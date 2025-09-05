Polizei beschlagnahmt Drohne: Ihre Rechte (2025)

Einordnung des Falls: Beschlagnahme nach nächtlichem Parkplatzflug
Rechtlicher Hintergrund: Welche Normen gelten für Drohnen & Polizeimaßnahmen?
Drohnenrecht (EU + Deutschland): In der EU gilt die offene Kategorie (A1/A2/A3) mit 120 m Höhenlimit, Sichtflug und Abstandsregeln. Deutschland ergänzt dies durch geografische UAS-Gebiete (§ 21j LuftVO, § 21k LuftVO) und spezielle Verbote, etwa an sensiblen Orten (z. B. Anlagen der Sicherheitsbehörden, Bundesfernstraßen, Naturschutz). Offizielle Info zu Kategorien und Pflichten: BMDV und LBA-FAQ.
Nachtflug: In der offenen Kategorie ist Nachtflug grundsätzlich zulässig; erforderlich ist u. a. ein grünes Blinklicht zur Erkennbarkeit. Quelle: EASA/EU-Regeln (2019/947, Easy Access Rules).
Pflichtversicherung & Registrierung: Drohnen sind Luftfahrzeuge; der Halter benötigt eine Haftpflichtversicherung (§ 43 LuftVG, Mindestdeckung u. a. in § 37 LuftVG) sowie – je nach Ausstattung/Gewicht – UAS-Betreiberregistrierung und eID-Kennzeichnung (vgl. LBA-FAQ).
Bild-/Persönlichkeitsrechte: Veröffentlichen von Bildnissen nur mit Einwilligung (§ 22 KUG); strafbar sind bestimmte heimliche Aufnahmen (§ 201a StGB).
Polizeiliche Sicherstellung/Beschlagnahme: Als Beweissicherung in Straf-/Bußgeldverfahren nach § 94 StPO; richterliche Anordnung, bei Gefahr im Verzug auch Staatsanwaltschaft/Polizei (§ 98 StPO). Im Ordnungswidrigkeitenverfahren gilt die StPO entsprechend (§ 46 OWiG). Unabhängig davon kommen polizeirechtliche Sicherstellungen nach Landesrecht (Gefahrenabwehr) in Betracht.
Vertiefende Analyse: Typische Streitpunkte – und was wirklich gilt
1) „Die App zeigt ein Flugverbot“ – maßgeblich sind Geozonen, nicht Dritt-Apps
Viele Polizeikontrollen stützen sich auf Handy-Apps. Maßgeblich sind jedoch die amtlich ausgewiesenen Geozonen nach LuftVO. Prüfen Sie vor dem Flug die Karte der Digitalen Plattform Unbemannte Luftfahrt (DiPuL) und die Bedingungen der jeweiligen Zone (z. B. Zustimmung Erlaubnisbehörde, Höhenlimit, Mindestabstände).
2) „Überflug von Menschen“ – Abstände und Menschenansammlungen
- A1: Überflüge unbeteiligter Personen vermeiden; kurze, unvermeidbare Überflüge nur minimiert; nie über Menschenansammlungen (EASA-Definition: Menschengruppe ohne Ausweichmöglichkeit).
- A2: Grundsatzabstand 30 m (mit Langsam-Modus bis 5 m).
- A3: Weit weg von Personen/Gebäuden (u. a. 150 m Abstand zu Wohn-/Gewerbe-/Industriegebieten).
3) „Nachtflug ist verboten“ – stimmt so nicht
Nachtflug in der offenen Kategorie ist erlaubt, wenn die allgemeinen Bedingungen erfüllt sind (Sichtflug, grün blinkendes Licht, Geozonenauflagen). Ein generelles Nachtflugverbot gibt es nicht.
4) „Beschlagnahme ist immer zulässig“ – Verhältnismäßigkeit & Richtervorbehalt
Die Beschlagnahme erfordert einen konkreten Verdacht und muss geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein. Regelmäßig ist ein richterlicher Beschluss nötig (§ 98 StPO); nur bei Gefahr im Verzug darf die Polizei selbst anordnen – dann aber nachträgliche richterliche Bestätigung einholen. Fehlen Beweise (z. B. keine Speicherkarte, keine relevanten Logs) und ist kein Verstoß ersichtlich, spricht vieles gegen eine fortdauernde Sicherstellung.
5) Verwaltungsrechtliche Sicherstellung
Erfolgt die Sicherstellung präventiv zur Gefahrenabwehr (Landespolizeigesetze), ist sie ebenfalls nur zulässig, wenn eine konkrete Gefahr besteht. Gegen solche Maßnahmen ist regelmäßig Widerspruch/Anfechtung und Eilrechtsschutz möglich (§ 80 Abs. 5 VwGO, § 123 VwGO).
