Steuerfalle Dubai und Influencer: Wie du als Instagram-Star, Content Creator & digitaler Nomade, TikTok Verkäufer, eine Steuerprüfung und Steuerhinterziehung in Deutschland vermeidest!

Du lebst als Influencer oder Content Creator in Dubai, sonnst dich im Hotelpool und glaubst, dem deutschen Fiskus weitgehend entkommen zu sein? Die Realität sieht inzwischen anders aus – finanzielle Freiheiten können schneller ein Ende haben, als du denkst. Das Thema ist inzwischen auch in den Nachrichten und auf Bundesebene angekommen und die Finanzämter wurden angewiesen entsprechend zu prüfen und zu ermitteln!

Zusammenfassung des Problems:

Immer mehr digitale Nomaden, Influencer und sogenannte “Instagramer” wählen angesagte Hotspots wie Dubai als Lebensmittelpunkt. Die Beweggründe sind klar: steuerliche Vorteile, ein internationales Netzwerk und scheinbar grenzenlose Freiheit. Doch jetzt im Jahr 2025 möchte die Bundesregierung ganz aktuell gezielt jene ins Visier nehmen, die aus dem Ausland, speziell Dubai, agieren – insbesondere wenn sie ihren Lebensmittelpunkt nicht klar definiert oder ihre Werbeeinnahmen über Plattformen wie Instagram oder TikTok generieren. Der Fokus der Steuerfahnder richtet sich dabei nicht nur auf klassische Jahresverträge, sondern insbesondere auf kurzfristige Werbedeals wie 24-Stunden-Stories, die immense, aber leicht verborgene Umsätze generieren können. Zentral für die Frage der Steuerpflicht ist in Deutschland dabei: Wo befindet sich dein tatsächlicher Lebensmittelpunkt, wo erbringst du die Leistung und fließen deine Online-Einnahmen wirklich am Finanzamt vorbei?

Was dich erwartet – Inhaltsübersicht:

Typische Fallstricke für digitale Geschäftsmodelle : Hotelnomaden, fehlende Ansässigkeit, aber trotzdem steuerliche Risiken.

Problematische Konstellationen : Regelmäßige Aufenthalte in Deutschland, Immobilienbesitz, grenzüberschreitende Firmennetzwerke und der steuerliche Anknüpfungspunkt.

Dubai Freezone, anonyme Firmen & Realität : Warum anonyme Gesellschaften wenig Schutz bieten und Gesicht zeigen zum Risiko werden kann.

Empfehlung zur Beratung und Selbstanzeige : Wie du Risiken erkennst, minimierst und bei drohender Steuerschuld korrekt vorgehst.

Bonus: 10-Minuten-Freecall: Am Ende des Artikels erhältst du einen exklusiven Gratislink für ein erstes Beratungsgespräch – damit du einen echten Experten an deiner Seite hast.

Das Versprechen an dich:

Wenn du diesen Artikel bis zum Ende liest, erhältst du einen klaren Überblick über die tatsächlichen steuerlichen Risiken, erkennst typische Fehler und Missverständnisse sowie den Handlungsbedarf für dein Geschäftsmodell. Als exklusives Extra bekommst du einen persönlichen Link zu einem 10-Minuten-Gratisgespräch, in dem du deine individuellen Fragen direkt mit einem erfahrenen Anwalt für Digitalnomaden klären kannst.

Typische steuerliche Probleme für digitale Nomaden, Influencer & Content Creator

Digitale Nomaden und Influencer, die ihr Geschäftsmodell international aufgestellt haben, stehen häufig vor komplexen steuerlichen Herausforderungen. Wer als Hotelnomade ohne festen Wohnsitz agiert und sich länger in Ländern wie Dubai oder auf Reisen aufhält, glaubt oft, der deutschen Einkommensteuer entkommen zu sein. Tatsache ist: Bei fehlender Ansässigkeit in Deutschland – also ohne Wohnsitz, ohne regelmäßigen Aufenthalt, ohne Immobilien, Familie oder unternehmerische Tätigkeit in Deutschland – greift grundsätzlich keine unbeschränkte Einkommensteuerpflicht in Deutschland. Das bedeutet, dass du dein Einkommen offiziell nur im Ausland versteuern musst, sofern keine weiteren steuerlichen Anknüpfungspunkte bestehen.

