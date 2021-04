Wie finde ich den richtigen Rechtsanwalt?

Eine Frage, die vielleicht nicht alltäglich gestellt wird, aber umso gewichtiger ist. Die zentrale Dienstleistung von rechtsanwalt.com ist es, Hilfestellung für eben jene: „Wie finde ich den richtigen Rechtsanwalt?“ eine Antwort zu finden.

Kostenlose Erstberatung beantragen Ihre Daten werden, streng vertraulich, nur an einen einzigen Rechtsanwalt übermittelt. E-Mail *

Name *

Telefon

Wählen Sie aus, was das Ziel der Rechtsberatung sein soll: * Abmahnung Frist prüfen/einhalten Kündigung Abfindung Bußgeld/Ordnungswidrigkeit Scheidung Erbansprüche Autokredit Widerruf (Dieselskandal) Zwangsvollstreckung/Insolvenz Vertrag Erstberatung durch einen Anwalt

Rechtsschutzversicherung vorhanden? * Ja Nein

Anbieter Rechtsschutzversicherung * Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige

Bemerkung *

Einwilligung * Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. *



Wie funktioniert das?

Nehmen wir einmal an, Sie suchen in München einen Rechtsanwalt, weil Sie in Sachen Arbeitsrecht Rat benötigen. Das bedeutet, dass Ihr erstes Suchkriterium die Stadt München ist. Wenn Sie nun „München“ in die Suchmaske unter „Ort“ auf der linken Seite eingeben, werden alle Anwälte in München aufgelistet, die bei uns eingetragen sind. Das sind derzeitig 1816 Anwälte und Fachanwälte. Aber nicht jeder dieser Anwälte ist für Ihren Fall geeignet.

Tätigkeitsschwerpunkte und Fachanwaltschaften

Viele Rechtsanwälte spezialisieren sich auf bestimmte Fachbereiche. Hier muss man jedoch zwischen einem Anwalt mit Schwerpunkt und einem Fachanwalt unterscheiden. Gemäß der Berufsordnung für Rechtsanwälte dürfen diese Werbung für sich machen, indem sie sachlich über ihre Tätigkeiten informieren. In diesem Rahmen dürfen so genannte „Schwerpunkte“ angegeben werden. Will ein Anwalt einen solchen für sich angeben, muss er aber entsprechende Kenntnisse nachweisen können. Um den Titel eines Fachanwalts zu erlangen sind sogar ein 120 stündiger Lehrgang und besondere praktische Erfahrungen notwendig. Zum Nachweis der praktischen Erfahrung muss der Anwalt innerhalb der letzten drei Jahre eine bestimmte von Fach zu Fach unterschiedlich hohe Anzahl von Fällen selbst bearbeitet und teilweise auch vor Gericht verhandelt haben. Sie können daher anhand eines Tätigkeitsschwerpunktes und/oder einer Fachanwaltschaft ersehen, ob ein Rechtsanwalt für Ihren Fall geeignet ist oder nicht.

Im Detail – Das Profil bei rechtsanwalt.com

Ein Mandat ist immer auch Vertrauenssache. Wer sich einem Rechtsanwalt anvertraut, möchte sich natürlich auch in guten Händen wissen. Mit einem Klick auf einen unserer gelisteten Anwälte erhalten Sie nicht nur alle notwendigen Kontakt-Informationen, sondern auch Informationen über die Kanzlei und die einzelnen Rechtsanwälte. Dazu gehören u.a. Details über den Werdegang der Anwälte und die aktuellen Themenschwerpunkte und Fachanwaltschaften der Kanzlei. In vielen Fällen gehört auch ein Profilbild dazu. Dies kann Ihnen als Grundlage für eine Entscheidung für oder gegen eine Mandatsvergabe dienen.

Die Suche bei rechtsanwalt.com – viele Wege führen zum Ziel

Um nun den richtigen Anwalt zu finden, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

Suche nach Ort und Tätigkeitsschwerpunkt/Fachanwaltschaft

Geben Sie den gewünschten Ort oder Postleitzahl ein. Wählen Sie einen Tätigkeitsbereich aus der Auswahlliste rechts aus. Die Ergebnisse werden aufgelistet

Suche nach Ort und Stichwort

Geben Sie das gewünschte Stichwort ein und klicken Sie auf „Finden“. Wählen Sie rechts den gewünschten Ort aus. Geben Sie ein beliebiges Stichwort (wie Unfall, Arbeitsvertrag, Miete etc.) ein. Die Profile der Kanzleien und Rechtsanwälte werden nach dem entsprechenden Stichwort durchsucht und die passenden Ergebnisse werden angezeigt.

Hier können Sie mit de Suche direkt loslegen!

Außerdem können Sie sich auch für unsere deutsche Rechtsanwaltshotline entscheiden, die gerade bei kleineren Angelegenheiten sehr hilfreich sein kann.