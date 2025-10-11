Kontopfändung bei Zwangsvollstreckung in der Slowakei

Wenn ein Gerichtsvollzieher in der Slowakei im Rahmen einer Vermögensermittlung feststellt, dass der Schuldner ein oder mehrere Bankkonten besitzt, kann er eine Exekution durch Pfändung der Geldforderung vom Konto veranlassen. Dies erfolgt gemäß der slowakischen Exekutionsordnung, wenn ein vollstreckbarer Titel vorliegt und die Vermögensverhältnisse des Schuldners bekannt sind. Der Gerichtsvollzieher muss sowohl den Gläubiger als auch den Schuldner über die Einleitung der Exekution informieren. Diese Mitteilung erfolgt entweder zu Beginn der Exekution oder später durch eine Mitteilung über die konkrete Art der Exekution. Der Schuldner erhält dabei auch ein Verfügungsverbot, das ihm untersagt, über die auf dem Konto befindlichen Mittel bis zur Höhe der Forderung samt Zubehör und Vollstreckungskosten zu verfügen.

Der Schuldner darf in diesem Fall keine Geldmittel vom Konto abheben oder auf andere Konten übertragen. Eine Ausnahme besteht jedoch, wenn er die Forderung freiwillig begleichen möchte und über keine anderen pfändbaren Vermögenswerte verfügt. In einem solchen Fall muss der Gerichtsvollzieher dem Schuldner ein spezielles Konto mitteilen, auf das die Zahlung erfolgen kann. Die Bank erkennt anhand dieser Angabe, dass es sich um eine zulässige Ausnahme vom Verfügungsverbot handelt. Der Pfändungsbefehl wird der betreffenden Bank vorrangig elektronisch mit qualifizierter elektronischer Signatur übermittelt.

Mit dem Tag der Zustellung des Pfändungsbefehls ist die Bank vepflichtet, die im Befehl angegebene Summe auf dem Konto des Schuldners zu sperren und dem Schuldner die Verfügung darüber zu untersagen.

Die Bank darf ab diesem Zeitpunkt den blockierten Betrag weder auszahlen noch auf andere Konten übertragen. Enthält die Forderung auch Zinsen oder Verzugszinsen, die ab einem bestimmten Tag bis zur Zahlung berechnet werden, ist die Bank verpflichtet, die gesperrte Summe regelmäßig anzupassen. Dies stellt sicher, dass auch nachträgliche Zinsberechnungen bei der Pfändung berücksichtigt werden. Der Tag der Zustellung des Pfändungsbefehls an die Bank ist zudem entscheidend für die Rangfolge der Gläubigerforderung im Verhältnis zu anderen Forderungen. Nach § 97 der Exekutionsordnung richtet sich die Reihenfolge der Befriedigung der Forderungen nach dem Zeitpunkt, zu dem die Maßnahme bei der Bank wirksam geworden ist.

Zusammenfassend handelt es sich bei der Pfändung eines Bankkontos in der Slowakei um eine streng geregelte Vollstreckungsmaßnahme, bei der sowohl die Interessen des Gläubigers als auch die Rechte des Schuldners berücksichtigt werden. Die gesetzliche Regelung sorgt dafür, dass dem Schuldner klar mitgeteilt wird, welche Handlungsmöglichkeiten er hat und dass die Bank die entsprechende Summe effektiv sichert. Gleichzeitig ist die Maßnahme für den Gläubiger ein effizientes Mittel, um seine berechtigten Forderungen durchzusetzen, insbesondere wenn keine anderen verwertbaren Vermögenswerte vorhanden sind.

