Klarna hat Geld abgebucht, obwohl keine Buchung bestätigt wurde – was tun?

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher kennen die Situation: Man beginnt online eine Hotel- oder Reisebuchung, bricht den Vorgang aber rechtzeitig ab – etwa weil die Daten nicht stimmen, der falsche Account genutzt wird oder man sich schlicht umentscheidet. Es folgt keine Bestätigungsmail, und man geht davon aus, dass keine Buchung zustande gekommen ist.

Umso größer der Schreck, wenn Wochen später plötzlich eine Zahlungsaufforderung von Klarna ins Haus flattert. Teilweise wird die Summe sogar direkt abgebucht oder Inkassodienstleister werden eingeschaltet, obwohl nie ein wirksamer Vertrag abgeschlossen wurde.

In einem uns vorliegenden Fall konnten wir erreichen, dass Klarna sämtliche Forderungen zurücknahm, das Inkassoverfahren beendete und das Kundenkonto vollständig ausgeglichen wurde.

Welche Rechte haben Betroffene?

Wenn Sie in eine ähnliche Lage geraten, gilt: Eine Belastung ohne wirksamen Vertrag ist rechtlich nicht haltbar. Folgende Schritte kommen in Betracht:

Prüfen Sie, ob überhaupt ein Vertrag zustande kam

Haben Sie keine verbindliche Bestätigung erhalten, spricht viel dafür, dass die Buchung rechtzeitig abgebrochen wurde. Bewahren Sie Screenshots, E-Mails oder sonstige Nachweise gut auf. Widersprechen Sie der Forderung schriftlich

Informieren Sie Klarna und ggf. die Buchungsplattform, dass keine Buchung vorliegt. Verlangen Sie eine Stornierung der Forderung. Wichtig: immer per Brief oder E-Mail dokumentieren. Lassen Sie sich nicht von Inkasso-Schreiben einschüchtern

Reagieren Sie zeitnah mit einem klaren Widerspruch. Begründen Sie kurz, dass kein Vertrag zustande kam, und dass Sie keine Zahlung schulden. Fordern Sie Rückerstattung unrechtmäßiger Abbuchungen

Bereits eingezogene Beträge können zurückverlangt werden. Auch eventuell entstandene Inkassogebühren sind unter Umständen erstattungsfähig. Notfalls gerichtliche Schritte

Bleibt Klarna hartnäckig, ist eine anwaltliche Auseinandersetzung erforderlich – notfalls auch mit gerichtlicher Hilfe.

So unterstützen wir Sie konkret

Unsere Kanzlei hilft Ihnen dabei, schnell wieder Klarheit zu schaffen. Wir übernehmen für Sie:

die rechtliche Prüfung Ihrer Unterlagen und Buchungsversuche,

die direkte Kommunikation mit Klarna sowie beteiligten Buchungsplattformen,

die Abwehr unberechtigter Inkassoforderungen,

die Rückforderung zu Unrecht gezahlter Beträge,

die Durchsetzung möglicher Schadensersatzansprüche.

Unser Ziel ist es, Ihre finanzielle Belastung zu stoppen und Sie vor weiteren Konsequenzen zu schützen.

Nächste Schritte für Sie

Sammeln Sie Beweise (fehlende Bestätigung, Screenshots, Kontoauszüge).

Kontaktieren Sie Klarna zunächst selbst – aber lassen Sie sich nicht auf Diskussionen ein, wenn klar ist, dass kein Vertrag zustande kam.

Holen Sie anwaltlichen Rat ein, bevor zusätzliche Kosten entstehen.

Fazit

Unberechtigte Abbuchungen oder Mahnungen durch Klarna sind kein Einzelfall – Betroffene müssen sich jedoch nicht damit abfinden. Mit der richtigen Vorgehensweise und rechtlicher Unterstützung lassen sich solche Forderungen meist erfolgreich abwehren.

