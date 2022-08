Senioren und der Straßenverkehr

Fahrroutine

In der Regel zeichnen sich ältere Menschen in der Regel oft durch eine langjährigere Fahrroutine aus. Aus genau diesem Grund kann die Fahrroutine aber zu großen Problemen führen. Der Fahrer verlässt sich auf die Standardabläufe blind und bemerkt überhaupt nicht, dass er sein Fahrvermögen überschätzt und daher zu einer Gefahr für seine Umwelt geworden ist. Dabei hilft die Routine aber, Unfälle oder Gefahrensituationen zu vermeiden. Senioren sind in den meisten Fällen eher vorrausschauend und vorsichtig unterwegs. Sie achten daher meist auf eine angepasste Geschwindigkeit und vermeiden riskante Fahrmanöver. Weiterhin halten Sie in der ein oder anderen Situation auch einen größeren Sicherheitsabstand ein, als es junge Fahrer tun würden.

Fahrtraining

Senioren verfügen wie schon dargestellt über einige Fahrroutine. Das Erlangen der Fahrerlaubnis liegt dabei aber schon mehrere Jahre oder besser Jahrzehnte zurück. In diesen Zeiträumen haben sich die Anforderungen geändert, eine Auffrischung der Regeln und Vorschriften könnte also nicht schaden. Um diese Regeln aufzufrischen könnten Sie auf professionelle Unterstützung setzen. Besuchen Sie doch einfach mal ein oder zwei Stunden eine Fahrschule in Ihrer Nähe! Weiterhin könnte Ihnen auch ein zugeschnittenes Fahrtraining (z.B. ein ADAC Generation Plus Training) helfen!