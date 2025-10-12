Die Forderungsabtretung ist im slowakischen Schuldrecht ein bedeutsames Instrument zur Änderung der Gläubigerposition innerhalb eines bestehenden Rechtsverhältnisses. Durch eine solche Abtretung wird ein neuer Gläubiger anstelle des bisherigen Gläubigers in das Schuldverhältnis eingeführt. Der Schuldner bleibt dabei grundsätzlich außen vor – sein Einverständnis ist nicht erforderlich. Allerdings muss ihm der Gläubigerwechsel unverzüglich mitgeteilt oder in geeigneter Form nachgewiesen werden, um Rechtsklarheit über die Person des neuen Gläubigers zu gewährleisten. Der Abtretungsvertrag wird ausschließlich zwischen dem ursprünglichen Gläubiger und dem neuen Gläubiger geschlossen. Das slowakische BGB erlaubt den Abschluss dieser Vereinbarung auch gegen den Willen oder ohne Kenntnis des Schuldners, mit wenigen gesetzlich geregelten Ausnahmen.

Rechtlich gesehen handelt es sich bei der Forderungsabtretung um einen zweiseitigen Vertrag, der zwingend schriftlich abgeschlossen werden muss. Eine Missachtung der Schriftform führt zur absoluten Nichtigkeit der Vereinbarung. Die Unterschriften beider Parteien müssen sich nicht auf demselben Dokument befinden; ein Austausch durch Angebot und Annahme in zwei getrennten Schriftstücken ist zulässig. Der Vertrag muss darüber hinaus den allgemeinen Anforderungen an die Gültigkeit zivilrechtlicher Rechtsakte gemäß § 37 ff. slow. BGB genügen. Die abgetretene Forderung muss eindeutig bestimmt, individualisiert und zum Zeitpunkt der Abtretung tatsächlich existent sein. Es ist nicht zulässig, ein gesamtes Schuldverhältnis abzutreten – Gegenstand der Abtretung kann ausschließlich eine konkrete Forderung sein, sei sie geldlich oder nicht-geldlich.

Wesentlicher Bestandteil des Abtretungsvertrags ist die präzise Bezeichnung der beteiligten Parteien sowie der betroffenen Forderung. Darüber hinaus muss im Vertrag klar festgehalten werden, ob die Abtretung entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt. Diese Unterscheidung ist von großer Bedeutung für die Haftung des ursprünglichen Gläubigers: Bei unentgeltlicher Abtretung haftet dieser grundsätzlich nicht für die Echtheit oder Durchsetzbarkeit der Forderung, es sei denn, er hat den neuen Gläubiger in die Irre geführt. Im Fall einer entgeltlichen Abtretung hingegen trägt der ursprüngliche Gläubiger eine gesetzliche Verantwortung für die Richtigkeit und Einbringlichkeit der Forderung – es sei denn, die Forderung wurde erst nach dem Zeitpunkt der Abtretung uneinbringlich. In solchen Fällen kann der neue Gläubiger auch Ersatz für entstandene Schäden oder Gerichtskosten verlangen. Zudem muss bei entgeltlichen Abtretungen der Preis der Forderung im Vertrag angegeben werden. Fehlt diese Angabe, ist der Vertrag aufgrund von Unbestimmtheit oder Gesetzesumgehung nichtig (§ 37 und § 39 BGB).

Für Unternehmen und Privatpersonen – insbesondere bei grenzüberschreitenden Forderungen – ist es essenziell, die gesetzlichen Rahmenbedingungen genau einzuhalten. Nur durch die präzise Einhaltung der formellen und materiellen Anforderungen kann sichergestellt werden, dass die Abtretung rechtswirksam und später auch durchsetzbar ist.

