutsam ist, dass sämtliche Dokumente – insbesondere Urkunden, Nachweise und Vollmachten – mit einer Apostille gemäß dem Haager Übereinkommen versehen werden müssen. Unvollständige oder falsch übertragene Unterlagen führen regelmäßig zu Verzögerungen.

4. Unternehmensgründung: Strukturen und rechtliche Umsetzung

Die Gründung von Gesellschaften in Südamerika verläuft in der Regel deutlich unkomplizierter als in Europa.

In Paraguay kann eine S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada) oder eine S.A. (Sociedad Anónima) innerhalb von wenigen Wochen eingerichtet werden, wobei nur ein Mindestkapital nachzuweisen ist.

Uruguay vereinfacht den Prozess über das zentrale Portal „Centro de Atención Empresarial“, das die digitale Anmeldung und steuerliche Registrierung ermöglicht.

Juristisch ist bei der Gründungsplanung darauf zu achten, dass die Wahl der Gesellschaftsform Auswirkungen auf die Haftung und Besteuerung hat. Die Vertragsgestaltung und notarielle Begleitung sollten daher in enger Abstimmung mit einem ortsansässigen Fachanwalt erfolgen.

5. Lebenshaltungskosten und rechtliche Planungssicherheit

Südamerika bietet neben steuerlichen Vorteilen auch erhebliche betriebswirtschaftliche Einsparpotenziale. Die Lebenshaltungskosten liegen vielerorts deutlich unter dem deutschen Niveau.

In Paraguay ist ein unternehmerischer Lebensstil bereits mit rund 1.000 € im Monat umsetzbar. Uruguay bietet zwar ein höheres Preisniveau, überzeugt aber durch Verwaltungseffizienz, digitale Behördenarbeit und Rechtssicherheit – ein entscheidender Faktor für langfristig orientierte Unternehmensstrukturen.

Hinweis:

Für eine erfolgreiche und rechtssichere Auswanderung nach Südamerika ist eine fundierte rechtliche Vorbereitung unabdingbar. Dazu gehören:

die Beglaubigung und Übersetzung sämtlicher Unterlagen,

sämtlicher Unterlagen, die steuerliche Analyse unter Beachtung des deutschen Außensteuerrechts ,

, sowie die rechtmäßige Gestaltung von Geschäftsanteilen und Aufenthaltsstatus.

Ein strukturierter, juristisch geprüfter Ansatz minimiert Haftungsrisiken und sichert Ihnen den langfristigen Erfolg Ihres Vorhabens in Südamerika. Das mag am Anfang zwar etwas kosten ABER es spart Ihnen unfassbar viel Stress und Ärger und da spreche ich aus Erfahrung..

II. Visa- und Aufenthaltsrechte für Unternehmerinnen und Unternehmer

Das Aufenthalts- und Visarecht ist für den Erfolg einer geplanten Auswanderung nach Südamerika von entscheidender Bedeutung. Wer ein Unternehmen gründen, investieren oder als Selbstständiger tätig werden möchte, sollte die jeweiligen Visaformen, Nachweispflichten und rechtlichen Besonderheiten der einzelnen Länder kennen. Aus anwaltlicher Sicht ist dabei besonders wichtig, die nationale Rechtslage mit internationalen Anforderungen – insbesondere aus dem deutschen Außensteuer- und Melderecht – in Einklang zu bringen.

Im Folgenden erhalten Sie eine systematische Übersicht über die Visa- und Aufenthaltsoptionen der wichtigsten Länder für Unternehmer und Investoren in Südamerika.

1. Paraguay – Daueraufenthalt durch Kapitalnachweis

Paraguay zählt zu den beliebtesten Ländern für Auswanderer und Unternehmensgründer. Das Land bietet ein vergleichsweise einfaches Aufenthaltsverfahren, das auf dem Nachweis eines finanziellen Grundstockes basiert.

Voraussetzungen 2025:

Kapitalnachweis über mindestens 70.000 USD , der auf ein paraguayisches Bankkonto einzuzahlen ist.

, der auf ein paraguayisches Bankkonto einzuzahlen ist. Vorlage einer Führungszeugnisbescheinigung , beglaubigt und mit Apostille.

, beglaubigt und mit Apostille. Meldeadresse in Paraguay (temporäre Unterkunft genügt im Antragsverfahren).

