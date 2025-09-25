Welche Ansprüche habe ich nach einem Vorfahrtsunfall als Geschädigter?

Wer im Straßenverkehr Vorfahrt gewähren muss und dies missachtet, riskiert nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch das Wohl anderer Verkehrsteilnehmer. Für Unfallopfer stellen sich danach viele Fragen: Wer übernimmt die Kosten? Welche Entschädigungen stehen mir zu? Und wie kann ich mich gegen die Versicherung des Gegners durchsetzen? Dieser Beitrag gibt Ihnen einen verständlichen Überblick.

Ein Vorfahrtsverstoß endet häufig mit erheblichen Schäden an Fahrzeugen und nicht selten auch mit Verletzungen. Für den Fahrer, der die Vorfahrt genommen hat, bedeutet dies meist ein Bußgeld, Punkte im Fahreignungsregister und in schweren Fällen sogar strafrechtliche Ermittlungen. Seine Haftpflichtversicherung reguliert zwar die Schäden der anderen Beteiligten, doch für Unfallopfer ist vor allem entscheidend, dass ihre eigenen Ansprüche schnell und in voller Höhe berücksichtigt werden.

Sind Sie Geschädigter, haben Sie einen Anspruch auf vollständige Erstattung Ihres Schadens. Dazu gehören unter anderem Reparatur- oder Wiederbeschaffungskosten, die Kosten eines Gutachters, Wertminderung und eine Nutzungsausfallentschädigung, wenn Sie Ihr Fahrzeug vorübergehend nicht nutzen können. Bei Personenschäden haben Sie zusätzlich Anspruch auf Schmerzensgeld, Ersatz von Behandlungskosten und Verdienstausfall. Auch weniger bekannte Schadensarten wie der Haushaltsführungsschaden oder eine Dauerrente können in Betracht kommen, wenn Ihre Leistungsfähigkeit längerfristig beeinträchtigt ist.

Ein häufiger Knackpunkt ist die Frage des Mitverschuldens. Versicherungen versuchen oft, Betroffenen ein eigenes Fehlverhalten anzulasten, etwa eine zu hohe Geschwindigkeit oder mangelnde Aufmerksamkeit. Solche Vorwürfe können zu Kürzungen führen, wenn sie nicht wirksam entkräftet werden. Hier ist es wichtig, von Beginn an die richtigen Beweise zu sichern und mit juristischer Unterstützung aufzutreten.

Unsere Kanzlei übernimmt für Sie die gesamte Abwicklung Ihrer Ansprüche. Wir prüfen den Unfallhergang, sichern Beweise, kommunizieren mit der gegnerischen Versicherung und sorgen dafür, dass Ihnen die volle Entschädigung zukommt. Auf Wunsch ziehen wir Gutachter und Ärzte hinzu, um Ihre Position weiter zu stärken. Damit müssen Sie sich nicht selbst mit komplexen rechtlichen Fragen oder hartnäckigen Versicherungen auseinandersetzen.

