Geld durch Betrug verloren – welche Rechte habe ich als Geschädigter?

Es passiert oft völlig unerwartet: Man vertraut einem Berater, einer Geldanlage oder einem scheinbar seriösen Geschäft – und plötzlich sind hohe Summen verschwunden. In einem aktuellen Gerichtsverfahren wird einem langjährigen Bankberater zur Last gelegt, in hunderten Fällen Kundinnen und Kunden um Millionen betrogen zu haben. Für die Betroffenen bedeutet das nicht nur erhebliche finanzielle Verluste, sondern auch den Schock, dass das Vertrauen in eine bekannte Person oder Institution missbraucht wurde. Wer in eine solche Lage gerät, fragt sich verständlicherweise: Welche Möglichkeiten habe ich, mein Geld oder wenigstens einen Teil davon zurückzuerlangen?

Ihre rechtlichen Möglichkeiten in klarer Sprache

Unterlagen sammeln

Alles, was Ihre Zahlungen oder die Kommunikation mit den Tätern betrifft, ist wichtig: Überweisungsbelege, Kontoauszüge, E-Mails, Vertragsdokumente. Nur mit vollständigen Nachweisen lässt sich Ihr Anspruch effektiv verfolgen. Bank informieren

Melden Sie Ihrer Bank umgehend, dass es sich um eine betrügerische Transaktion handelt. Unter Umständen können Zahlungen gestoppt oder Rückbuchungen veranlasst werden. Anzeige bei Polizei oder Staatsanwaltschaft

Betrugsfälle sollten so schnell wie möglich angezeigt werden. Das Strafverfahren kann auch genutzt werden, um eigene Forderungen geltend zu machen. So müssen Sie nicht zwingend einen gesonderten Zivilprozess führen. Zivilrechtliche Schritte

Unabhängig vom Strafverfahren können Sie zivilrechtlich gegen den Täter vorgehen und beispielsweise auf Schadenersatz klagen. Auch mögliche Mitverantwortliche wie Banken oder Vermittler können unter bestimmten Voraussetzungen in Anspruch genommen werden. Fristen im Auge behalten

Schadenersatzansprüche und auch der Straftatbestand selbst unterliegen der Verjährung. Je früher Sie tätig werden, desto besser können Ansprüche gesichert werden. Internationale Dimension

Selbst wenn die Betrüger im Ausland sitzen, bedeutet das nicht, dass Sie chancenlos sind. Oft ist deutsches Recht anwendbar, sobald Sie als Geschädigter Ihren Wohnsitz in Deutschland haben und hier der Schaden entstanden ist.

Was wir für Sie tun können

Unsere Kanzlei unterstützt Sie konsequent dabei, Ihre Rechte durchzusetzen:

Wir prüfen, ob Rückforderungen gegenüber Banken oder Zahlungsdiensten möglich sind.

Wir übernehmen die rechtssichere Formulierung und Einreichung der Strafanzeige.

Wir beraten Sie zu Ihren Chancen in einem möglichen Schadensersatzprozess.

Wir vertreten Sie gegenüber Versicherungen, Banken und vor Gericht.

Wir stellen sicher, dass keine wichtigen Fristen verpasst werden.