Nach Eintragung wird eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung (Residencia Permanente) erteilt. Diese verleiht nahezu alle Rechte eines Einwohners, inklusive Gewerbetätigkeit und Immobilienerwerb.

Juristischer Hinweis:

Für die rechtssichere Umsetzung sollten sämtliche Dokumente in beglaubigter Übersetzung vorliegen. Empfehlenswert ist zudem, parallel eine Steuernummer (RUC) zu beantragen, um rechtliche Verzögerungen bei geschäftlicher Tätigkeit zu vermeiden.​

2. Uruguay – Rentista- und Investorenvisa

Uruguay gilt als eines der stabilsten und rechtssichersten Länder der Region. Unternehmer und Rentner profitieren hier von klar geregelten Aufenthaltstiteln.

Rentista-Visum:

Nachweis eines regelmäßigen monatlichen Einkommens von mindestens 1.500 USD aus dem Ausland.

aus dem Ausland. Vorlage von Nachweisen über Wohnsitz, Krankenversicherung und Führungszeugnis.

Investorenvisum:

Möglichkeiten zur Erlangung eines Daueraufenthaltes bei nachhaltigen Investitionen in Immobilien oder Unternehmen.

in Immobilien oder Unternehmen. Nach einer Mindestaufenthaltsdauer von drei Jahren ist die Beantragung der Staatsbürgerschaft rechtlich möglich.

Juristischer Vorteil:

Alle Verfahren erfolgen zentral über die uruguayische Einwanderungsbehörde und sind rechtlich transparent. Die Bürgerrechte gelten bereits mit Erteilung der Daueraufenthaltsgenehmigung fast in vollem Umfang.​

3. Brasilien – Investorenvisum (Visto de Investidor)

Brasilien bietet Unternehmerinnen und Unternehmern mit dem Visto de Investidor ein etabliertes System, das in den letzten Jahren digitalisiert und vereinfacht wurde.

Voraussetzungen 2025:

Mindestinvestition von 500.000 BRL (ca. 95.000 EUR) in ein bestehendes oder neu gegründetes brasilianisches Unternehmen.

(ca. 95.000 EUR) in ein bestehendes oder neu gegründetes brasilianisches Unternehmen. Vorlage eines detaillierten Businessplans und Nachweis der Mittelherkunft.

und Nachweis der Mittelherkunft. Nach vier Jahren ununterbrochener Anwesenheit kann die permanente Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden.​

Juristische Bewertung:

Brasilien legt Wert auf transparente Dokumentation und den Nachweis legaler Finanzquellen. Alle Unterlagen müssen durch die brasilianische Botschaft legalisiert und ins Portugiesische übersetzt werden. Verstöße gegen Dokumentationspflichten können zu Ablehnungen oder Verzögerungen führen.

4. Chile – Visaprogramm für Selbstständige und Fachkräfte

Chile verfolgt eine besonders wirtschaftsfreundliche Einwanderungspolitik, die ausländische Fachkräfte und Unternehmer anzieht.

Relevante Visaformen:

Visa de Residencia Temporal por Emprendimiento o Negocios für Unternehmerinnen und Investoren.

für Unternehmerinnen und Investoren. Visa de Residencia Temporal por Trabajo Remoto für Selbstständige und digitale Nomaden.

Besonderheiten:

Chile erlaubt ausländischen Staatsangehörigen die Gründung und Leitung von Unternehmen auch ohne Daueraufenthaltstitel – ein Vorteil für den zügigen Markteintritt. Nach einem Jahr Aufenthalt kann die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung (Permanencia Definitiva) beantragt werden.

Anwaltlicher Hinweis:

Die chilenische Verwaltung legt hoher Wert auf vollständige Steuer- und Sozialversicherungsnachweise. Es empfiehlt sich, die steuerlichen Implikationen sowohl in Chile als auch in Deutschland vor Antragstellung abzugleichen.

5. Ecuador – Aufenthaltsrecht für Selbstständige und Freelancer

Ecuador richtet sich zunehmend an ortsunabhängige Unternehmer. Das Land bietet seit 2024 ein eigenes Freelancer-Visum („Visa de Nómada Digital“).

Voraussetzungen:

Nachweis von monatlich stabilen Einkünften aus dem Ausland (mindestens 1.200 USD ).

). Krankenversicherung, gültiger Reisepass, beglaubigter Strafregisterauszug mit Apostille.

