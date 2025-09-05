Habe ich Anspruch auf Rückerstattung verlorener Einsätze bei Online-Glücksspiel?

Viele Spielerinnen und Spieler stellen sich dieselbe Frage: Kann ich mir meine Verluste aus Online-Glücksspiel zurückholen? Der Europäische Gerichtshof (EuGH) befasst sich derzeit mit genau diesem Thema. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Verträge mit Online-Glücksspielanbietern, die ohne die erforderliche Genehmigung tätig waren, überhaupt wirksam sind. Der Generalanwalt hat hierzu in einem aktuellen Verfahren seine Schlussanträge vorgelegt – mit deutlichen Signalen zugunsten der Verbraucher.

Der Hintergrund: In dem Verfahren gegen verschiedene Glücksspielanbieter ging es um Verträge, die mit Spielerinnen und Spielern geschlossen wurden, obwohl die Anbieter keine gültige behördliche Erlaubnis für ihre Glücksspiele hatten. Der Generalanwalt machte in seinen Schlussanträgen deutlich, dass solche Verträge nach europäischem und nationalem Recht unwirksam sein können. Die Folge: Betroffene hätten das Recht, ihre gezahlten Einsätze zurückzufordern. Zwar müsse bei der Auslegung auch die Rechtssicherheit berücksichtigt werden, doch grundsätzlich überwiege das Verbraucherschutzinteresse. Die endgültige Entscheidung des EuGH steht zwar noch aus, erfahrungsgemäß folgt das Gericht jedoch häufig den Empfehlungen des Generalanwalts.

Was bedeutet das für Sie als betroffene Spielerin oder betroffener Spieler? Wenn Sie Geld bei Online-Anbietern eingesetzt und verloren haben, könnten erhebliche Rückerstattungsansprüche bestehen – selbst dann, wenn Sie den Verlust zunächst hingenommen haben. Entscheidend ist, ob der Anbieter im fraglichen Zeitraum über eine wirksame deutsche Erlaubnis verfügte. Viele Anbieter, insbesondere im Bereich Sportwetten, Online-Casinos oder Lottovermittlungen, agierten jahrelang ohne vollständige Genehmigung. Genau dort setzt die rechtliche Argumentation an.

Ein praktisches Beispiel: Ein Spieler hat über mehrere Jahre hinweg monatlich Beträge bei einem Online-Casino eingezahlt, das seinen Sitz im Ausland hatte und in Deutschland nicht lizenziert war. Obwohl er die Verluste zunächst akzeptierte, könnte er nun vor Gericht verlangen, dass sämtliche Spieleinsätze zurückerstattet werden. Gerichte in Deutschland haben in den letzten Jahren bereits mehrfach zugunsten von Spielerinnen und Spielern entschieden und den Anbietern Rückzahlungen auferlegt. Die Schlussanträge des Generalanwalts stärken diese Linie weiter.

Doch welche Hürden gibt es? Zunächst einmal spielt die Verjährung eine Rolle. Grundsätzlich verjähren Rückforderungsansprüche nach drei Jahren ab dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Bei Glücksspielverlusten ist das meist der Zeitpunkt der jeweiligen Zahlung. Allerdings kann es rechtliche Besonderheiten geben, die eine längere Durchsetzung bis zu 10 Jahren ermöglichen – zum Beispiel dann, wenn die Rechtslage lange unklar war. Hier ist eine sorgfältige Prüfung notwendig.

Auch die Durchsetzbarkeit gegenüber ausländischen Anbietern wirft Fragen auf. Viele Glücksspielunternehmen sitzen in Malta, Gibraltar oder Zypern. Ansprüche müssen daher oft international geltend gemacht werden. Das schreckt viele Betroffene ab. Tatsächlich bestehen aber rechtliche Möglichkeiten, diese Unternehmen in Deutschland zu verklagen, wenn sich das Angebot gezielt an deutsche Spieler richtete. Auch Zwangsvollstreckungen sind im europäischen Rechtsraum grundsätzlich möglich.

Welche Schritte sollten Sie nun gehen, wenn Sie betroffen sind?

Sammeln Sie alle Belege: Kontoauszüge, Spielverläufe, E-Mails und Vertragsunterlagen sind wichtige Beweismittel. Lassen Sie rechtlich prüfen, ob der Anbieter in dem betreffenden Zeitraum über eine gültige Erlaubnis verfügte. Wägen Sie ab, ob eine außergerichtliche Einigung möglich ist – manche Anbieter sind bereit, Vergleiche zu schließen. Scheuen Sie sich nicht vor gerichtlichen Schritten: Die Chancen auf Erfolg stehen derzeit so gut wie nie.

Unsere Kanzlei bietet Ihnen hierzu eine umfassende Unterstützung. Wir prüfen Ihre individuelle Situation, klären, ob Rückforderungen Aussicht auf Erfolg haben, und übernehmen die Kommunikation mit dem Anbieter. Falls erforderlich, vertreten wir Sie auch konsequent vor Gericht. Dank unserer Erfahrung im Glücksspielrecht wissen wir genau, worauf es ankommt und welche Argumentationslinien sich bewährt haben.

Die erste telefonische Beratung bei uns ist für Sie kostenlos. Sie können online ganz unkompliziert einen Termin vereinbaren und Ihr Anliegen schildern. In diesem Gespräch erhalten Sie eine erste Einschätzung, ob sich ein Vorgehen in Ihrem Fall lohnt und welche Schritte sinnvoll sind. So gewinnen Sie schnell Klarheit, ohne ein Kostenrisiko einzugehen.

Häufige Fragen (FAQ) zum Thema Rückerstattung bei Online-Glücksspiel

Darf ich meine Gewinne behalten, wenn der Vertrag unwirksam ist?

In den meisten Fällen geht es um die Rückerstattung der Verluste, nicht um Gewinne. Gewinne, die tatsächlich ausgezahlt wurden, können vom Anbieter verrechnet werden. Wichtig ist: Ihre Verluste können Sie auch dann zurückfordern, wenn Sie zuvor einzelne Gewinne erhalten haben.

Muss ich sofort klagen oder kann ich abwarten?

Eine sofortige Klage ist nicht zwingend erforderlich. Allerdings laufen Verjährungsfristen. Wer zu lange wartet, riskiert den Verlust seiner Ansprüche. Deshalb empfehlen wir, Ihre Situation frühzeitig prüfen zu lassen und zumindest ein außergerichtliches Vorgehen einzuleiten.

Gilt das nur für Online-Casinos oder auch für Sportwetten und Lotto?

Die Grundsätze betreffen sämtliche Glücksspiele, die ohne gültige Erlaubnis angeboten wurden. Das umfasst Online-Casinos ebenso wie Sportwetten oder Lotto-Vermittlungen. Entscheidend ist, ob der Anbieter in dem fraglichen Zeitraum rechtlich zugelassen war.

Welche Kosten entstehen, wenn ich meine Ansprüche verfolge?

Die erste telefonische Beratung bei uns ist kostenlos. In diesem Gespräch erläutern wir Ihnen, welche Kosten in Ihrem konkreten Fall entstehen können. Auch Vergütungsvereinbarungen oder erfolgsabhängige Modelle sind denkbar.

Wie hoch sind meine Chancen auf Erfolg?

Die Erfolgsaussichten hängen stark vom Einzelfall ab – insbesondere von der Frage, ob der Anbieter tatsächlich ohne gültige Erlaubnis tätig war. Durch die Schlussanträge des Generalanwalts haben sich die Erfolgschancen aber deutlich verbessert, und deutsche Gerichte haben bereits mehrfach Rückzahlungen zugesprochen.

