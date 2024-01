Heirat mit Ukrainern, in Deutschland, während des Krieges

Wir bieten „Rundum Sorglos Pakete“ zur Eheschließung an. Zu diesem Zweck haben wir Pauschalangebote entwickelt, wobei Sie sich selbst um fast nichts mehr kümmern müssen. Wir nehmen Ihnen sämtliche Formalitäten ab. Damit ist sichergestellt, dass alles schnellstmöglich und ohne Komplikationen, bei für Sie geringstmöglichem Aufwand abläuft. Dies ist besonders in der Kriegszeit sehr praktikabel, weil Sie dazu durch die Zusammenarbeit mit uns nicht mehr in die Ukraine anreisen müssen. Wir erledigen alles aus einer Hand. Von der Feststellung, welche Unterlagen zur Anmeldung der Eheschließung erforderlich sind, Beschaffung dieser Unterlagen, Apostillierung und Übersetzung durch an deutschen Landgerichten allgemein beeidigten Dolmetschern.

Sie erhalten von uns ein fertiges Paket an Unterlagen zur Anmeldung der Eheschließung, welches nur noch beim Standesamt in Deutschland eingereicht werden muss, um die Eheschließung anzumelden. Dazu gehört auch die Familienstandserklärung, abzugeben vor dem ukrainischen Konsulat. Selbst bei hin und wieder vorkommenden Schwierigkeiten, haben wir immer Lösungsmöglichkeiten und können auch selbst mit dem OLG in Verbindung treten und offene Fragen zu Unterlagen oder Sachverhalten zu klären.

Der Vorteil einer Zusammenarbeit mit uns ist, dass wir Sie komplett juristisch bei Ihrer Eheschließung betreuen können und Ihnen gleichzeitig auch die erforderlichen Unterlagen dazu, inkl. Familienstandsbescheinigung, bis hin zur Apostillierung und Übersetzung vorbereiten können. Dabei kennen wir die Verwaltungsabläufe in der Praxis und betreiben ein Büro direkt in der Ukraine. Gleichzeitig haben Sie jederzeit vollständige Kostentransparenz. Damit ist sichergestellt, dass alles schnellstmöglich und für Sie mit geringstmöglichem Aufwand abläuft. Wir sind auf diesem Gebiet mit weitem Abstand Marktführer und haben seit Beginn unserer Tätigkeit im Jahre 2004 bereits mehrere Tausend Eheschließungen und Visumsantragstellungen mit deutschen und ukrainischen Beteiligten in Deutschland durchgeführt. Diese Erfahrung und Expertise ist in der Ukraine als auch in Deutschland einzigartig. Wir sind die einzigen in Deutschland zugelassenen Übersetzer, welche eine Niederlassung in der Ukraine haben.

Sprechen Sie uns an.

Wir setzen auch Ihre Eheschließung schnellstmöglich und unproblematisch um.

https://ahrens.kiev.ua/Eheschlie%C3%9Fung-Ehescheidung-Familienzusammenf%C3%BChrung-Ukraine-Deutschland-293-de.html

Stand 08.01.2024