Dieses Visum gilt für zwei Jahre und kann in ein Daueraufenthaltsrecht umgewandelt werden.

Juristische Empfehlung:

Antragsteller sollten darauf achten, dass ihre Einkünfte ausschließlich im Ausland generiert werden, um steuerliche Registrierungspflichten in Ecuador zu vermeiden.

Zusammenfassung:

Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die den Schritt nach Südamerika rechtssicher gestalten möchten, sind insbesondere Paraguay, Uruguay und Chile derzeit die attraktivsten Destinationen. Juristisch sind sie durch einfache Verfahren, klare Gesetzesgrundlagen und digitale Verwaltungsprozesse geprägt.

Der wichtigste Grundsatz lautet:

„Visa-Antrag und Unternehmensgründung gehören rechtlich zusammen gedacht.“

Eine koordinierte Strukturierung des Aufenthaltsstatus, der Unternehmensgründung und der steuerlichen Registrierung stellt sicher, dass Ihr Vorhaben international rechtskonform, steuerlich optimiert und zukunftssicher umgesetzt wird

III. Steuerliche Systeme und Unternehmensbesteuerung

Eine fundierte steuerliche Planung ist der zentrale Schlüssel zu einer erfolgreichen und rechtssicheren Auswanderung oder Unternehmensgründung in Südamerika. Die Länder des Kontinents unterscheiden sich erheblich hinsichtlich ihrer Einkommens-, Unternehmens- und Verbrauchssteuern, wobei mehrere Staaten gezielte Steuerreformen durchführen, um internationale Investitionen zu fördern. Aus anwaltlicher Sicht ist eine frühzeitige steuerliche Strukturierung – oft in Verbindung mit Beratung in Deutschland – essenziell, um Haftungsrisiken und Doppelbesteuerungen zu vermeiden.

Im Folgenden werden die steuerlichen Systeme und aktuellen Entwicklungen der wichtigsten südamerikanischen Zielländer für Unternehmerinnen und Unternehmer im Jahr 2025 dargestellt.

1. Paraguay – Territorialprinzip und 0% auf Auslandseinkünfte

Paraguay bleibt eines der attraktivsten Länder für Unternehmer, die ihre Geschäftstätigkeit international ausrichten. Das Land folgt dem Territorialprinzip, wonach ausschließlich Einkünfte, die im Inland entstehen, der Steuerpflicht unterliegen.

Steuerüberblick 2025:

Körperschaftsteuer („Impuesto a la Renta Empresarial“) beträgt 10% auf lokale Gewinne.

auf lokale Gewinne. Keine Besteuerung von Dividenden aus ausländischen Quellen.

Einkünfte, die außerhalb Paraguays erzielt werden, bleiben vollständig steuerfrei.

Anmerkung:

Das paraguayische Steuermodell ist für international tätige Mandanten insbesondere dann vorteilhaft, wenn Einkünfte über Offshore-Strukturen oder digitale Dienstleistungen erzielt werden. Gleichwohl besteht die Pflicht zur Einhaltung lokaler Buchführungsstandards und jährlicher Steuererklärungen, um formelle Rechtsverstöße zu vermeiden.

2. Uruguay – Transparenz und internationale Kooperation

Uruguay gilt als wirtschaftlich stabiles Land mit hoher Rechtssicherheit und erheblicher steuerlicher Transparenz. Unternehmensgewinne werden grundsätzlich mit 25% Körperschaftsteuer besteuert. Unter bestimmten Bedingungen gelten steuerliche Vergünstigungen für exportorientierte Betriebe.

Besonderheit: Steuerresidenz durch Investition

Wer nach uruguayischem Recht steuerlich ansässig werden möchte, kann den Status durch den Erwerb von Immobilien im Wert von über 380.000 USD und einen Mindestaufenthalt von 60 Tagen jährlich erlangen.

Vorteil:

Für natürliche Personen mit Steuerresidenz gilt ein sogenannter Optionstarif, der Auslandseinkünfte in den ersten fünf Jahren vollständig steuerbefreit lässt.

