Zweitwohnungen dürfen als Ferienwohnungen vermietet werden

Mehrere Kläger, die in Berlin Zweitwohnungen besitzen, dürfen diese künftig als Ferienwohnung vermieten. Das sogenannte Zweckentfremdungsverbot wurde vom Berliner Verwaltungsgericht aufgehoben.

In Berlin dürfen Zweitwohnungen zeitweise an Touristen vermietet werden. Das Berliner Verwaltungsgericht entschied, dass die zuständigen Bezirksämter dafür eine Ausnahmeregelung erteilen müssen. Damit gab es drei Eigentümern recht. Der Grund für ihre Klage war, dass ihnen die Bezirksämter die Genehmigung verweigert hatten. Zweitwohnungen werden damit völlig anders bewertet, als normale Wohnungen. Seit Mai dürfen Ferienwohnungen angesichts des knappen Wohnraums in der Hauptstadt endgültig nicht mehr gewerblich angeboten werden. Man riskiert bis zu 100.000 Bußgeld, wenn man dennoch ohne besondere Genehmigung vermietet. Doch auch Zweitwohnungen unterlägen dem Zweckentfremdungsverbot, so die Bezirksämter von Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Nun, sie scheiterten mit dieser Auffassung vor Gericht. Die aus Rostock, Italien und Dänemark stammenden Eigentümer nutzen ihre Wohnungen zum Teil selbst. Sie wollten in der Zeit, in der sie nicht da sind, Feriengäste und Touristen beherbergen. Das Gericht entschied nun, dass sie das auch dürfen.