Doch viele digitale Geschäftsmodelle beinhalten Fallstricke: Wer regelmäßig nach Deutschland zurückkommt, hier eine Wohnung – auch bei Eltern, Freunden, oder per Untermiete – weiter nutzt oder Immobilien besitzt, verlagert seinen steuerlichen Mittelpunkt möglicherweise wieder nach Deutschland. Ebenfalls kritisch: Die teilweise Ausübung geschäftlicher Tätigkeiten in Deutschland, das Bewerben und Verkaufen von Produkten an deutsche Kunden, oder das Führen einer Firma mit starken Verbindungen zum deutschen Markt bzw. die Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen. Bereits das Vorhandensein eines eigenständigen Schlüssels zu einer Wohnung, ein aktiver Mietvertrag oder auch Frequent Flyer-Tickets, die regelmäßige Aufenthalte belegen, können durch das Finanzamt als Beweismittel für den gewöhnlichen Aufenthalt herangezogen werden.

Einige Influencer unterschätzen die steuerlichen Gefahren: Auch wenn der steuerliche Wohnsitz vordergründig ins Ausland verlagert wurde, kann eine beschränkte Steuerpflicht für Einkünfte mit deutschem Bezug bestehen – etwa bei Werbekooperationen mit deutschen Firmen, deutschen Kunden oder Einnahmen aus Veranstaltungen in Deutschland. Hier greifen Quellensteuerregelungen und steuerliche Abkommen, oft können diese Einkünfte nicht einfach im Ausland versteuert werden. Zusätzlich ist zu beachten, dass selbst ohne offiziellen Wohnsitz sogenannte wirtschaftliche und persönliche Bindungen als steuerlicher Anknüpfungspunkt gelten können – und das Finanzamt prüft diese Bindungen heute durch digitale Spuren sorgfältiger denn je.

Insgesamt ist die steuerliche Situation digitaler Nomaden und internationaler Influencer durch die Kombination von Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Geschäftsbeziehungen, Umsatzquellen und Aufenthaltsdauern oft hochgradig individuell – und Fehler im Umgang mit deutschen Steuerpflichten führen schnell zu kostspieligen Nachforderungen bis hin zum Vorwurf der Steuerhinterziehung. Wer international arbeitet, sollte also unbedingt die steuerlichen Feinheiten beachten, um böse Überraschungen zu vermeiden!

Dubai Freezone LLC, anonyme Auslandsfirmen & Ort der Leistungserbringung: Mythen und Realität für Influencer

Viele Influencer oder digitale Unternehmer glauben, mit der Gründung einer Dubai Freezone LLC oder einer anonymen Offshore-Gesellschaft im Ausland automatisch vor deutschen Steuerbehörden sicher zu sein. Die Realität sieht jedoch weit komplexer aus – und genau hier lauern die größten Fallen. Zwar bietet die Dubai Freezone LLC oft steuerliche Vorteile in den Vereinigten Arabischen Emiraten, doch für das deutsche Steuerrecht zählt nicht nur das offizielle Gesellschaftsregister oder die Anonymität im Ausland, sondern insbesondere der sogenannte Ort der Geschäftsleitung und der Leistungserbringung.

Das bedeutet praktisch: Führen Sie Ihre Geschäfte oder treffen Sie alle unternehmerischen Entscheidungen weiterhin aus Deutschland – sei es versendet aus dem Homeoffice, Coworking-Space oder über regelmäßige Reisen mit längeren Deutschlandaufenthalten –, ordnet das Finanzamt der Auslandsgesellschaft ihren tatsächlichen Verwaltungsmittelpunkt in Deutschland zu. Die Folge: Sie sind steuerpflichtig in Deutschland, unabhängig davon, wie viele Treuhand- oder Nominee-Director-Strukturen Ihr internationales Setup aufweist. Auch das „Verstecken“ der eigenen Person hinter einer anonymen Gesellschaft (Dubai Freezone oder Jersey Trust) nutzt wenig, wenn Sie auf Instagram oder TikTok mit Ihrem Gesicht als Marke auftreten und damit die wirtschaftliche Zuordnung leicht möglich wird.