Hinweis:

Uruguay ist Mitglied der OECD und unterliegt dem internationalen Informationsaustausch (CRS). Unternehmer sollten daher ihre globalen Einkünfte frühzeitig offen strukturieren, um unerwartete Meldepflichten zu vermeiden.​

3. Brasilien – Steuerreform und Einführung der dualen Mehrwertsteuer (CBS/IBS)

Das brasilianische Steuersystem befand sich lange Zeit im Ruf, eines der komplexesten weltweit zu sein. Mit der Verfassungsänderung Nr. 132 und dem Reformgesetz („Reforma Tributária“) soll ab 2026 schrittweise ein vereinfachtes System aus zwei zentralen Steuern eingeführt werden:

CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) – Bundessteuer auf Waren und Dienstleistungen

– Bundessteuer auf Waren und Dienstleistungen IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) – Verbrauchssteuer der Bundesstaaten und Kommunen

Diese Reform ersetzt fünf bisherige Steuern (PIS, Cofins, ICMS, ISS und IPI) und sorgt damit künftig für geringere Bürokratiebelastung.

Unternehmenssteuerstruktur 2025:

Körperschaftsteuer (IRPJ) zwischen 25 und 34% , je nach Bundesstaat.

, je nach Bundesstaat. Lokale Umsatzsteuern (ICMS) mit ca. 12–18% , künftig durch CBS/IBS vereinfacht.

, künftig durch CBS/IBS vereinfacht. Durch neue Sonderregelungen („Reintegra“) sind Steuerrückerstattungen für exportierende Unternehmen von bis zu 6% möglich.

Juristische Bewertung:

Brasilien bietet trotz seiner Komplexität erhebliche Potenziale für Unternehmen mit Produktionsstandort in Südamerika. Es gilt jedoch, betriebliche Compliance-Systeme frühzeitig an die Reform (gültig ab 2026) anzupassen, da die Behörden Anforderungen an digitale Buchhaltung und Rechnungsvalidierung verschärfen.​

4. Argentinien – Hohe Steuerlast bei gleichzeitigem Reformdruck

Argentinien verfügt über ein progressives Einkommensteuersystem und erhebt auf Unternehmensgewinne eine Körperschaftsteuer zwischen 25% und 35%, ergänzt durch regionale Abgaben. Hinzu kommen Gewerbesteuern von bis zu 5%, abhängig von Provinz und Branche.

Rechtliche Einschätzung 2025:

Das Land steht unter erheblichem fiskalischem Druck, was mittelfristig zu einer Steuerreform führen dürfte. Unternehmer mit internationalen Einkünften sollten die Devisenkontrollen und die restriktiven Geldtransfervorschriften beachten, da Verstöße gegen devisenrechtliche Meldepflichten empfindliche Sanktionen nach sich ziehen können.​

5. Chile – Rechtssicher und investorenfreundlich

Chile besteuert Unternehmensgewinne grundsätzlich mit 27%, bietet aber bei Reinvestitionen und Exporttätigkeit steuerliche Anreize. Durch verschiedene Freihandelsabkommen (u. a. mit der EU) genießen Unternehmer Planungssicherheit bei grenzüberschreitendem Handel.

Steuerstruktur 2025:

27% Körperschaftsteuer („Impuesto de Primera Categoría“)

19% Mehrwertsteuer

Steuerbefreiungen für Start-ups und F&E-Investitionen möglich

Hinweis:

Chile nimmt aktiv am internationalen Informationsaustausch teil; sämtliche Strukturierungen sollten deshalb im Einklang mit steuerrechtlichen Offenlegungspflichten erfolgen. Verträge und Bilanzierungsvorgänge sollten zweisprachig (Spanisch/Deutsch) dokumentiert werden, um Beweislastprobleme zu vermeiden.

Zusammenfassung:

Südamerika bietet 2025 ein breites Spektrum unterschiedlicher Steuerregelungen. Für deutsche Unternehmer besonders attraktiv sind derzeit:

Paraguay – kaum Bürokratie, keine Steuerpflicht auf Auslandseinkünfte.

– verlässliche Steuerstruktur mit Neustartvorteil für Neuansässige.

– verlässliche Steuerstruktur mit Neustartvorteil für Neuansässige. Chile – Balance aus Investitionssicherheit und Transparenz.

– Balance aus Investitionssicherheit und Transparenz. Brasilien – größerer Markt mit hoher technischer Compliance-Anforderung.

Aus anwaltlicher Sicht sollte jede Verlagerung oder Neugründung von einer Doppelberatung aus internationalem Steuerrecht und örtlichem Unternehmensrecht begleitet werden. Nur so lassen sich rechtssichere Strukturen schaffen, die sowohl das deutsche Außensteuerrecht als auch die nationalen Vorschriften der Zielländer einhalten.

