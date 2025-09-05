Polizei beschlagnahmt Drohne: Ihre Rechte (2025)

Einordnung des Falls: Beschlagnahme nach nächtlichem Parkplatzflug

Ein Leser schilderte uns, dass seine Drohne bei einem Treffen auf einem Parkplatz beschlagnahmt wurde. Nach Monaten stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein – die Vorwürfe (u. a. Flugverbot, Überflug von Menschen, Nachtflug) erwiesen sich als unbegründet. Der Fall zeigt, wie schnell es zu Missverständnissen kommen kann – und wie wichtig es ist, die Rechtsgrundlagen des Drohnenbetriebs zu kennen und in einer Kontrolle souverän zu bleiben.

Vertiefende Analyse: Typische Streitpunkte – und was wirklich gilt 1) „Die App zeigt ein Flugverbot“ – maßgeblich sind Geozonen, nicht Dritt-Apps Viele Polizeikontrollen stützen sich auf Handy-Apps. Maßgeblich sind jedoch die amtlich ausgewiesenen Geozonen nach LuftVO. Prüfen Sie vor dem Flug die Karte der Digitalen Plattform Unbemannte Luftfahrt (DiPuL) und die Bedingungen der jeweiligen Zone (z. B. Zustimmung Erlaubnisbehörde, Höhenlimit, Mindestabstände). 2) „Überflug von Menschen“ – Abstände und Menschenansammlungen A1 : Überflüge unbeteiligter Personen vermeiden; kurze, unvermeidbare Überflüge nur minimiert; nie über Menschenansammlungen (EASA-Definition: Menschengruppe ohne Ausweichmöglichkeit).

: Überflüge unbeteiligter Personen vermeiden; kurze, unvermeidbare Überflüge nur minimiert; über Menschenansammlungen (EASA-Definition: Menschengruppe ohne Ausweichmöglichkeit). A2 : Grundsatzabstand 30 m (mit Langsam-Modus bis 5 m).

: Grundsatzabstand 30 m (mit Langsam-Modus bis 5 m). A3: Weit weg von Personen/Gebäuden (u. a. 150 m Abstand zu Wohn-/Gewerbe-/Industriegebieten). 3) „Nachtflug ist verboten“ – stimmt so nicht Nachtflug in der offenen Kategorie ist erlaubt, wenn die allgemeinen Bedingungen erfüllt sind (Sichtflug, grün blinkendes Licht, Geozonenauflagen). Ein generelles Nachtflugverbot gibt es nicht. 4) „Beschlagnahme ist immer zulässig“ – Verhältnismäßigkeit & Richtervorbehalt Die Beschlagnahme erfordert einen konkreten Verdacht und muss geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein. Regelmäßig ist ein richterlicher Beschluss nötig (§ 98 StPO ); nur bei Gefahr im Verzug darf die Polizei selbst anordnen – dann aber nachträgliche richterliche Bestätigung einholen. Fehlen Beweise (z. B. keine Speicherkarte, keine relevanten Logs) und ist kein Verstoß ersichtlich, spricht vieles gegen eine fortdauernde Sicherstellung. 5) Verwaltungsrechtliche Sicherstellung Erfolgt die Sicherstellung präventiv zur Gefahrenabwehr (Landespolizeigesetze), ist sie ebenfalls nur zulässig, wenn eine konkrete Gefahr besteht. Gegen solche Maßnahmen ist regelmäßig Widerspruch/Anfechtung und Eilrechtsschutz möglich (§ 80 Abs. 5 VwGO , § 123 VwGO ). 6) Einstellung des Verfahrens – und dann? Wird das Ermittlungs-/Bußgeldverfahren nach Prüfung eingestellt, ist die Drohne herauszugeben. Für Nachteile durch ungerechtfertigte Maßnahmen kommen im Einzelfall Entschädigung (StrEG) oder Amtshaftung (§ 839 BGB/Art. 34 GG) in Betracht – das ist aber anspruchs- und beweisintensiv. Lassen Sie sich hierzu individuell beraten.

Praktische Tipps: So bestehen Sie Kontrollen gelassen & rechtssicher Vor dem Start: Geozone prüfen (DiPuL-Karte), Versicherung (Police) mitführen, UAS-Betreiber-eID sichtbar anbringen, A1/A3-Nachweis bzw. A2-Zeugnis bereithalten, Firmware/Return-to-Home testen. Bei der Kontrolle: Ruhig bleiben, Auskunft zu Dokumenten geben (Nachweise zeigen), aber keine Selbstbelastung provozieren. Dienstnummer notieren, Rechtsgrundlage erfragen (z. B. § 94 StPO oder Landespolizeigesetz). Bei Beschlagnahme/Sicherstellung: Auf einem Protokoll bestehen (Ort, Zeit, Grund, genommene Gegenstände), Widerspruch vermerken („Ohne Anerkennung der Rechtmäßigkeit“), Belehrung einfordern. Anschließend Beschwerde prüfen lassen (§ 304 StPO ) bzw. Eilrechtsschutz im Verwaltungsrecht. Nachtflug: Grünes Blinklicht an der Drohne aktivieren, Gelände ausleuchten, Spotter einsetzen, Start-/Landeplatz absichern, keine Menschenansammlungen, Geozonenauflagen beachten. Dokumentation: Eigene Flugprotokolle (App/Log), Screenshots der Geozone, Foto des Startplatzes sichern – das beschleunigt die Klärung.

Fazit: Klare Regeln helfen – Dokumente mitführen, Geozonen checken, Ruhe bewahren Der geschilderte Fall zeigt: Vieles lässt sich vermeiden, wenn Nachweise parat sind und Geozonen korrekt geprüft wurden. Kommt es dennoch zur Maßnahme, helfen Protokoll, Widerspruch und schneller Rechtsschutz. So bleibt Ihr Hobby – oder Ihr professioneller Einsatz – rechtssicher und stressarm.