Zudem prüfen deutsche Finanzämter heute gezielt digitale Spuren, das Social Media Profil, Werbekunden-Beziehungen sowie zentrale Begriffe wie „Ort der Leistungserbringung“ oder „Local Director im Ausland“. Entscheidend sind die tatsächlichen wirtschaftlichen Aktivitäten, die Organisation des Geschäfts und die Substanz (Mitarbeiter, Büroräume, Infrastruktur) der Gesellschaft im Ausland. Fehlt eine reale Substanz oder wird die Gesellschaft nur als Briefkastenfirma genutzt, kann das Finanzamt auf eine sogenannte „Durchgriffsbesteuerung“ wegen rechtswidriger Zwischengesellschaft entscheiden und den kompletten Gewinn nachversteuern – inklusive möglicher Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung.

Das Fazit: Eine strukturierte Beratung ist bei internationalen Geschäftsmodellen Pflicht. Dubai-Modelle sind nicht automatisch steuerfrei – insbesondere wenn weiterhin geschäftliche Tätigkeiten oder Aufenthalte mit deutschem Bezug erfolgen. Prüfen Sie genau, ob Ihr Modell den deutschen Anforderungen genügt, und denken Sie im Zweifelsfall über eine strafbefreiende Selbstanzeige nach, bevor die Steuerfahndung vor der Tür steht. Nur mit sauberer Gestaltung und gelebter Substanz vermeiden Sie teure Fehler!

Top 20 FAQ zum Thema Steuern für Influencer und digitale Nomaden in Dubai und im Ausland

1. Bin ich als Influencer in Dubai in Deutschland überhaupt noch steuerpflichtig?

Du bist grundsätzlich dann in Deutschland steuerpflichtig, wenn du dort einen Wohnsitz hast oder dich gewöhnlich aufhältst. Auch geschäftliche Bindungen, Immobilienbesitz oder Familienangehörige in Deutschland können eine Steuerpflicht begründen.

2. Gilt die Steuerfreiheit in Dubai automatisch für mein weltweites Einkommen?

Nein. Dubai erhebt zwar (bis auf Ausnahmen wie Körperschaftssteuer) keine Einkommensteuer, aber als Deutscher musst du prüfen, ob nicht wegen steuerlicher Anknüpfungspunkte trotzdem das deutsche Finanzamt Zugriff hat.

3. Was ist die 183-Tage-Regel und wie beeinflusst sie meine Steuerpflicht?

Wer sich mehr als 183 Tage im Jahr in Deutschland aufhält, ist dort in der Regel unbeschränkt steuerpflichtig – unabhängig vom steuerlichen Wohnsitz im Ausland.

4. Wann gelte ich als unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland?

Wenn ein Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland vorliegt, unterliegst du mit deinem Welteinkommen der deutschen Steuerpflicht.

5. Was ist mit beschränkter Steuerpflicht?

Auch ohne Wohnsitz in Deutschland bist du meist für inländische Einkünfte – z.B. durch deutsche Werbepartner, Immobilien oder Events – in Deutschland beschränkt steuerpflichtig.

6. Sind Einnahmen von Instagram Stories, YouTube, TikTok oder OnlyFans steuerpflichtig?

Ja. Sämtliche Werbeeinnahmen, Affiliate-Einnahmen oder sonstige Einnahmen aus sozialen Medien sind steuerpflichtig und müssen ordnungsgemäß erklärt werden – auch wenn sie von ausländischen Plattformen stammen.

7. Muss ich ein Unternehmen gründen, um steuerpflichtig zu sein?

Nein. Auch Einzelpersonen und Selbstständige können steuerpflichtig werden, wenn steuerliche Anknüpfungspunkte nachgewiesen werden.