6) Einstellung des Verfahrens – und dann?
Wird das Ermittlungs-/Bußgeldverfahren nach Prüfung eingestellt, ist die Drohne herauszugeben. Für Nachteile durch ungerechtfertigte Maßnahmen kommen im Einzelfall Entschädigung (StrEG) oder Amtshaftung (§ 839 BGB/Art. 34 GG) in Betracht – das ist aber anspruchs- und beweisintensiv. Lassen Sie sich hierzu individuell beraten.
Praktische Tipps: So bestehen Sie Kontrollen gelassen & rechtssicher
- Vor dem Start: Geozone prüfen (DiPuL-Karte), Versicherung (Police) mitführen, UAS-Betreiber-eID sichtbar anbringen, A1/A3-Nachweis bzw. A2-Zeugnis bereithalten, Firmware/Return-to-Home testen.
- Bei der Kontrolle: Ruhig bleiben, Auskunft zu Dokumenten geben (Nachweise zeigen), aber keine Selbstbelastung provozieren. Dienstnummer notieren, Rechtsgrundlage erfragen (z. B. § 94 StPO oder Landespolizeigesetz).
- Bei Beschlagnahme/Sicherstellung: Auf einem Protokoll bestehen (Ort, Zeit, Grund, genommene Gegenstände), Widerspruch vermerken („Ohne Anerkennung der Rechtmäßigkeit“), Belehrung einfordern. Anschließend Beschwerde prüfen lassen (§ 304 StPO) bzw. Eilrechtsschutz im Verwaltungsrecht.
- Nachtflug: Grünes Blinklicht an der Drohne aktivieren, Gelände ausleuchten, Spotter einsetzen, Start-/Landeplatz absichern, keine Menschenansammlungen, Geozonenauflagen beachten.
- Dokumentation: Eigene Flugprotokolle (App/Log), Screenshots der Geozone, Foto des Startplatzes sichern – das beschleunigt die Klärung.
Überblickstabelle: Regeln, Nachweise, Rechtsgrundlagen
|Thema
|Was gilt praktisch?
|Rechtsgrundlage
|Nachweis/Tool
|Geozonen
|Nur unter dort genannten Auflagen fliegen (Erlaubnis/Abstände/Höhe)
|§ 21j LuftVO, § 21k LuftVO
|DiPuL-Karte; Behördeninfo
|Abstände zu Menschen
|A1: Überflug vermeiden; A2: 30 m (5 m „langsam“); A3: weit weg
|EU 2019/947 (EASA-Regeln)
|A1/A3-Nachweis, A2-Zeugnis
|Nachtflug
|Erlaubt mit grünem Blinklicht, VLOS, Geozonen beachten
|EU 2019/947 (UAS.OPEN)
|Checkliste, Positionslicht
|Versicherung
|Pflicht für alle Drohnen
|§ 43 LuftVG, § 37 LuftVG
|Policenachweis mitführen
|Registrierung/Kennzeichnung
|Betreiberregistrierung (eID) ab Kamera/≥ 250 g, eID sichtbar
|LBA-FAQ; EU-Recht
|eID-Plakette, LBA-Konto
|Beschlagnahme (Beweis)
|Nur bei Verdacht + Verhältnismäßigkeit; Richtervorbehalt
|§ 94 StPO, § 98 StPO, § 46 OWiG
|Beschlagnahmeprotokoll; Beschwerde § 304 StPO
|Sicherstellung (Gefahrenabwehr)
|Landesrecht; konkrete Gefahr erforderlich; Eilrechtsschutz
|Polizeigesetze der Länder; § 80 Abs. 5 VwGO/§ 123 VwGO
|Widerspruch/Antrag VG
|Bilder von Personen
|Veröffentlichen nur mit Einwilligung; bestimmte Aufnahmen strafbar
|§ 22 KUG, § 201a StGB
|Model Release; Unkenntlichmachung
Fazit: Klare Regeln helfen – Dokumente mitführen, Geozonen checken, Ruhe bewahren
Der geschilderte Fall zeigt: Vieles lässt sich vermeiden, wenn Nachweise parat sind und Geozonen korrekt geprüft wurden. Kommt es dennoch zur Maßnahme, helfen Protokoll, Widerspruch und schneller Rechtsschutz. So bleibt Ihr Hobby – oder Ihr professioneller Einsatz – rechtssicher und stressarm.
Haftungsausschluss & Beratung
Hinweis/Haftungsausschluss: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information zum Luftfahrtrecht und ersetzt keine Beratung im Einzelfall. Rechtslage: Stand 05.09.2025. Gesetzeslinks führen zu „Gesetze im Internet“ (Bundesrecht) oder amtlichen Stellen.
