Vorwurf Geldwäsche: Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

Schon eine auffällige Bareinzahlung oder ein größerer Geldtransfer kann genügen, damit die Ermittlungsbehörden aufmerksam werden. Denn Banken, Notare oder auch Autohäuser müssen ungewöhnliche Geldbewegungen melden. Auf dieser Grundlage kann die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche nach § 261 StGB einleiten – selbst dann, wenn Ihr Geld völlig legaler Herkunft ist. Für Betroffene ist das eine enorme Belastung, da oft sofort Konten eingefroren oder Vermögenswerte beschlagnahmt werden.

Wann liegt Geldwäsche vor?

Geldwäsche bedeutet, dass Gelder oder Gegenstände, die aus rechtswidrigen Taten stammen, in den legalen Finanzkreislauf eingebracht oder deren Herkunft verschleiert werden. Der Gesetzgeber hat den Straftatbestand in den letzten Jahren erheblich ausgeweitet. Heute reicht schon ein fahrlässiges Verhalten aus, damit Ermittlungen eingeleitet werden. Das Risiko, dass auch unbescholtene Bürgerinnen und Bürger betroffen sind, ist dadurch deutlich gestiegen.

Mögliche Konsequenzen für Beschuldigte

Aufnahme als Beschuldigter in einem Strafverfahren

Durchsuchungen in Wohnung oder Büro, Sicherstellung von Bargeld und Unterlagen

Kontosperrungen, die Ihre geschäftliche oder private Handlungsfähigkeit stark einschränken

empfindliche Geld- oder Freiheitsstrafen, wenn es zu einer Verurteilung kommt

Oft geraten Betroffene in eine Situation, die sie als völlig ungerecht empfinden – doch die Ermittlungsbehörden handeln schnell und konsequent.

Was sollten Sie im Ernstfall tun?

Machen Sie keine vorschnellen Aussagen gegenüber Polizei oder Staatsanwaltschaft.

Verweigern Sie die Aussage, bis Ihr Anwalt die Ermittlungsakte eingesehen hat.

Sichern Sie Belege, die belegen können, dass Ihre Mittel aus legalen Quellen stammen.

Holen Sie so früh wie möglich anwaltliche Unterstützung, um Ihre Rechte wirksam zu schützen.

Wie wir Ihnen helfen können

Unsere Kanzlei übernimmt sofort die Verteidigung:

Wir beantragen Einsicht in die Ermittlungsakten, um den Vorwurf genau zu prüfen.

Wir analysieren die Beweislage und erarbeiten eine klare Verteidigungsstrategie.

Wir treten für Sie gegenüber Ermittlungsbehörden auf und sorgen dafür, dass Ihre Rechte gewahrt bleiben.

Wir unterstützen Sie bei der Dokumentation der Herkunft Ihrer Gelder, um eine schnelle Einstellung des Verfahrens zu erreichen.

Unser Rat

Ein Geldwäscheverfahren ist ernst und kann existenzbedrohend sein. Warten Sie nicht ab, sondern handeln Sie frühzeitig. Rufen Sie uns an oder sichern Sie sich direkt online Ihre kostenlose Erstberatung.