8. Sind Werbegeschenke, Sachleistungen oder Follower-Kooperationen steuerfrei?

Nein. Auch Sachleistungen und Werbegeschenke stellen steuerpflichtige Einnahmen dar und müssen bewertet und erklärt werden.

9. Hilft eine Dubai Freezone LLC oder eine Offshore-Firma dabei, Steuern zu vermeiden?

Nur, wenn du keine steuerlichen Verbindungen mehr zu Deutschland hast und die effektive Geschäftsleitung nicht in Deutschland stattfindet. Ansonsten kann das deutsche Finanzamt durchgreifen.

10. Was ist der „Ort der Leistungserbringung“ steuerlich?

Der steuerliche Leistungsort entscheidet, welches Land Steuern erheben darf — das hängt oft davon ab, wo der Auftraggeber sitzt oder wo die Leistung tatsächlich erbracht wird.

11. Muss ich in Dubai eine Steuererklärung machen?

Seit der Steuerreform müssen auch in Dubai Freezone-Unternehmen Buchführungs- und Steuererklärungspflichten erfüllen, insbesondere ab einem bestimmten Gewinn.

12. Brauche ich für Dubai eine Influencer-Lizenz?

Ja, seit 2021 ist für berufliche Social-Media-Aktivitäten eine Lizenz verpflichtend. Sie kann online beantragt werden und ist mit Kosten verbunden.

13. Was passiert, wenn ich aus Versehen Einnahmen verschwiegen habe?

Es drohen Steuernachzahlungen, Geldstrafen und in schweren Fällen Freiheitsstrafe wegen Steuerhinterziehung. Eine rechtzeitige Selbstanzeige kann in manchen Fällen Straffreiheit bringen.

14. Muss ich ausländische Bankkonten angeben?

Ja, auch Auslandskonten müssen dem deutschen Finanzamt gemeldet werden, andernfalls kann das als Steuerhinterziehung gewertet werden.

15. Wie werden Kryptowährungen und NFTs als Einnahmen behandelt?

Auch Krypto- und NFT-Einnahmen sind steuerpflichtig und müssen korrekt in der Steuererklärung deklariert werden – ohne Grauzonen.

16. Was ist mit Einnahmen aus deutschen Quellen, wenn ich in Dubai wohne?

Solche Einnahmen können Quellensteuer und beschränkte Steuerpflicht in Deutschland auslösen, etwa für Auftritte oder Werbedeals mit deutschen Firmen.

17. Zählt eine Meldeadresse in Deutschland als steuerlicher Anknüpfungspunkt?

Ja, eine Wohnung in Deutschland, selbst wenn sie nur selten genutzt wird, kann ein steuerlicher Anknüpfungspunkt sein.

18. Wie kann ich meinen Lebensmittelpunkt belegen, um Steuerpflicht zu vermeiden?

Durch Nachweise wie langfristige Mietverträge, Rechnungen, Aufenthaltsdauer und laufende Verträge im Ausland. Aber digitale Spuren werden vom Finanzamt geprüft.

19. Kann ich durch Beratung oder eine Selbstanzeige Strafen umgehen?

Eine frühzeitige Steuerberatung hilft, Risiken zu erkennen und minimal zu halten. Mit einer strafbefreienden Selbstanzeige kannst du unter Umständen einem Strafverfahren entgehen.

20. Gilt mein „digitales Nomadentum“ als Schutz vor Steuern?

Nein! Wer längerfristig keinen Wohnsitz hat, riskiert sogar eine Steuerpflicht in mehreren Ländern. Lass dich individuell beraten, um deine Steuerpflichten optimal zu klären.

Disclaimer:

Dieser Artikel bietet lediglich einen unverbindlichen, allgemeinen Überblick und ersetzt keine individuelle Steuer- oder Rechtsberatung. Für spezifische Fragen empfiehlt sich immer eine konkrete Beratung. Ich erhebe keinen Anspruch auf Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Angaben können sich zu jeder Zeit ändern.