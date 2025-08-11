Habe ich Anspruch auf Rückzahlung meiner Verluste aus illegalem Online-Glücksspiel?

Viele Menschen entdecken erst im Nachhinein, dass sie über Monate oder gar Jahre bei einem Glücksspielanbieter im Internet gespielt haben, der in Deutschland gar nicht zugelassen war. Die Folgen sind nicht nur ärgerlich, sondern können rechtlich brisant sein – und betreffen sowohl die Straf- als auch die Zivilrechtsebene.

Besonders überraschend für viele: Unter bestimmten Voraussetzungen lassen sich verlorene Einsätze vollständig zurückfordern. In diesem Ratgeber erklären wir Ihnen verständlich, wie es dazu kommt, welche rechtlichen Grundlagen es gibt, welche Chancen realistisch sind – und wie wir Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen.

Warum so viele Spieler betroffen sind

Das Internet ist voll von Angeboten: Online-Casinos, virtuelle Spielautomaten, Poker-Plattformen, Live-Roulette, Sportwetten und sogar Lotterien. Häufig werden diese Dienste von Unternehmen betrieben, die ihren Sitz im Ausland haben – etwa in Malta, Gibraltar oder Zypern. Sie werben mit attraktiven Boni, schnellen Auszahlungen und oft auch mit dem Hinweis auf eine „EU-Lizenz“.

Was viele nicht wissen: Eine Lizenz aus dem Ausland reicht in Deutschland nicht aus, um Glücksspiele legal anzubieten. Selbst wenn der Anbieter innerhalb der EU reguliert ist, darf er hierzulande nur tätig werden, wenn er über eine deutsche Glücksspielerlaubnis verfügt. Ohne diese ist das Angebot nach deutschem Recht verboten.

Das rechtliche Fundament: Verbot mit Erlaubnisvorbehalt

In Deutschland gilt der sogenannte Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV). Dieser regelt, dass Glücksspiel nur erlaubt ist, wenn es vorher staatlich genehmigt wurde. Das bedeutet: Alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist automatisch verboten.

Die Zulassungspflicht betrifft nicht nur die Betreiber, sondern wirkt sich auch auf die Teilnehmer aus. Wer bei einem nicht genehmigten Glücksspiel mitmacht, kann sich nach § 285 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar machen. Zwar wird die Teilnahme in der Praxis nicht immer streng verfolgt, doch strafrechtliche Ermittlungen sind keineswegs ausgeschlossen – vor allem dann, wenn hohe Beträge geflossen sind.

Warum Verluste zurückgefordert werden können

Das Zivilrecht hält für solche Fälle eine besondere Regelung bereit: Ein Vertrag, der gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig (§ 134 BGB). Wenn Sie also Einsätze an einen nicht erlaubten Glücksspielanbieter gezahlt haben, war der zugrunde liegende Vertrag von Anfang an unwirksam.

Das hat zwei entscheidende Konsequenzen:

Der Anbieter darf das Geld nicht behalten.

Da kein wirksamer Vertrag besteht, fehlt die rechtliche Grundlage, um Ihre Einsätze einzubehalten. Sie haben einen Anspruch auf Rückzahlung (§ 812 BGB – ungerechtfertigte Bereicherung).

Wer etwas ohne rechtlichen Grund erlangt hat, muss es zurückgeben.

Dabei ist es unerheblich, ob Sie freiwillig gespielt haben oder sich der Illegalität nicht bewusst waren. Entscheidend ist allein, dass der Anbieter keine deutsche Lizenz hatte.

Typische Einwände der Anbieter – und warum sie oft nicht halten

Wenn Spieler Verluste zurückfordern, reagieren Anbieter häufig mit bestimmten Standardargumenten. Wir kennen diese aus zahlreichen Verfahren und wissen, wie man ihnen begegnet:

„Wir haben eine Lizenz aus der EU – also ist alles legal.“

Falsch. Der Glücksspielstaatsvertrag verlangt eine deutsche Lizenz. EU-Lizenzen ersetzen diese nicht.

„Sie wussten doch, dass Sie gespielt haben – das war Ihre freie Entscheidung.“

Selbstverständlich war die Teilnahme freiwillig. Das ändert jedoch nichts daran, dass der Vertrag verboten und nichtig ist.

„Die Ansprüche sind verjährt.“

Die reguläre Verjährungsfrist beträgt drei Jahre ab Ende des Jahres, in dem Sie von Ihrem Anspruch erfahren haben oder hätten erfahren müssen. Wir prüfen, ob diese Frist bereits läuft und wie sich der Zeitraum berechnen lässt. Manche Ansprüche verjähren auch erst nach 10 Jahren.

