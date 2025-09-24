Was tun, wenn das PayPal-Konto gehackt und unrechtmäßig belastet wurde?

Immer häufiger berichten Betroffene, dass ihr PayPal-Konto gehackt und mit hohen Summen belastet wurde. Plötzlich tauchen Abbuchungen von mehreren Hundert oder sogar mehreren Tausend Euro auf, die die Kontoinhaber nie selbst veranlasst haben. Trotz schneller Meldung an PayPal kommt es vor, dass das Unternehmen den Vorfall nicht als Betrugsfall anerkennt. Stattdessen werden die angeblichen Forderungen eingefordert und sogar an Inkassounternehmen übergeben. Für die Betroffenen ist das ein Schock: Neben dem finanziellen Verlust drohen auch Mahnungen, Inkassokosten und negative Einträge bei der Schufa.

Wenn Ihr PayPal-Konto gehackt und unrechtmäßig belastet wurde, sollten Sie sofort handeln. Eine Strafanzeige bei der Polizei ist ein wichtiger erster Schritt, um den Betrug zu dokumentieren. Parallel dazu müssen Sie PayPal sowie einem eingeschalteten Inkassobüro klar und rechtlich korrekt mitteilen, dass Sie die Forderungen bestreiten. Andernfalls riskieren Sie zusätzliche Kosten oder rechtliche Nachteile. Gerade wenn PayPal auf Zahlung besteht, obwohl Sie Opfer eines Hackerangriffs geworden sind, ist rechtliche Unterstützung dringend geboten.

Unsere Kanzlei hilft Ihnen, Ihre Ansprüche durchzusetzen und unberechtigte Inkassoforderungen abzuwehren. Wir prüfen, ob Sie überhaupt haften, vertreten Sie in der Kommunikation mit PayPal und setzen uns mit Inkassounternehmen auseinander. Außerdem unterstützen wir Sie dabei, finanzielle Schäden zu minimieren und Ihre Bonität zu schützen.

Sie erhalten bei uns eine kostenlose telefonische Erstberatung, in der wir Ihre konkrete Situation besprechen und mögliche Lösungswege aufzeigen. Einen Termin können Sie bequem online buchen – schnell und unkompliziert.

