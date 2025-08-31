Was kann ich tun, wenn PayPal-Zahlungen ausgefallen oder eingefroren sind?

In den letzten Tagen kam es in Deutschland zu massiven Problemen bei PayPal-Zahlungen. Ursache war ein offenbar Ausfall des Betrugspräventionssystems, wodurch zahlungsrelevante Lastschriften nicht geprüft wurden. Zahlreiche Banken reagierten darauf mit automatischen Sperren oder Rückbuchungen großer Summen — allein der Handelskonzern Otto stoppte aus Vorsicht sämtliche PayPal-Zahlungen. Viele Zahlungen blieben aus, Shop-Betreiber warteten vergeblich auf Geldeingänge; Kundinnen und Kunden wurden belastet, ohne dass die Leistung erfolgte. Die technische Störung ist inzwischen behoben.

Ihre rechtlichen Optionen

Prüfung der Buchungen: Überprüfen Sie, ob Lastschriften zu Unrecht abgelehnt oder rückgebucht wurden. Achtung: Auch berechtigte Zahlungen können betroffen sein. Rückerstattungsanspruch prüfen: Wenn Sie einen Artikel bezahlt, aber nicht erhalten haben, liegt ggf. ein Lieferverzug oder Vertragsbruch vor. Das gibt Ihnen Anspruch auf Erfüllung, Rücktritt oder ggf. Schadensersatz. Zahlung erneut anweisen: Können Sie den Betrag erneut überweisen oder mittels alternativer Zahlungswege (z. B. Überweisung, Kreditkarte) begleichen? So können Sie Verzugskosten oder Mahngebühren vermeiden. Rechtssichere Kommunikation mit dem Händler: Informieren Sie schriftlich über die Störung und fordern Sie eine Bestätigung des Zahlungsstatus. Das ist wichtig für solche Fälle und den Nachweis Ihrer Bemühungen. Bank ansprechen: Wenn die Bank ohne Ihr Verschulden die Zahlung abgelehnt hat, können Sie um eine sachgerechte Prüfung bitten — insbesondere bei entstehenden Mahngebühren. Schadensersatz prüfen: Wenn Ihnen durch die Störung finanzielle Nachteile entstanden sind (z. B. verspätete Lieferung, Zusatzkosten), kann unter Umständen eine Haftung in Betracht kommen, besonders wenn PayPal oder die Bank schuldhaft gehandelt hat.

Was wir für Sie tun können

Unser Team unterstützt Sie umfassend:

Wir prüfen gemeinsam: Waren Sie schuldlos und welche Zahlung ist betroffen?

Wir begleiten Sie bei der Kommunikation mit Händler, PayPal und Bank.

Wir formulieren und versenden rechtssichere Schreiben (z. B. zur erneuten Zahlungsanweisung, Rücktritt, Mahnung).

Wir prüfen eventuelle Ansprüche (z. B. Schadensersatz, Verzugszinsen).

Wir vertreten Ihre Interessen professionell – notfalls auch gerichtlich.

