Habe ich Anspruch auf Rückzahlung meiner Verluste, wenn ein Wettanbieter die Einsatzlimits überschritten hat?

Viele Menschen setzen auf Online-Sportwetten – doch nicht alle Angebote laufen so ab, wie es der Gesetzgeber vorschreibt. Seit 2021 gilt in Deutschland ein verbindliches monatliches Limit von 1.000 Euro für Einsätze bei legalen Glücksspielangeboten im Internet. Überschreitet ein Anbieter diese Grenze, kann das für die Betroffenen weitreichende Folgen haben – im positiven Sinn: Sie könnten die verlorenen Beträge vollständig zurückverlangen. Ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart hat dies jüngst bestätigt.

Im entschiedenen Fall hatte ein Spieler innerhalb eines Monats weit mehr als die zulässigen 1.000 Euro eingesetzt. Der Anbieter akzeptierte diese Zahlungen dennoch. Das Gericht stellte fest: Damit lag ein klarer Verstoß gegen den Glücksspielstaatsvertrag vor. Die abgeschlossenen Wettverträge waren unwirksam – und der Spieler bekam Recht und damit die Rückerstattung seiner Verluste in erheblicher Höhe.

Die Richter betonten, dass der Schutzgedanke hinter den Einsatzgrenzen ernst zu nehmen ist. Sie sollen verhindern, dass Spielerinnen und Spieler finanziell überfordert werden. Werden diese Grenzen ignoriert, trägt der Anbieter das Risiko, die Einsätze wieder herausgeben zu müssen.

Was bedeutet das für Sie als Betroffene oder Betroffener?

Wenn Sie bei einem Online-Wettanbieter mehr als die gesetzlich erlaubte Einsatzsumme pro Monat verloren haben, lohnt sich eine juristische Prüfung. Häufig lässt sich belegen, dass der Anbieter die Pflicht zur Limitkontrolle verletzt hat. In diesem Fall sind die geschlossenen Verträge nichtig – und Sie können Ihr Geld zurückfordern.

Wichtig: Die Verjährungsfrist beginnt nicht automatisch mit dem Verlust, sondern erst dann, wenn Sie wissen oder wissen konnten, dass der Vertrag rechtswidrig war. Dadurch bestehen oft noch Jahre nach den Einsätzen gute Chancen, Ihre Ansprüche durchzusetzen.

So können wir Ihnen helfen

Unsere Kanzlei übernimmt für Sie die komplette rechtliche Einschätzung und Durchsetzung Ihrer Forderung:

Wir prüfen kostenfrei, ob Ihr Fall unter die Rechtsprechung zur Limitüberschreitung fällt.

Wir geben Ihnen eine ehrliche Einschätzung zu Ihren Erfolgsaussichten und zu möglichen Risiken.

Wir setzen uns unmittelbar mit dem Wettanbieter in Verbindung und fordern Ihr Geld zurück – notfalls auch vor Gericht.

Wir vertreten Sie engagiert, transparent und mit dem Ziel, Ihren Schaden zu minimieren oder vollständig auszugleichen.

Die telefonische Erstberatung ist bei uns kostenlos. Über unser Online-Buchungstool können Sie bequem einen Termin auswählen, der Ihnen passt.

Handeln Sie zeitnah

Je früher Sie Ihre Verluste prüfen lassen, desto besser sind Ihre Erfolgsaussichten. Wir übernehmen für Sie alle rechtlichen Schritte – von der Ermittlung der Anspruchsgrundlage bis hin zur konsequenten Durchsetzung. Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie direkt online Ihren Beratungstermin.