„Sie haben auch Gewinne erhalten – die müssten Sie zurückgeben.“

Gewinne können tatsächlich mit Verlusten verrechnet werden. In vielen Fällen bleiben jedoch erhebliche Rückzahlungsbeträge übrig.

So läuft eine Rückforderung in der Praxis ab

Wer seine Verluste aus illegalem Glücksspiel zurückhaben will, sollte strategisch vorgehen. Wir empfehlen folgende Schritte:

Sichtung aller Unterlagen

Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen, PayPal-Transaktionen – alle Zahlungswege werden erfasst. Je lückenloser die Belege, desto besser. Feststellung der Lizenzlage

Wir prüfen, ob der Anbieter in der offiziellen „Whitelist“ der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder steht. Steht er dort nicht, fehlt die Erlaubnis. Rechtliche Bewertung

Auf Basis von BGB und GlüStV wird ermittelt, ob und in welchem Umfang Rückforderungsansprüche bestehen. Außergerichtliche Geltendmachung

Zunächst wird der Anbieter schriftlich zur Zahlung aufgefordert. Häufig reagieren diese erst nach anwaltlichem Druck. Fragen zum Thema? Senden Sie dem Autor, Guido Lenné, eine Nachricht. Nachricht an Anwalt senden Gerichtliche Durchsetzung

Zahlt der Anbieter nicht, kann eine Klage beim zuständigen Zivilgericht eingereicht werden. Hier zeigt sich, dass spezialisierte Prozessführung die Erfolgsaussichten deutlich erhöht.

Strafrechtliche Dimension – nicht unterschätzen

Neben dem Anspruch auf Rückzahlung kann die Teilnahme an illegalem Glücksspiel auch strafrechtliche Ermittlungen nach sich ziehen. Zwar wird § 285 StGB in der Praxis oft nicht mit voller Härte angewendet, aber Verfahren werden dennoch eingeleitet.

Wir übernehmen in solchen Fällen nicht nur die zivilrechtliche Rückforderung, sondern auch die strafrechtliche Verteidigung – um beide Baustellen gleichzeitig abzusichern.

Häufige Fragen von Betroffenen

Kann ich auch dann Geld zurückfordern, wenn ich schon vor Jahren gespielt habe?

Ja – sofern die Ansprüche noch nicht verjährt sind. Entscheidend ist, wann Sie von der Illegalität des Anbieters erfahren haben.

Bekomme ich den gesamten Verlust erstattet?

In vielen Fällen ja, abzüglich eventueller Gewinne, die Sie vom Anbieter erhalten haben.

Muss ich befürchten, dass ich selbst belangt werde?

Das Risiko besteht, ist aber in der Praxis oft gering – insbesondere, wenn Sie rechtzeitig anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Unsere Leistungen für Sie

Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess – von der ersten Einschätzung bis zur endgültigen Auszahlung:

Kostenfreie telefonische Erstberatung mit einer klaren Einschätzung Ihrer Erfolgsaussichten.

Sichtung und Auswertung Ihrer Zahlungsunterlagen .

Prüfung der Lizenzlage des Glücksspielanbieters.

Außergerichtliche und gerichtliche Durchsetzung Ihrer Rückforderungsansprüche.

Vertretung in möglichen Strafverfahren wegen angeblicher Teilnahme am illegalen Glücksspiel.

Sie können Ihren Termin ganz einfach online buchen – schnell, unverbindlich und ohne Kosten für die Erstberatung.

Warum Sie jetzt handeln sollten

Ansprüche auf Rückzahlung unterliegen der Verjährung. Wer zu lange wartet, verliert womöglich dauerhaft die Chance, sein Geld zurückzubekommen.

Zudem sichern Sie mit einer frühzeitigen Kontaktaufnahme Ihre Beweislage: Zahlungsbelege, E-Mail-Korrespondenz mit dem Anbieter und Screenshots der Glücksspielplattform lassen sich so rechtzeitig sichern.

Ihr nächster Schritt

Haben Sie bei einem Online-Casino, einer Pokerplattform oder einem Sportwettenanbieter ohne deutsche Lizenz gespielt und dabei Verluste erlitten?

Dann sollten Sie unverzüglich handeln. Unsere Kanzlei prüft kostenfrei, ob und wie Sie Ihre Einsätze zurückfordern können. Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie direkt online einen Termin für Ihre Erstberatung.

Weitere Informationen rund um das Thema Glücksspielrecht finden Sie auf unserer Spezialseite:

https://geld-zurück-bei-glücksspiel.de/

👉 Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig über aktuelle Urteile, Gesetzesänderungen und wertvolle Tipps:

https://www.anwalt-leverkusen.de/newsletter.html