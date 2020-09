Der Herbst steht vor der Tür und damit gerät auch bald das Weihnachtsfest wieder in den Blick der Menschen. Während die Vorweihnachtszeit für Viele ein Inbegriff der Vorfreude

und Besinnlichkeit ist, steht für so manchen der Stress im Vordergrund: Neben der Suche nach den geeigneten Weihnachtsgeschenken für Freunde und Familie nagt womöglich noch der Druck am Arbeitsplatz am Nervenkostüm. Da wäre es doch schön, wenn ein hübsches Sümmchen in Form des Weihnachtsgeldes in Haus stünde! Doch wem steht Weihnachtsgeld überhaupt zu? rechtsanwalt.com beantwortet diese Frage!

Wer hat Anspruch auf Weihnachtsgeld?

Es gibt Betriebe, in denen die Angestellten jedes Jahr Weihnachtsgeld erhalten und Betriebe, in denen dies nicht der Fall ist. Es gibt Betriebe, in denen die Höhe des

Weihnachtsgeldes ein ganzes Brutto-Monatsgehalt beträgt, aber auch Betriebe, in denen die Höhe es Weihnachtsgeldes hiervon wesentlich abweicht. Häufig ist juristischen Laien daher unklar, warum in ihrem eigenen Betrieb das Weihnachtsgeld so gezahlt wird, wie es gezahlt wird. Das Gesetz sieht keine grundsätzliche Verpflichtung der Arbeitgeber zur Zahlung von Weihnachtsgeld vor. Vielmehr gibt es eine Reihe verschiedener Anspruchsgrundlagen, die den Anspruch von Arbeitnehmern auf Weihnachtsgeld begründen können. Dies sind:

Betriebsvereinbarungen

Der Arbeitsvertrag mit entsprechender Klausel

Ein Tarifvertrag

Die sogenannte betriebliche Übung

Für Beamten eine entsprechende gesetzliche Regelung

Die betriebliche Übung bezieht sich auf Fälle, in denen es über längere Zeit hinweg im Unternehmen üblich war, dass Weihnachtsgeld ausgezahlt wurde. Plant ein Betrieb, im

aktuellen Jahr entgegen langjähriger Praxis kein Weihnachtsgeld zu bezahlen, können die Arbeitnehmer dies unter Umständen unter Berufung auf die betriebliche Übung verhindern. Die betriebliche Übung kommt als Anspruchsgrundlage für Arbeitnehmer nur dann nicht in Betracht, wenn der Arbeitgeber sich im Arbeitsvertrag die Freiwilligkeit und Widerruflichkeit der Zahlung des Weihnachtsgeldes ausdrücklich vorbehält. Gerade Arbeitsverträge können eine Vielzahl ergänzender oder weiterführender Klauseln zum Weihnachtsgeld enthalten. Im Streitfall ist es Arbeitnehmern dringend anzuraten, sich Hilfe von einem qualifizierten Rechtsanwalt oder einem Fachanwalt für Arbeitsrecht zu besorgen.