FAQ – Auswandern und Unternehmensgründung in Südamerika 2025

Dieses FAQ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Visum, Steuerrecht, Firmengründung und rechtliche Rahmenbedingungen für Unternehmerinnen und Unternehmer, die 2025 den Schritt nach Südamerika wagen möchten. Alle Antworten berücksichtigen aktuelle Rechtsänderungen und anwaltliche Praxisbeispiele.

1. Welche Länder in Südamerika gelten als rechtssicher und unternehmerfreundlich?

Aus juristischer Sicht bieten Paraguay, Uruguay und Chile die besten Bedingungen.

Paraguay überzeugt durch niedrige Steuerlast, einfache Visa und das Territorialprinzip (Auslandseinkünfte steuerfrei).

überzeugt durch niedrige Steuerlast, einfache Visa und das Territorialprinzip (Auslandseinkünfte steuerfrei). Uruguay bietet hohe Rechtsstaatlichkeit, klare Unternehmensgesetze und transparente Verwaltung.

bietet hohe Rechtsstaatlichkeit, klare Unternehmensgesetze und transparente Verwaltung. Chile kombiniert politische Stabilität mit international anerkannten Handelsabkommen.

Diese Länder verfügen über stabile Institutionen, schützen Eigentum effektiv und ermöglichen rechtssichere Firmengründungen.​

2. Welche Visa sind für Unternehmerinnen und Unternehmer am interessantesten?

Die gängigsten Programme 2025 sind:

Residencia Permanente (Paraguay): Daueraufenthalt mit Kapitalnachweis ab ca. 70.000 USD.

Daueraufenthalt mit Kapitalnachweis ab ca. 70.000 USD. Investorenvisum (Uruguay): Daueraufenthalt bei Investition in Immobilien oder Unternehmen.

Daueraufenthalt bei Investition in Immobilien oder Unternehmen. Visto de Investidor (Brasilien): Aufenthaltsrecht bei Unternehmensinvestition ab 500.000 BRL (ca. 95.000 EUR).

Aufenthaltsrecht bei Unternehmensinvestition ab 500.000 BRL (ca. 95.000 EUR). Visa de Emprendimiento (Chile): Für Unternehmensgründer oder Selbstständige.

Für Unternehmensgründer oder Selbstständige. Freelancer-Visum (Ecuador): Für ortsunabhängige Unternehmer mit Auslands­einkünften.

Für die rechtssichere Antragstellung sind beglaubigte Unterlagen (Apostille) und ggf. juristische Vertretung erforderlich.​

3. Wie funktioniert die Unternehmensgründung in Südamerika rechtlich?

Die Gründung erfolgt unterschiedlich je nach Land, aber meist in diesen Schritten:

Erstellung oder Übersetzung eines Gesellschaftsvertrags gemäß nationalem Handelsrecht. Notarielle Eintragung und Registrierung beim Finanzamt (z. B. RUC in Paraguay, DGI in Uruguay). Eröffnung eines Geschäftskontos und Anmeldung bei Sozialversicherungsträgern.

Juristischer Hinweis:

Eine Due-Diligence-Prüfung der Branche und steuerlichen Anforderungen vor Gründung ist unerlässlich. Viele Kanzleien bieten kombinierte Gründungs- und Aufenthaltsservices an.​

4. Muss ich als deutsche Unternehmerin bzw. deutscher Unternehmer weiterhin Steuern in Deutschland zahlen?

Grundsätzlich hängt die Steuerpflicht von der Steuerresidenz ab.

Wer seinen Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt nach Südamerika verlegt und keine Einkünfte mehr aus Deutschland erzielt, kann sich dort steuerfrei stellen.

nach Südamerika verlegt und keine Einkünfte mehr aus Deutschland erzielt, kann sich dort steuerfrei stellen. Das deutsche Außensteuerrecht sieht jedoch Nachbesteuerungsregeln (§§ 2, 6 AStG) vor, wenn wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland verbleiben.

Daher sollte jede Auswanderung steuerlich und anwaltlich abgestimmt werden, um doppelte Steuerpflicht zu vermeiden.​

5. Welche Formen der Unternehmensbesteuerung gelten aktuell?

2025 bestehen folgende grundlegende Unterschiede: